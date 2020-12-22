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Рождественский пирог. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Каким должен быть праздничный десерт? Один из самых выигрышных вариантов – классический рождественский пирог с орехами и сухофруктами. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для начинки вам понадобятся:
Для теста вам понадобится:
Как готовить начинку?
1. Орехи крупно порубить. Изюм, вишню, курагу вымыть и просушить.
2. Выложить орехи и сухофрукты в стеклянную ёмкость, добавить пряности, залить бальзамом. Тщательно перемешать и поставить в холодильник настаиваться на один–три дня. Каждый день ёмкость необходимо встряхивать.
3. Перед приготовлением кекса начинку достать из холодильника, добавить в неё сок апельсина. Хорошенько перемешать.
Как готовить тесто?
1. Яйца и сливочное масло прогреть до комнатной температуры.
2. Сливочное масло растереть с сахаром.
3. По одному ввести яйца. Тщательно перемешать.
4. Добавить муку, разрыхлитель и молотый имбирь. Тщательно перемешать.
5. Большую часть теста добавить в начинку. Перемешать.
6. Разъемную форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом. Выложить в неё начинку.
7. Сверху закрыть оставшимся тестом. Выпекать в духовке 1,5 часа при температуре 150°.
8. Проверить готовность зубочисткой. Достать кекс из духовки. Остудить.
9. Сверху на кекс нанести сливочный сыр маскарпоне. Украсить и оставить в холодильнике, желательно на ночь.
Ароматный рождественский пирог готов. Приятного аппетита и весёлого Рождества!
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Каким должен быть праздничный десерт? Один из самых выигрышных вариантов – классический рождественский пирог с орехами и сухофруктами. Своим рецептом делится...
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