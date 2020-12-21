Источник материала: Хартия'97

Минчане ставят свечи в память о Романе Бондаренко 2 21.12.2020, 21:19

1,044

Не забудем, не простим.

Сегодня 40 дней как Героя Беларуси Романа Бондаренко нет с нами.

Минчане поставили свечи в память о нем, как и в первую неделю, когда пронеслась новость о его смерти.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»









































Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.