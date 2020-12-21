Что подарить подруге на Новый год 2021: топ проверенных идей

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Не знаете, что подарить подруге на Новый год? Команда TAM.BY подсказывает несколько атмосферных идей для подарков, которые придутся по душе близкому человеку и не будут заброшены в дальний ящик.

Украшение

Каждая девушка желает получить… новый аксессуар на Новый год! Миниатюрная пара сережек, серебряный кулон, стильный браслет, заколка или брошь ручной работы — выбирайте презент, который завоюет внимание подруги и украсит ее образ. В поисках подарка заглядывайте в ювелирные магазины в Минске .

Посуда

Любительницам эстетики понравится набор посуды. Речь идет не о кастрюлях, сковородках и формах для выпечки: советуем подарить фарфоровый или керамический комплект для чая, который пригодится в праздники и будет украшать кухонные ниши каждый день.

Удачным подарком будет набор стаканов или бокалов, выполненных из хрусталя или цветного стекла. Кроме посуды для напитков, рекомендуем присмотреть тарелки, блюда, салатники с новогодними мотивами, готовый набор для суши.

Косметика

Занимаясь вопросом, что подарить подруге на Новый год, многие ищут декоративную и уходовую косметику. Это доступная идея новогоднего подарка, однако не всегда простая в выборе. Чтобы приобрести средство, которое действительно подойдет подруге, важно знать любимые бренды человека и стараться не покупать неизвестных производителей.

Универсальными подарками будут удлиняющая тушь, бальзам для губ, скраб для тела, маска для волос, гель-лак — особенно ценно, если вы уже опробовали средства на себе. Нежелательно дарить яркую помаду, шампунь, тональный крем, тоники для лица, поскольку такие продукты могут не подойти типу кожи или цветотипу женщины.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Одежда

В качестве новогоднего подарка можно преподнести теплый свитшот, майку с принтом, мягкий шарф или комплект для сна. Например, близкая подруга порадуется фирменной комбинации для сна, забавной пижаме, пеньюару из любимого магазина. Кстати, такой подарок можно дополнить маской для сна, выбранной в тон основному подарку.

Оригинальный подарок

Крепкая дружба невозможна без юмора: учтите это, когда планируете, что подарить подруге на Новый год. Подруга склонна опаздывать на встречи — дарите убегающий будильник, работает в офисе — презентуйте настольный календарь с шутливыми цитатами, занимается ведением собственного блога — закажите печать ее логотипа на одежде.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Коробка с сюрпризом

Подарите волшебство в красочной коробке, заполнив бокс приятными и полезными мелочами. Новогодний бокс может содержать что угодно: сувенир, елочные игрушки, светящуюся гирлянду, декоративные свечи, записную книжку, термокружку, вязаный шарф, кофе, пряники, конфеты. Праздничная коробка может быть тематической и состоять из собранных в комплект предметов (набор для любителей кофе, набор для приготовления глинтвейна).

Подарочный сертификат

Все-таки не определились, что подарить подруге на Новый год — советуем преподнести сертификат. Это достойный подарок для тех, кто давно мечтает заняться творчеством, освоить новый музыкальный инструмент, попробовать экстремальный спорт, посетить салон красоты, заняться личностным ростом, устроит рождественскую фотосессию.

Если знаете излюбленные бренды подруги, то не ошибетесь, подарив сертификат конкретного магазина, салона или бренда. С таким презентом подруга самостоятельно выберет парфюм, косметику, аксессуары, одежду, посуду, товары для дома. Как правило, сертификаты доступны онлайн с доставкой на дом и имеют срок в несколько месяцев.

Советы советами, но не бойтесь спрашивать прямо, что близкому человеку хотелось бы получить в праздник. Возможно, это облегчит выбор в том, что подарить подруге на Новый год, и сократит время на поиски презента.