Рождественский пирог. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Каким должен быть праздничный десерт? Один из самых выигрышных вариантов – классический рождественский пирог с орехами и сухофруктами. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.







Для начинки вам понадобятся:

грецкие орехи – 50 г;

миндаль – 50 г;

курага – 50 г;

вишня вяленая – 50 г;

изюм чёрный – 50 г;

изюм светлый – 50 г;

гвоздика молотая – 1 ч. л.;

корица молотая – 1 ч. л.;

бальзам на травах (коньяк) – 200 мл;

сок половинки апельсина.

Для теста вам понадобится:

мука – 200 г;

масло сливочное – 200 г;

сахар – 150 г;

яйца – 2 шт.;

разрыхлитель – 1 ст. л.;

имбирь молотый – 1/2 ч. л.;

мёд – 1 ст. л.

Как готовить начинку?

1. Орехи крупно порубить. Изюм, вишню, курагу вымыть и просушить.





2. Выложить орехи и сухофрукты в стеклянную ёмкость, добавить пряности, залить бальзамом. Тщательно перемешать и поставить в холодильник настаиваться на один–три дня. Каждый день ёмкость необходимо встряхивать.





3. Перед приготовлением кекса начинку достать из холодильника, добавить в неё сок апельсина. Хорошенько перемешать.





Как готовить тесто?

1. Яйца и сливочное масло прогреть до комнатной температуры.

2. Сливочное масло растереть с сахаром.





3. По одному ввести яйца. Тщательно перемешать.





4. Добавить муку, разрыхлитель и молотый имбирь. Тщательно перемешать.





5. Большую часть теста добавить в начинку. Перемешать.





6. Разъемную форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом. Выложить в неё начинку.





7. Сверху закрыть оставшимся тестом. Выпекать в духовке 1,5 часа при температуре 150°.





8. Проверить готовность зубочисткой. Достать кекс из духовки. Остудить.





9. Сверху на кекс нанести сливочный сыр маскарпоне. Украсить и оставить в холодильнике, желательно на ночь.





Ароматный рождественский пирог готов. Приятного аппетита и весёлого Рождества!

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