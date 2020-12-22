В сельхозпредприятия Витебской области отправлено более 200 тракторов. Как новую технику оценили механизаторы?

Источник материала: ОНТ

В Витебской области сразу в 40 сельхозпредприятиях встречали более 200 тракторов. Марш-бросок от проходной МТЗ длился весь день. Все машины доехали.





Чтобы открыть дверь в кабину нового трактора, Дмитрий даже не пользуется лестницей. Рост под два метра выручает. В остальном богатырская сила здесь не нужна, делится впечатлениями молодой механизатор. Под капотом почти 400 лошадиных сил, и управлять, как оказалось этой 10-тонной машиной, легко.

Дмитрий Талдыкин, механизатор Витебского мясокомбината: «На дороге себя показал хорошо, устойчивый, мягкий, по управлению лёгонький, можно объехать препятствие, всё хорошо сделано».

Во дворе Витебского мясокомбината уже три десятка новеньких тракторов. В первую очередь у руля новой техники будут молодые механизаторы, торжественная передача ключей состоится на днях. Опробуют её в деле весной, когда начнётся массовая работа в полях. На энергонасыщенную технику предприятие (да и регион в целом) делает главную ставку. Работать предстоит с апреля до ноября почти круглыми сутками.

От проходной МТЗ своим ходом и на железнодорожных платформах в Витебскую область накануне отправились сразу 264 агрегата. На севере страны не припомнят такой масштабной поставки. До Витебска марш-бросок составил больше 10 часов, приехали в город уже затемно. Для многих механизаторов это первый опыт знакомства с новыми машинами, нареканий нет.

В Рудаково новую технику ждут. Сейчас в мастерской на ремонте 8 машин. Железо не выдерживает нагрузок. Это комбайны заняты только на уборочной, а трактора – большие и малые – главные помощники круглый год.

Всего на землях Витебской области работает более 6000 тысяч тракторов, и больше половины машин уже выработали свой ресурс. Это самый высокий показатель в стране. Технику, конечно, приобретали, но впервые в области за месяц обновят сразу свыше 5% парка сельхозтехники.

2020-й в регионе год и новой техники, только в августе область получила сразу 100 новых комбайнов. И впервые за пять лет намолотила более 1 млн тонн зерна. А производство сельхозпродукции в год пандемии выросло почти на 5%. Теперь ожидают еще больших успехов.

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