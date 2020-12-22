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Выездная коллегия Министерства культуры прошла в Мирском замке
Источник материала: ОНТ
В Мирском замке сегодня обсуждали судьбу музейного мира в целом. Состоялась выездная коллегия Министерства культуры. Этот год стал настоящим испытанием для всей социальной сферы страны. Убытки многих госмузеев составили более половины собственных доходов, из-за пандемии потеряна значительная часть аудитории. Однако в каждой неприятной ситуации можно найти и позитивные моменты.
В этом доме не было так тихо... десять лет, с открытия 39 экспозиций музея. Наш Мир столкнулся с новой всеобщей проблемой. Пандемия трафика: около 112 тысяч гостей, а ещё год назад – свыше 319 тысяч со всего мира. Финансы, конечно, не поют романсы, но...
Хотя тема выездной коллегии Минкульта узкая, в Мире сегодня – не только музейная элита страны. Схожие проблемы у библиотек, театров... Свой доклад новый глава профильного ведомства начал с показателей. Регионы обогнали центральные институции.
151 госмузей – аудит ждёт каждый. О сокращении количественных критериев успешности культурных институций пока речь не идёт. «Нужны новые формы!» – возвещал персонаж в знаменитой пьесе «Чайка». Ставка на партнёров и патронов.
Спонсорская модель как наиболее перспективная форма монетизации online-выставок, лекций. Потенциальные белорусские посетители музеев ещё не готовы платить за контент. Да и ни одна виртуальная экскурсия не позволит посмотреть на себя в зеркале эпохи.
Музеям стоит активизировать диалог с семейной аудиторией, быть ближе и интереснее в период вынужденных ограничений. Риски заболеть здесь ниже, чем в общественном транспорте, ресторанах, на спортивных акциях. Наш Мир прекрасен.
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В Мирском замке сегодня обсуждали судьбу музейного мира в целом. Состоялась выездная коллегия Министерства культуры. Этот год стал настоящим испытанием для всей...
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