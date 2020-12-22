Трагические судьбы самых известных красавиц СССР

Источник материала: ОНТ

Женская красота ценилась во все времена. В Советском Союзе жизнь известных моделей была вовсе не так безоблачна, как многим казалось. Все контакты с иностранцами отслеживались, девушки были обязаны пересказывать все разговоры, уведомлять о всех знакомствах. Их передвижения за пределами железного занавеса жестко регламентировались, а дома приходилось работать по 12 часов, чтобы получать далеко не самую высокую зарплату.

Регину Збарскую называли «самым красивым оружием Кремля» и «русской Софи Лорен». В модельный бизнес девушка попала случайно и вскоре стала любимицей публики. Но её личная жизнь не сложилась. Бывший муж, югославский фотограф Лев Збарский, опубликовал после развода книгу, в которой обвинил красавицу в антисоветстких высказываниях. Политический скандал, в который была втянута модель, серьезно повлиял на психику девушки, ей пришлось обращаться за профессиональной помощью. Но усилия докторов не помогли, Регина покончила с собой в 1987 году в возрасте 52 лет.



Источник: biographe.ru



Источник: spletnik.ru

Милу Романовскую называли «русской Белоснежкой». Коллега Регины Збарской и её главная соперница, Мила тоже попала на подиум случайно, но очень быстро «подвинула» уже известную на тот момент Збарскую. Похожи судьбы девушек и в контексте личной жизни. Сенсационный успех привёл к разводу с первым мужем, он безумно ревновал. Второй брак с художником Юрием Куперманом тоже распался. В третий раз манекенщица вышла замуж за успешного предпринимателя Дагласа Эдвардса. Этот союз в прессе называют удачным.







Леку Миронову называли «советской Одри Хепберн». Вячеслав Зайцев заметил её на показе, куда она пришла поддержать подругу, и предложил работу. Первая рабочая поездка разбила девушке сердце. В ней она встретила и сразу потеряла свою любовь – фотографа Антаниса. Мужчина являлся членом националистической группировки, и романтические отношения с советской девушкой представляли угрозу для них обоих. После этого Лека так и не вышла замуж.









Елена Метелкина стала популярной не только в моде, но и в кино. Инопланетную внешность девушки заметил режиссер Ричард Викторов и предложил ей роль в научно-фантастическом фильме. В 1990-е годы Елена испытала много потрясений, одним из них стало отравление её работодателя на тот момент, бизнесмена Ивана Кивелиди. Всё это отразилось на мировоззрении красавицы, она отстранилась от журналистов, начала посещать церковь и преподавать иностранные языки.









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