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Курасовщина поминает Романа Бондаренко в цепи солидарности
Источник материала: Хартия'97
Курасовщина поминает Романа Бондаренко в цепи солидарности
Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
Курасовщина поминает Романа Бондаренко в цепи солидарности.
Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Сегодня – 40 дней со дня смерти Героя Беларуси.
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