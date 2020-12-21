Источник материала: Хартия'97

Власть встречается со Временем 1 Егор Седов

21.12.2020, 20:47

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Рассинхронизированными и отсталыми жить, конечно, можно. Но плохо и недолго.

Иногда нужно поглядеть на звездное небо над нами. Хотя конкретно над нами оно сейчас не звездное, а затянутое тучами. Но дело-то, в конце концов, не в этом. Дело - в великом астрономическом событии, которое случается раз в несколько столетий.

В видимом наблюдателями с Земли соединении Юпитера и Сатурна.

Власть встречается со Временем, да еще и в Водолее, знаке, связанном с обновлением! Что бы это означало?

Толкований тут может быть много.

Но вот если опустить глаза к происходящему вокруг, то можно смело сказать:

это "там, у них" - в небесных сферах, в смысле, - символы Власти и Времени сегодня пересекутся. А "здесь, у нас" все наоборот: власть разошлась со временем. Напрочь рассорилась, рассинхронизировалась!

Когда видишь, как глава государства в публичных выступлениях совершает ошибки, которые были бы просто невозможны, пользуйся он интернетом, а не докладами в папочках - это и есть самый верный признак рассинхронизации. И отсталости.

Будь тут и в самом деле Азия, можно было бы создать девиз двадцатилетия - Отсталость и Рассинхронизация.

Все прочее - от аннексии до запретительских "законов", от попыток отравления политических протвников (причем даже имя не произносится - примета, надо думать!) до истерик госпропаганды, - следствия этих причин.

А раз уж начал о космосе... Вот недавнее сообщение: японская автоматическая станция посетила несколько лет назад астероид, а теперь привезла на Землю драгоценный (думаю, с ним не идут ни в какое сравнение даже бриллианты в коронах монархов) груз - частицы того астероида.

А КНРовцы повторили то, что когда-то удалось несколько раз сделать Советам: частичку Луны доставил на Землю их автоматический аппарат. "Можем повторить!", да. Только повторили-то в КНР.

А что у нас? А у нас на МКС... дырка, в общем. Нехорошая, с утечкой. В случае совсем уж тяжелой ситуации все астронавты могут быть спасены, есть пристыкованный "Союз" и есть "Дракон". Но в чем причина? А о возможной причине пишут: мол, дело могло быть в роботе "Федоре". Которым предположительно нанесли повреждение при перетаскивании на станцию. "Федор", может, и замечателен - с точки зрения пиара. Но с той же пиарной точки зрения "Дракон", корабль нового поколения, куда замечательней.

В общем, увы...

И на Земле - увы. Оптимизаторы соптимизировали... даже повторять-то лишний раз все это тошно. Подготовились к нештатным ситуациям, ничего не скажешь.

Мир сейчас тоже в значительной степени рассинхронизирован. Вот что такое, например, cancel culture, это что-то такое новое,"новоэтичное" и "ново-чувствительное"? Куда там! Старая и недобрая древнеримская казнь стиранием памяти, вот что это такое! И это - только один пример.

Но рассинхронизация в мире не должна служить ни утешением, ни оправданием рассинхронизации здешней.

Ведь дошло до того, что не вся, конечно, оппозиция, но часть ее (скажем точней - "тусовочка") тоже рассинхронизировалась. Одни повторяют, словно попугаи, тезисы о "прекрасном справедливом будущем" якобы без угнетения (зато с цензурой - о, исключительно в защиту прав, конечно-конечно!), оправдывая погромы или снос памятников уличными бандами. Спасибо, дорогие, только я в этом "будущем", в период его излета, некоторое время пожил. Знаете, не понравилось.

Другие... Обсуждал сегодня с френдом этих самых других. Для которых в "нулевые" все было совершенно нормально, как надо! Видимо, не случилось никаких войн, никаких пыточных тюрем, никаких ужесточений законов, админресурсов на выборах, наступлений на свободу слова, "рязанского сахара" и возвращения советского гимна. Видимо, как они заснули после обильных возлияний 1 января 1999-го, так и спали до 2012-го. А там глаза-то продрали... ой, "рокировочка", ужас-ужас!

Что нам небесные события готовят? Я не астролог, знаю не больше вашего. Будущее - туманно, как небо над моим городом. Самая долгая ночь в году - вот она. А дальше будет долгий поход к свету и теплу.

Скажу одно: перемены наверняка будут. Долгий поход к свету. И теплу. И путь к ним, вероятно, окажется очень непростым. И примет того, что иначе никак и переменам быть, великое множество.

И очень хотелось бы, чтобы "встреча" Сатурна и Юпитера, Времени и Власти, все же закончила этот период рассинхронизации. И здешний. И мировой - с уходом с Луны, с объвлением "главного - на Земле" и "конца истории". Какой там конец истории! Все, что происходило - от момента, когда полуобезьяна догадалась обработать камень до дня сегодняшнего, - это не история вообще. Это - предисловие. Даже спутник, Гагарин и Армстронг! Даже путины, ковиды, лукашенки и фукуямы - все это только небольшая часть вступления к первой главе великой истории колонизации планет и расселения человечества по Галактике.

Но это будет потом!

А пока замечу: рассинхронизированными жить, конечно, можно. Но - "плохо и недолго".





Егор Седов, kasparov.ru

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