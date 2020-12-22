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Принц Гарри и Меган Маркл откроют центр помощи пострадавшим от урагана

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и Меган Маркл откроют центр помощи пострадавшим от урагана

Герцог и герцогиня Сассекские намерены открыть центр помощи пострадавшим от урагана, который станет первым крупным благотворительным проектом пары, сообщает портал elle.ru.

Будущий проект – совместная работа фонда Гарри и Меган Archewell и фонда World Central Kitchen – организации, основанной знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом. World Central Kitchen обеспечивает продовольствием население в точках планеты, пострадавших от стихийных бедствий.

Принц Гарри и Меган Маркл помогают финансировать новые центры помощи World Central Kitchen. Первый из них строится на карибском острове Доменика, который в 2017 году пострадал от ураганов «Мария» и «Ирма». Планируется, что открытие центра помощи состоится в начале 2021 года. Второй будет расположен в Пуэрто-Рико, всего в планах двух фондов открытие четырех благотворительных центров.

Фото: glamour.ru

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Герцог и герцогиня Сассекские намерены открыть центр помощи пострадавшим от урагана, который станет первым крупным благотворительным проектом...
 
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