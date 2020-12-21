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Тихановская: в BY_Pol уже ведут расследование гибели Бондаренко. И попросила свидетелей сотрудничать

22.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В прокуратуре и МВД о начале уголовного дела так и не объявили. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что собственное следствие ведёт группа бывших силовиков.

Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти жителя "Площади Перемен" Романа Бондаренко, пишет telegraf.by



«Уголовного дела по факту его убийства по-прежнему нет. Мы не видим даже имитации расследования со стороны силовиков, хотя журналистам хватило суток, чтобы найти подозреваемых. Режим лжёт нам о Роме и заводит дела на врачей и журналистов. В итоге честные люди сидят за решёткой, пока где-то на свободе разгуливают убийцы», — заявила Светлана Тихановская.

Лидер оппозиции рассказала, что 

следователи из инициативы By_Pol отдельно и самостоятельно расследуют обстоятельства гибели Романа Бондаренко. 

Она призвала всех свидетель сотрудничать с неофициальным расследоаанием.

«Вполне возможно, что ваши фото или видео станут решающим шагом для поиска подозреваемых», — призвала политик белорусов делиться данными.

Ранее Телеграф сообщил, что начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак в эфире телеканала «Беларусь 1» 28 ноября заявила, что задержанный врач Артем Сорокин сообщил «ложные сведения об отсутствии в организме Бондаренко алкоголя».

Никаких подробностей о том, кто избил жителя «Площади Перемен», что произошло в Центральном РУВД, где ему стало хуже, по заявлению представителей МВД, в Генпрокуратуре не сообщили.
 
 
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В прокуратуре и МВД о начале уголовного дела так и не объявили. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что собственное следствие ведёт...
 
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