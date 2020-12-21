Разговорчики в сети: «Экстремистское сообщество финансировалось за $15 тысяч, взятых с госпредприятия»

Источник материала: Салiдарнасць

Байнет отреагировал на возбуждение Генпрокуратурой новых уголовных дел против политических противников Александра Лукашенко.





Фото TUT.BY

21 декабря Генпрокуратура сообщила о заведении нескольких громких уголовных дел.

«Испанский стыд! Не могли за диваном со второго раза 900 тысяч найти?»

Во-первых, в хищении заподозрили бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, который присоединился к «Народному антикризисному управлению» под руководством Павла Латушко.

– Подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2 393 долларами США, – заявили в ведомстве.

Бывший посол уже отреагировал на возбуждение дела:

– Как я предполагаю, в этом «деле» речь идет о средствах, потраченных посольством Беларуси в Аргентине на приобретение авиабилетов и оплату дополнительного багажа при откомандировании моей семьи из Буэнос-Айреса. Более детальные комментарии по этому вопросу я дам после того, как мой адвокат ознакомится с соответствующими материалами.

Астапенко напомнил, что послезавтра в суде Ленинского района Минска пройдет открытое судебное заседание, где рассмотрят его иск к МИД об изменении формулировки причины увольнения.

На дискуссионной площадке talks.by по поводу возбуждения дела против бывшего посла пишут следующее.

«Столько лет не подозревало, а как только тот подал в суд – сразу заподозрило! Совпадение?»

«Как-то слабо. 2393 баксов? У Тихановского почти миллион баксов за диваном нашли, а здесь даже до 3 тысяч не докопались».

«Испанский стыд! Не могли за диваном со второго раза 900 тысяч найти?»

«Я не понимаю, зачем они это делают. Ведь они сами, своими руками обесценивают работу прокуратуры. Ну вот как теперь после этой новости всерьез воспринимать, например, дело Бабарико».

«Какие там избиения, пытки, смерти... СК так завален делами, просто руки не доходят»

Во-вторых, Генпрокуратура возбудила уголовные дела на членов Координационного совета за «создание экстремистского формирования» .

Координационный совет и НАУ (Национальное антикризисное управление) назвали выдвинутые обвинения абсурдными.

На дискуссионной площадке talks.by по этому поводу вспомнили заявление Александра Лукашенко о том, что при выдворении Светланы Тихановской в Литву он распорядился взять с госпредприятия 15 тысяч долларов и передать ей.

«Установлено, что экстремистское сообщество финансировалось за $15 000, взятых с госпредприятия и переданных неустановленным лицом».

«Требование проведение новых честных выборов уже экстремистская деятельность?»

«Конечно, какие там избиения, пытки, смерти... СК так завален делами, просто руки не доходят».

«40 дней прошло как убили Романа Бондаренко, уголовного дела все нет. Зато на Координационный совет дело за делом возбуждают».

«Это никак не помешает Тихановской встречаться с мировыми лидерами. А вот наш МИД в сторонке как-то».