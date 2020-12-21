|
Серьезный звонок Навального тому, кто его, предположительно, отравил, стал мемом. Вот почему
Источник материала: Tut.by
Алексей Навальный на своем YouTube-канале 21 декабря
Вкратце: что такого было в видео на YouTube
Подробно о расшифровке звонка, которому посвящен ролик, мы уже рассказывали (ссылка ниже). Остановимся лишь на моменте, который так взволновал пользователей интернета.
Константин Кудрявцев, как выяснилось из его общения с Навальным, занимался очисткой одежды политика от следов «Новичка». Сотрудник ФСБ говорил, что получил коробку с вещами Навального от местных коллег.
Одежда оппозиционного политика якобы обрабатывалась специальными растворами, чтобы на ней не осталось следов отравляющего вещества. Но главное: особое внимание при этой процедуре уделили швам на внутренней стороне трусов. Собственно, это и «зацепило» зрителей.
Так покажите шутки на эту тему
|
Свежие газеты
Архив (Разное)