﻿ В сельхозпредприятия Витебской области отправлено более 200 тракторов. Как новую технику оценили механизаторы?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В сельхозпредприятия Витебской области отправлено более 200 тракторов. Как новую технику оценили механизаторы?

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В сельхозпредприятия Витебской области отправлено более 200 тракторов. Как новую технику оценили механизаторы?

В Витебской области сразу в 40 сельхозпредприятиях встречали более 200 тракторов. Марш-бросок от проходной МТЗ длился весь день. Все машины доехали.


Чтобы открыть дверь в кабину нового трактора, Дмитрий даже не пользуется лестницей. Рост под два метра выручает. В остальном богатырская сила здесь не нужна, делится впечатлениями молодой механизатор. Под капотом почти 400 лошадиных сил, и управлять, как оказалось этой 10-тонной машиной, легко. 

Дмитрий Талдыкин, механизатор Витебского мясокомбината: «На дороге себя показал хорошо, устойчивый, мягкий, по управлению лёгонький, можно объехать препятствие, всё хорошо сделано».  

Во дворе Витебского мясокомбината уже три десятка новеньких тракторов. В первую очередь у руля новой техники будут молодые механизаторы, торжественная передача ключей состоится на днях. Опробуют её в деле весной, когда начнётся массовая работа в полях. На энергонасыщенную технику предприятие (да и регион в целом) делает главную ставку. Работать предстоит с апреля до ноября почти круглыми сутками.   

От проходной МТЗ своим ходом и на железнодорожных платформах в Витебскую область накануне отправились сразу 264 агрегата. На севере страны не припомнят такой масштабной поставки. До Витебска марш-бросок составил больше 10 часов, приехали в город уже затемно. Для многих механизаторов это первый опыт знакомства с новыми машинами, нареканий нет. 

В Рудаково новую технику ждут. Сейчас в мастерской на ремонте 8 машин. Железо не выдерживает нагрузок. Это комбайны заняты только на уборочной, а трактора – большие и малые – главные помощники круглый год.  

Всего на землях Витебской области работает более 6000 тысяч тракторов, и больше половины машин уже выработали свой ресурс. Это самый высокий показатель в стране. Технику, конечно, приобретали, но впервые в области за месяц обновят сразу свыше 5% парка сельхозтехники. 

2020-й в регионе год и новой техники, только в августе область получила сразу 100 новых комбайнов. И впервые за пять лет намолотила более 1 млн тонн зерна. А производство сельхозпродукции в год пандемии выросло почти на 5%. Теперь ожидают еще больших успехов.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области сразу в 40 сельхозпредприятиях встречали более 200 тракторов. Марш-бросок от проходной МТЗ длился весь день. Все машины доехали. Чтобы открыть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кинокритик Долин назвал десять лучших фильмов года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика