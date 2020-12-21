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Минчане ставят свечи в память о Романе Бондаренко
Источник материала: Хартия'97
Минчане ставят свечи в память о Романе Бондаренко
Не забудем, не простим.
Сегодня 40 дней как Героя Беларуси Романа Бондаренко нет с нами.
Минчане поставили свечи в память о нем, как и в первую неделю, когда пронеслась новость о его смерти.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Не забудем, не простим.
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