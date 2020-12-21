Пенсионер на «Ниссане» сбил девочку в Ольшанах

В Столинском районе бесправник сбил шестилетнюю девочку, которая шла по переходу.





По сообщению пресс-службы МВД, вечером 21 декабря 72-летний водитель Nissan сбил 6-летнюю девочку, которая шла с мамой и сестрой-близняшкой по пешеходному переходу. Женщина переходила дорогу, держа обеих девочек за руки.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Водитель Nissan не имеет права управления автомобилем.