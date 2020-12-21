Четыре самые крупные конфессии обратились к жителям Беларуси

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

В канун рождественских и новогодних праздников четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире, текст опубликовал близкий к пресс-службе президента Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" в понедельник.





Обращение четырех конфессий к белорусам о мире подписали митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович и главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан.













"Приближаются радостные праздничные дни, которые всегда отмечаются в нашей стране в духе мира, взаимоуважения и добрососедства. Путь к миру и согласию был долгим, через скорби и испытания. Ужасы войн и хаос противостояний, которые начинались со споров об истине, убедили наших предков, что мир на земле, где Бог определил жить вместе людям разных национальностей, религий и взглядов, есть самая главная задача и урок человеческой жизни. Поэтому наши предки строили храмы на одних улицах, вместе защищали Родину, - говорится в обращении.





Там отмечено, что "каждый из нас знает, чтобы любить Бога, нужно научиться любить человека".





"В истории было много людей, которые своей добротой спасали иноверцев, людей иных убеждений. Наша совместная история богата многочисленными примерами безвозмездного жертвования ради того, кто рядом".





пишет interfax.by В совместном обращении четырех конфессий к белорусам подчёркивается, что единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему,interfax.by





"Значит у всех нас, таких разных, есть общее, что может помочь увидеть в недоброжелателе или враждующем против нас не врага, а близкого. Добротой и любовью к Богу, единением сеется мир на земле, но прежде он поселяется в открытом и чистом от греха сердце отдельного человека", - напоминают авторы обращения.





Они подчёркивают, что "мудрость наших предков учит нас жить с молитвой к Богу, с почтением к родителям и старшим, с заботой о детях и нуждающихся, с уважением к ближнему и любовью к нашему общему дому".





"Завершается календарный год, и мы обращаем наше слово любви с переживанием к каждому соотечественнику и призываем к миру, к прощению и примирению; призываем забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Каждый рожденный по благословению свыше да будет достоин быть в нем желанным жильцом, соседом, другом, родственником и близким человеком", - говорится в обращении.



