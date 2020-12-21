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Как выглядит аэропорт Минск на карте воздушных гаваней Европы - в одной картинке

21.12.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На карте аэропортов Европы в 2019 году аэропорт «Минск» попал в число воздушных гаваней с пассажирооборотом от 4 до 7 млн в год.

 В 2020 году он вряд ли улучшит показатели.

Как показывает карта загруженности аэропортов Европы, минский аэропорт в 2019 году попал в «зеленую» группу, в которой находятся воздушные гавани с пассажирооборотом от 4 до 7 млн человек. По официальным данным, национальный аэропорт Минск за 2019 год обслужил 5 101 766 пассажиров, что на 12,5% больше по сравнению с 2018-м.  


Инфографика т-г Theworldmaps

Однако вряд ли в 2020 году он сможет нарастить число пассажиров, даже с учетом вводимого с 21 декабря запрета на перемещение белорусов через наземные границы. 

Дело в том, что весенние месяцы продемонстрировали невиданный спад числа рейсов, что было связано с пандемией. 

Например, в апреле 2020 года из-за нестабильной эпидемиологической обстановки спад пассажиропотока в национальном аэропорту Минск составил более 93% в сравнении с таким же периодом 2019 года, а количество выполненных авиарейсов сократилось на 83%.
 
Теги: Минск
 
 
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На карте аэропортов Европы в 2019 году аэропорт «Минск» попал в число воздушных гаваней с пассажирооборотом от 4 до 7 млн в год.
 
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