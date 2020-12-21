Молитесь на режим. Белорусские власти закручивают гайки и в церковной сфере

Александр Лукашенко снова дал понять, что не даст спуску церковникам, если они будут, с его точки зрения, соваться в политику. Новому уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку Лукашенко 21 декабря наказал «жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству».



Фото president.gov.by

«Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что отдельные руководители конфессий «повели себя, мягко говоря, по-антигосударственному».

Вероятно, в первую очередь имелся в виду глава католического епископата Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который после президентских выборов 9 августа осудил насилие, призвал власти освободить задержанных и начать диалог с обществом. Впрочем, в подобном духе, разве что более мягко, выступил тогда и предстоятель (теперь уже бывший) Белорусского экзархата Русской православной церкви митрополит Павел.

Священник: я обязан называть зло по имени

Лукашенко был сильно задет крамольными, с его точки зрения, речами иерархов, эмоционально порекомендовал им: «…Остепенитесь и займитесь своим делом… Не идите на поводу у отщепенцев».

После этого Московский патриархат подозрительно быстро, буквально через три дня, перевел митрополита Павла служить на Кубань, вместо него был назначен митрополит Вениамин.

Директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский отметил в комментарии для Naviny.by, что по его сведениям митрополит Павел и до выборов «подумывал завершить карьеру в Беларуси», но последовавшие политические события могли, конечно, ускорить его отъезд.

Так или иначе, нового главу Белорусской православной церкви (БПЦ) Лукашенко уже удостоил встречи и проинструктировал в своей манере («вы наш, государственный человек, как и все другие»). Кажется, они нашли общий язык.

А вот с Римско-католическим костелом в Беларуси у режима после выборов «оформилась глубокая конфронтация», которая в ближайшее время не будет преодолена, считает Рудковский.

Действительно, прежде всего висит в воздухе проблема митрополита Кондрусевича, которого 31 августа просто не впустили в Беларусь из Польши, где тот был в служебной поездке. Лукашенко заявил, что за границей глава белорусских католиков «получал консультации, как разрушать страну».

Это выглядит конспирологией, но факт то, что иные католические священнослужители в Беларуси действительно довольно смело высказываются о действиях властей. «Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур в отношении мирных граждан нашей страны» — так расценил то, что творится в стране, генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. А ксендз Вячеслав Борок заявил, что Лукашенко должен покаяться.

При этом служители церкви считают, что они не вмешиваются в политику, а выполняют свою миссию, действуют по соображениям совести. Так, по словам Борка (который и сам отбыл административный арест за пост в инстаграме), в ситуации внутриполитического кризиса «слишком явно проявлялось зло, я просто был обязан говорить об этом и называть зло по имени».

Вернется ли в Беларусь митрополит Кондрусевич?

На фоне конфликта между властью и костелом в Беларуси на днях здесь побывал в качестве специального посланника папы римского Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти — опытный дипломат, бывший апостольский нунций в нашей стране. Причем будучи нунцием, он прилагал усилия для освобождения политических заключенных.

Официальные сообщения о встрече Гуджеротти с Лукашенко были весьма скупы. Тот сыпал комплиментами, назвал папу Франциска «народным человеком» и даже передал ему экстравагантное предложение : «Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить». Но осталось впечатление, что суть разговора стороны на публику не вынесли.

Главной целью визита было «урегулировать кризис вокруг Кондрусевича», считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Католическая церковь в Беларуси осталась практически без руководителя, после того как митрополит Кондрусевич «был насильно выдворен, причем в грубой форме», отметил аналитик в комментарии для Naviny.by. Он предполагает, что Гуджеротти и Лукашенко, скорее всего, вели речь о том, кто сменит Кондрусевича, поскольку тот подал прошение об отставке.

«Не думаю, что Ватикан будет идти на конфликт и продавливать вопрос, чтобы вернуть Кондрусевича», — заметил собеседник. Он подчеркивает, что Ватикан не рисковал конфликтовать с Минском и в прежние времена, например в истории с арестом в 2013 году ксендза Владислава Лазаря (его обвиняли в измене государству, потом дело было прекращено).

В то же время Рудковский не считает, что Ватикан сдался в вопросе о судьбе Кондрусевича, предполагает, что Гуджеротти вел речь о его возвращении. Не исключено также, что посланник зондировал почву на предмет альтернативных кандидатов на пост главы белорусских католиков, добавил собеседник Naviny.by. Он также убежден, что Гуджеротти не мог не затронуть проблемы, связанные с послевыборной ситуацией: пытки, политзаключенные и т.п.

Отметим, что и пресс-служба Ватикана сообщала: спецпосланник направлен в Минск, чтобы выразить озабоченность папы Франциска ситуацией в стране.

Рудковский прогнозирует, что наиболее вероятен вариант, когда Ватикан все же пойдет на отставку Кондрусевича, однако будет настаивать, чтобы вместо него был назначен человек, который представляется «наиболее соответствующей личностью» именно Ватикану.

Под прикрытием защиты государства банально подавляется критика, инакомыслие

В любом случае конфронтационная ситуация в отношениях между властями и костелом в Беларуси скоро не разрешится, поскольку «слишком много красных линий было пересечено», говорит Рудковский. Более того, он считает, что хотя отношения между режимом и БПЦ на этом фоне выглядят сейчас более спокойными, «новая волна протестов может захватить и православное духовенство».

Карбалевич, со своей стороны, отмечает: «Политический режим в Беларуси становится более жестким, чем он был до избирательной кампании 2020 года. Это касается и СМИ , и национальной символики, и церкви. Те демократические декорации, которые еще были до президентской кампании, сейчас выбрасываются». Так что политика властей по отношению к конфессиям «будет ужесточаться, как и по отношению ко всему обществу».

Назначая 21 декабря нового чиновника, ответственного за религиозную сферу, Лукашенко сказал: «Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это. Мы не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство».

Это его обычный эвфемизм. На самом деле речь идет о защите и продлении режима личной власти. Ради этого правящая верхушка сейчас не чурается никаких методов. Как сказал сам Лукашенко, «иногда не до законов». И уж тем более не до такой эфемерной с точки зрения больших начальников вещи, как мораль.

Но перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит именно моральная дилемма: молчать о беззакониях и произволе, чтобы избежать неприятностей, или же быть вместе с паствой, которая страдает и борется.