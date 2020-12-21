ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Астапенко назвал обвинения в злоупотреблениях политически мотивированными

22.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Экс-посол Беларуси в Аргентине, а нынче член Народного антикризисного управления Владимир Астапенко назвал политически мотивированным решение Генпрокуратуры РБ возбудить уголовное дело по «фактам» злоупотребления служебными полномочиями.

«…решение Генеральной прокуратуры Беларуси о возбуждении против меня уголовного дела по ст. 210 УК Беларуси «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» … представляется политически мотивированным и является очередным свидетельством правового беспредела со стороны нелегитимной белорусской власти», - заявил Астапенко.

«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», - сообщила Генпрокуратура РБ.

«Как я предполагаю, в этом «деле» речь идет о средствах, потраченных Посольством Беларуси в Аргентине на приобретение авиабилетов и оплату дополнительного багажа при откомандировании моей семьи из Буэнос-Айреса. Более детальные комментарии по этому вопросу я дам после того, как мой адвокат ознакомится с соответствующими материалами», - уточнил Астапенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-посол Беларуси в Аргентине, а нынче член Народного антикризисного управления Владимир Астапенко назвал политически мотивированным решение Генпрокуратуры РБ...
 
Новости дня
Новости разные
 
По всей Беларуси проходят акции памяти Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика