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Пенсионер на «Ниссане» сбил девочку в Ольшанах

21.12.2020 21:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Столинском районе бесправник сбил шестилетнюю девочку, которая шла по переходу.

Пенсионер на «Ниссане» сбил девочку в Ольшанах

По сообщению пресс-службы МВД, вечером 21 декабря 72-летний водитель Nissan сбил 6-летнюю девочку, которая шла с мамой и сестрой-близняшкой по пешеходному переходу. Женщина переходила дорогу, держа обеих девочек за руки.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Водитель Nissan не имеет права управления автомобилем.

 
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В Столинском районе бесправник сбил шестилетнюю девочку, которая шла по переходу.
 
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