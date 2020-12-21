Тихановская: в BY_Pol уже ведут расследование гибели Бондаренко. И попросила свидетелей сотрудничать

пишет telegraf.by Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти жителя "Площади Перемен" Романа Бондаренко,telegraf.by













«Уголовного дела по факту его убийства по-прежнему нет. Мы не видим даже имитации расследования со стороны силовиков, хотя журналистам хватило суток, чтобы найти подозреваемых. Режим лжёт нам о Роме и заводит дела на врачей и журналистов. В итоге честные люди сидят за решёткой, пока где-то на свободе разгуливают убийцы», — заявила Светлана Тихановская.





Лидер оппозиции рассказала, что

следователи из инициативы By_Pol отдельно и самостоятельно расследуют обстоятельства гибели Романа Бондаренко.

Она призвала всех свидетель сотрудничать с неофициальным расследоаанием.





«Вполне возможно, что ваши фото или видео станут решающим шагом для поиска подозреваемых», — призвала политик белорусов делиться данными.





Ранее Телеграф сообщил, что начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак в эфире телеканала «Беларусь 1» 28 ноября заявила, что задержанный врач Артем Сорокин сообщил «ложные сведения об отсутствии в организме Бондаренко алкоголя».





Никаких подробностей о том, кто избил жителя «Площади Перемен», что произошло в Центральном РУВД, где ему стало хуже, по заявлению представителей МВД, в Генпрокуратуре не сообщили.



