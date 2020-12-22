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Выездная коллегия Министерства культуры прошла в Мирском замке

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездная коллегия Министерства культуры прошла в Мирском замке

В Мирском замке сегодня обсуждали судьбу музейного мира в целом. Состоялась выездная коллегия Министерства культуры. Этот год стал настоящим испытанием для всей социальной сферы страны. Убытки многих госмузеев составили более половины собственных доходов, из-за пандемии потеряна значительная часть аудитории. Однако в каждой неприятной ситуации можно найти и позитивные моменты. 


В этом доме не было так тихо... десять лет, с открытия 39 экспозиций музея. Наш Мир столкнулся с новой всеобщей проблемой. Пандемия трафика: около 112 тысяч гостей, а ещё год назад – свыше 319 тысяч со всего мира. Финансы, конечно, не поют романсы, но...

Александр Лойко, директор музея «Замковый комплекс "Мир"»: «Потери составили 50% от прошлого года. Самое главное, мы сохранили наш коллектив, сохранили зарплаты людям. Никогда ещё не было у нас, чтобы 80% туристов составили именно белорусы. А это говорит о том, что внутренний туризм, несмотря на этот тяжёлый год, продолжает развиваться».

Хотя тема выездной коллегии Минкульта узкая, в Мире сегодня – не только музейная элита страны. Схожие проблемы у библиотек, театров... Свой доклад новый глава профильного ведомства начал с показателей. Регионы обогнали центральные институции.  

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «Выдаткі дзяржавы, якія былі запланаваны, яны зусім не скарэктаваны. Яны засталіся. І кожная ўстанова атрымлівае тыя грашовыя сродкі, якія былі запланаваны. Але тым не меньш, мы павінны разумець, што і самім патрэбна рупліва працаваць. Мяркую, знойдзем тое рашэнне, якое дазволіць у наступным годзе вельмі яскрава прапанаваць нашым наведвальнікам увесь шырокі спектр паслуг».

151 госмузей – аудит ждёт каждый. О сокращении количественных критериев успешности культурных институций пока речь не идёт. «Нужны новые формы!» – возвещал персонаж в знаменитой пьесе «Чайка». Ставка на партнёров и патронов.  

Спонсорская модель как наиболее перспективная форма монетизации online-выставок, лекций. Потенциальные белорусские посетители музеев ещё не готовы платить за контент. Да и ни одна виртуальная экскурсия не позволит посмотреть на себя в зеркале эпохи.

Музеям стоит активизировать диалог с семейной аудиторией, быть ближе и интереснее в период вынужденных ограничений. Риски заболеть здесь ниже, чем в общественном транспорте, ресторанах, на спортивных акциях. Наш Мир прекрасен.      

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В Мирском замке сегодня обсуждали судьбу музейного мира в целом. Состоялась выездная коллегия Министерства культуры. Этот год стал настоящим испытанием для всей...
 
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