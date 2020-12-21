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Минск передал привет Хабаровску
Источник материала: Хартия'97
Минск передал привет Хабаровску
Минчане пожелали хабаровчанам забыть про диктатуру в 2021 году.
Минск передает привет Хабаровску и поздравляет с наступающим Новым годом.
«Желаем в 2021 забыть про диктатуру!» - говорят минчане.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане пожелали хабаровчанам забыть про диктатуру в 2021 году.
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