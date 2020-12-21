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Ты попал: в базе МВД невозможно проверить участников протестов

21.12.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проверить, попал ли человек в базу участников протестных акций, которую разработало МВД, нельзя.


Акция протеста в Минске / Еврорадио

Проверить, попал ли человек в базу участников протестных акций, которую разработало МВД, нельзя. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министерства Ольгу Чемоданову пишет газета “Белорусы и рынок”:

— Эта система, безусловно, находится не в общем доступе. Возможность просмотра и пополнения онлайн-системы есть [только] у сотрудников органов внутренних дел. 

— А какими могут быть последствия для человека, который попал в эту базу? Может ли быть более тщательный досмотр на границе, например?

— Нет, данные в системе — это, по сути, социальный портрет человека. Кто это, возраст, пол, занятость, — отвечает Ольга Чемоданова. — Например, гражданина задержали на несанкционированном массовом мероприятии и доставили в территориальный орган внутренних дел, там уточняются все сведения об этом лице, обстоятельства его нахождения на данном мероприятии. Эти данные и вносятся в систему учёта.

Ранее граждане Беларуси, которых судили по статье 23.34 Административного кодекса, не раз сталкивались с тем, что сначала пограничники долго “всматривались” в их паспорт, а позже таможенники проводили “досмотр с пристрастием”. Однако ни один государственный орган не подтвердил, что наказанные за протесты привлекают больше внимания. Впрочем, в Погранкомитете Еврорадио этого и не опровергли.

Ещё пресс-секретарь МВД рассказала, что в систему могут попасть те, кто участвовал в акциях и не был пока задержан, но чью личность “установили путём идентификации”, пишет euroradio.fm

Тёзкам участников протестов вроде бы тоже ничего не грозит. В системе указывается подробная информация о каждом человеке: не только имя и фамилия, но и год рождения, и занятость. “Что-то же должно отличаться”, — резюмирует Чемоданова.

20 декабря начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в эфире “Беларусь 1” заявил о создании базы участников несанкционированных акций. По его словам, это поможет выяснить, как часто человек принимает участие в несанкционированных мероприятиях, что “будет иметь существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде”.
 
Теги: Минск
 
 
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Проверить, попал ли человек в базу участников протестных акций, которую разработало МВД, нельзя.
 
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