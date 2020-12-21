ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Координационный совет прокомментировал заявление Генпрокуратуры

21.12.2020 22:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси выступил с заявлением в связи с возбуждением в отношении его членов новых уголовных дел.

Координационный совет прокомментировал заявление Генпрокуратуры

«Сегодня против Координационного совета возбудили два новых уголовных дела по ч. 1 ст. 361-1 и ч. 1 ст. 357. Нас обвиняют в заговоре с целью захвата власти незаконным путем и деятельности от лица экстремистского формирования, — отмечается в заявлении, распространенном в телеграм-канале КС. — В рамках данных статей членам КС может угрожать от двух до двенадцати лет лишения свободы».

Подчеркивается, что КС был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. «Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней — диалог для разрешения политического кризиса, — сказано в заявлении. — Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения — очередная попытка лишить белорусов возможности выбирать свою власть, выражать свое мнение и бороться за свою свободу. Легитимная власть не нуждается в репрессиях».

В связи с возбуждением дел заявление выпустило также Народное антикризисное управление (НАУ), возглавляемое членом президиума КС, экс-дипломатом Павлом Латушко. В нем говорится, что эти действия властей рассматриваются как политически мотивированные, а «нелегитимный режим продолжает репрессировать и подавлять проявления любого инакомыслия».

По мнению члена НАУ адвоката Михаила Кирилюка, «возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов». «Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном — их нет», — считает юрист.

Ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (по ней возбуждено дело 20 августа, на следующий день после создания КС) — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет (наказание: от 2 до 5 лет лишения свободы).

Ч. 1 ст. 361-1 УК — создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением (ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет).

Ст. 361-2 УК — финансирование деятельности экстремистского формирования (арест, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет).

Ч. 1 ст. 357 УК — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (лишение свободы на срок от 8 до 12 лет).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси выступил с заявлением в связи с возбуждением в отношении его членов новых уголовных дел.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит аэропорт Минск на карте воздушных гаваней Европы - в одной картинке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика