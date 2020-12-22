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Нелепые и смешные снимки из семейного альбома. Как вам четвертый номер?

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нелепые и смешные снимки из семейного альбома. Как вам четвертый номер?

В семейных альбомах можно найти очень смешные фотографии. Сделали для вас подборку таких снимков – улыбайтесь на здоровье!


1. ТОСТ!


2. Братья 90-х


3. Любимая сестренка


4. Когда у мамы осталась лишняя ткань...


5. Юбилей дедушки


6. Один стиль!


7. Украсили сестренку!


8. Не любители фотографироваться...


9. Репетиция молодой мамы


10. Интересная идея для фотосессии


11. Семейка рокеров


12. Креативные родители 


13. Мой брат? Точно?


14. Папу люблю больше!


15. Это мой праздник!


16. Что-то задумала...


17. Вместо лица мужа...


18. Бабушка заснула, и наступил прилив

19. Татуировка всей семьи


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В семейных альбомах можно найти очень смешные фотографии. Сделали для вас подборку таких снимков – улыбайтесь на здоровье! 1. ТОСТ! 2. Братья 90-х 3. Любимая сестренка...
 
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