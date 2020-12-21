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Пенсионер на «Ниссане» сбил девочку в Ольшанах
Источник материала: Навiны
В Столинском районе бесправник сбил шестилетнюю девочку, которая шла по переходу.
По сообщению пресс-службы МВД, вечером 21 декабря 72-летний водитель Nissan сбил 6-летнюю девочку, которая шла с мамой и сестрой-близняшкой по пешеходному переходу. Женщина переходила дорогу, держа обеих девочек за руки.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Водитель Nissan не имеет права управления автомобилем.
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В Столинском районе бесправник сбил шестилетнюю девочку, которая шла по переходу.
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