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Рождественский пирог. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рождественский пирог. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Каким должен быть праздничный десерт? Один из самых выигрышных вариантов – классический рождественский пирог с орехами и сухофруктами. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Для начинки вам понадобятся: 

  • грецкие орехи – 50 г;
  • миндаль – 50 г;
  • курага – 50 г;
  • вишня вяленая – 50 г;
  • изюм чёрный – 50 г;
  • изюм светлый – 50 г;
  • гвоздика молотая – 1 ч. л.;
  • корица молотая – 1 ч. л.;
  • бальзам на травах (коньяк) – 200 мл;
  • сок половинки апельсина.

Для теста вам понадобится:

  • мука – 200 г;
  • масло сливочное – 200 г;
  • сахар – 150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • разрыхлитель – 1 ст. л.;
  • имбирь молотый – 1/2 ч. л.;
  • мёд – 1 ст. л.

Как готовить начинку? 

1. Орехи крупно порубить. Изюм, вишню, курагу вымыть и просушить.


2. Выложить орехи и сухофрукты в стеклянную ёмкость, добавить пряности, залить бальзамом. Тщательно перемешать и поставить в холодильник настаиваться на один–три дня. Каждый день ёмкость необходимо встряхивать. 


3. Перед приготовлением кекса начинку достать из холодильника, добавить в неё сок апельсина. Хорошенько перемешать.


Как готовить тесто? 

1. Яйца и сливочное масло прогреть до комнатной температуры.

2. Сливочное масло растереть с сахаром.


3. По одному ввести яйца. Тщательно перемешать.

4. Добавить муку, разрыхлитель и молотый имбирь. Тщательно перемешать.


5. Большую часть теста добавить в начинку. Перемешать.


6. Разъемную форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом. Выложить в неё начинку.


7. Сверху закрыть оставшимся тестом. Выпекать в духовке 1,5 часа при температуре 150°. 


8. Проверить готовность зубочисткой. Достать кекс из духовки. Остудить.


9. Сверху на кекс нанести сливочный сыр маскарпоне. Украсить и оставить в холодильнике, желательно на ночь.


Ароматный рождественский пирог готов. Приятного аппетита и весёлого Рождества!

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Каким должен быть праздничный десерт? Один из самых выигрышных вариантов – классический рождественский пирог с орехами и сухофруктами. Своим рецептом делится...
 
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