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Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис»
Источник материала: ОНТ
Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис», с которым выиграл чемпионат Литвы.
Сегодня белорусский специалист сам попросил об отставке. С большой долей вероятности Бага продолжит выступление в чемпионате Казахстана. Напомним, что тренер возглавил литовский клуб перед стартом сезона и сразу выиграл Суперкубок Литвы, затем одержал победу в чемпионате этой страны и обеспечил команде участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.
ФОТО: pressball.by
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Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис», с которым выиграл чемпионат Литвы. Сегодня белорусский специалист сам попросил об отставке. С большой долей...
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