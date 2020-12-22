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Завершен этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС
Источник материала: ОНТ
21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока БелАЭС снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт, информирует официальный Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси.
Выполнены все предусмотренные технические мероприятия и испытания, в том числе режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля.
После получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. На данном этапе предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля.
По завершении всех испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. Затем первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке должен быть принят в эксплуатацию приемочной комиссией.
Фото: belatom.by
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21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока БелАЭС снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт, информирует официальный...
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