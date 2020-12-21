Белорусская оппозиция прокомментировала подозрения Генпрокуратуры

Источник материала: АФН

Координационный совет Беларуси отреагировал на решение Генпрокуратуры возбудить уголовные дела в отношении членов совета по «фактам» заговора с целью захвата власти незаконным способом и создания экстремистского формирования.

Еще одно уголовное возбуждено против «Алексея Леончика и других лиц» за финансирование деятельности экстремистского формирования.

Как сообщает пресс-служба Координационного совета Беларуси, Евгений Ливянт, член основного состава КС вызван завтра, 22 декабря, к 9:30 на допрос в Следственный комитет.

Пресс-служба Координационного совета:

Координационный совет был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать своё мнение. Наша цель остаётся прежней – диалог для разрешения политического кризиса.

Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения – очередная попытка лишить беларусов возможности выбирать свою власть, выражать своё мнение и бороться за свою свободу. Легитимная власть не нуждается в репрессиях.

Павел Латушко, глава НАУ:

Возбуждение уголовного дела в отношении ряда членов Координационного совета является политически мотивированным. Нелегитимный режим продолжает репрессировать и подавлять проявления любого инакомыслия. Беларуское общество осознает всю абсурдность подобных решений узурпировавшего власть диктатора

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Михаил Кирилюк, ответственный в НАУ по вопросам юстиции:

Возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей – не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов.

Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном – их нет.

Если «подозреваемые» раскрыты, а их фамилии названы, то бессмысленно оправдывать молчание «тайной следствия». «Тайна следствия» нужна, чтобы преступники не могли замести следы. Если прокуратура раскрыла фамилии, то все доказательства уже у следствия. Доказательства у прокуратуры, но она их не показывает? Это невозможно.