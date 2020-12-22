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Политическая ситуация и экономика: актуальные темы обсудили на парламентском собрании Союза Беларуси и России

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политическая ситуация и экономика: актуальные темы обсудили на парламентском собрании Союза Беларуси и России

Внутренние вопросы государство должно решать без давления и вмешательства извне. Об этом сегодня во время парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.   

Речь, в том числе, об информационной кампании против нашей страны, которую ведут иностранные государства. В решении проблемы важна консолидация усилий России и Беларуси. Этому принципу соответствует договор о создании Союзного государства – партнеры  годами выстраивают отношения на принципах равноправия, дружбы, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. 

Речь шла не только о политической ситуации. Во главе угла партнерских отношений двух государств экономика. Сегодня утвердили бюджет Союзного государства. Более 62,5 миллионов долларов.  

Что касается программ, которые выполнялись в этом году: с белорусской стороны обязательства уже выполнены более чем на 80%. Один из примеров – союзная программа в области здравоохранения. За 4 года работы российскими и белорусскими учеными созданы современные методики и технологии лечения искривлений, деформаций и травм позвоночника, особенно у детей раннего возраста. 


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Внутренние вопросы государство должно решать без давления и вмешательства извне. Об этом сегодня во время парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил...
 
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