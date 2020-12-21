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Серьезный звонок Навального тому, кто его, предположительно, отравил, стал мемом. Вот почему

22.12.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Навальный на своем YouTube-канале 21 декабря выложил видео, которое интернет-пользователи и даже некоторые издания назвали «пранком года». Политик позвонил Константину Кудрявцеву — сотруднику ФСБ, а тот практически сознался в причастности к отравлению Навального, рассказав некоторые детали. В ФСБ позже назвали запись разговора подделкой. Детали звонка в ролике Навального были настолько личными, что в соцсетях тут же превратились в мем.


Алексей Навальный. Скриншот YouTube

Вкратце: что такого было в видео на YouTube

Подробно о расшифровке звонка, которому посвящен ролик, мы уже рассказывали (ссылка ниже). Остановимся лишь на моменте, который так взволновал пользователей интернета.

Константин Кудрявцев, как выяснилось из его общения с Навальным, занимался очисткой одежды политика от следов «Новичка». Сотрудник ФСБ говорил, что получил коробку с вещами Навального от местных коллег.

Одежда оппозиционного политика якобы обрабатывалась специальными растворами, чтобы на ней не осталось следов отравляющего вещества. Но главное: особое внимание при этой процедуре уделили швам на внутренней стороне трусов. Собственно, это и «зацепило» зрителей.

Так покажите шутки на эту тему

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