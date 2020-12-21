Координационный совет прокомментировал заявление Генпрокуратуры

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси выступил с заявлением в связи с возбуждением в отношении его членов новых уголовных дел.





«Сегодня против Координационного совета возбудили два новых уголовных дела по ч. 1 ст. 361-1 и ч. 1 ст. 357. Нас обвиняют в заговоре с целью захвата власти незаконным путем и деятельности от лица экстремистского формирования, — отмечается в заявлении, распространенном в телеграм-канале КС. — В рамках данных статей членам КС может угрожать от двух до двенадцати лет лишения свободы».

Подчеркивается, что КС был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. «Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней — диалог для разрешения политического кризиса, — сказано в заявлении. — Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения — очередная попытка лишить белорусов возможности выбирать свою власть, выражать свое мнение и бороться за свою свободу. Легитимная власть не нуждается в репрессиях».

В связи с возбуждением дел заявление выпустило также Народное антикризисное управление (НАУ), возглавляемое членом президиума КС, экс-дипломатом Павлом Латушко. В нем говорится, что эти действия властей рассматриваются как политически мотивированные, а «нелегитимный режим продолжает репрессировать и подавлять проявления любого инакомыслия».

По мнению члена НАУ адвоката Михаила Кирилюка, «возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов». «Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном — их нет», — считает юрист.