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Рождественский кадетский бал прошел в Могилеве

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рождественский кадетский бал прошел в Могилеве

Венский вальс, полонез, полька. В Могилёве сегодня закружились в танце воспитанники кадетского училища и солистки центра творчества «Эдельвейс». 10-й рождественский бал стал частью большой благотворительной акции «Наши дети». Никто не остался без подарка и положительных эмоций.


Платья, причёски, костюмы – сегодня всё должно быть безупречно. Последняя репетиция перед выступлением. Лёгкое волнение сменяется предвкушением выхода на сцену. Для Ирины Смирновой танцевать на публике – дело привычное. Это уже седьмой кадетский бал, в котором участвует солистка центра творчества студии «Эдельвейс». Но каждый раз, признаётся, новые впечатления и неподдельные эмоции. 

Ирина Смирнова, участница кадетского бала: «Все ребята очень хорошие. Кадетский бал отличается от обычных выступлений. Там очень сосредоточено. А здесь можно расслабиться. И наконец почувствовать это праздничное настроение».

А вот для спутника Ирины – Александра Дераха – участие в балу в диковинку. К сегодняшнему выступлению готовился больше месяца. Ежедневные репетиции – сначала индивидуальные, оттачивал каждое па, – и только потом перешли к парным. 

Александр Дерах, участник кадетского бала: «Я очень рад, что это возвращается к истокам, традициям. Взять суворовцев, кадетов. Я считаю, для мужчины очень достойно носить эту форму».

И вот долгожданный час Х. Девушки в бальных платьях, парни – в парадной форме. Вальс, полонез, полька… Сменяются танцы, сменяются пары. За выступлением своих подопечных с особым трепетом наблюдает Ульяна Тихоньких. Она готовила ребят к сегодняшнему празднику. Ни одно движение не ускользает от пытливых глаз педагога. 

Кадетский бал в этом году отмечает юбилей. Галантные кавалеры и прекрасные спутницы кружат под Новый год в классическом танце уже в 10-й раз. Для воспитанников кадетского училища это не только развлечение, но ещё и сохранение офицерских традиций.  

Среди гостей и добрые волшебники. Ведь кадетский бал – это часть большой благотворительной акции «Наши дети». Спортивный инвентарь от Министерства спорта и туризма – отличный бонус в копилку физподготовки будущих офицеров. Организаторы бала постарались создать праздник и для зрителей. В белом танце на паркете закружили все. Марафон добрых дел продолжается. 

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Венский вальс, полонез, полька. В Могилёве сегодня закружились в танце воспитанники кадетского училища и солистки центра творчества «Эдельвейс». 10-й...
 
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