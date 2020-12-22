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Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис»

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис»

Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис», с которым выиграл чемпионат Литвы.

Сегодня белорусский специалист сам попросил об отставке. С большой долей вероятности Бага продолжит выступление в чемпионате Казахстана. Напомним, что тренер возглавил литовский клуб перед стартом сезона и сразу выиграл Суперкубок Литвы, затем одержал победу в чемпионате этой страны и обеспечил команде участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

ФОТО: pressball.by

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Алексей Бага покидает футбольный клуб «Жальгирис», с которым выиграл чемпионат Литвы. Сегодня белорусский специалист сам попросил об отставке. С большой долей...
 
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