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«А теперь выходим мы, чтоб вернулась жизнь»
Источник материала: Хартия'97
«А теперь выходим мы, чтоб вернулась жизнь»
Минчане прочитали стихотворение в память убитого Романа Бондаренко.
Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
Минчане прочитали стихотворение в память убитого лукашистами Романа Бондаренко.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане прочитали стихотворение в память убитого Романа Бондаренко.
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