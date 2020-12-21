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Ведро для мусора. В ИВС подарок не оценили, в десятый раз задержали 63-летнюю брестчанку

22.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте уже в десятый раз за последние четыре месяца задержали 63-летнюю Елену Гнаук, пишет Белсат


Елена Гнаук. Фото: belsat.eu

Елена Гнаук в воскресенье, 20 декабря, пришла к ИВС Бреста с ведром для мусора, чтобы подарить его ИВС. Брестские милиционеры подарок не оценили и задержали Елену на 72 часа.


Урна для ИВС от Елены Гнаук. Фото: belsat.eu

О своем намерении Елена Петровна успела рассказать.

«В ИВС я побывала уже во всех камерах, и моя «любимая» – шестая, там водятся клопы. Принесла новое ведро для мусора: если бы то, из ИВС, помыли бы, оно бы развалилось от старости. Поэтому я из своей небольшой пенсии купила ведро и собираюсь его подарить».

На каком основании на этот раз задержали Елену Гнаук, неизвестно. Но за решеткой она с утра воскресенья.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте уже в десятый раз за последние четыре месяца задержали 63-летнюю Елену Гнаук, пишет Белсат
 
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