Новый глава ГТК, назначения в министерствах и местной вертикали. Итоги кадрового дня у Президента

Источник материала: ОНТ

Кадровые перестановки сегодня произвёл Президент. Долгожданным можно назвать назначение председателя Государственного таможенного комитета – должность была вакантной месяц. А вот неожиданным стало решение о смене уполномоченного по делам религий и национальностей.





Александр Лукашенко сделал особый акцент на том, что в Беларуси необходимо сохранить межконфессиональный мир. Это то, чем страна по праву гордится. Изменения есть в местной вертикали власти – но не все из предложенных вариантов пришлись Президенту по нраву. Словом, ротация ротации – рознь.

Кто хоть раз не начинал новую жизнь с понедельника? Другой вопрос, что дальше вторника–среды дело обычно не идёт. Но для пятёрки назначенцев этот понедельник запомнится надолго. Новый статус – как новая жизнь, пусть и в своей сфере.

Самый заметный в этом кабинете (после Президента, разумеется) человек при погонах – Владимир Орловский. Отныне он глава Государственного таможенного комитета. Работал первым замом, и когда кресло председателя освободилось (а месяц назад предшественник уехал послом в Китай), казалось – без вариантов. Орловский – таможенник, как говорится, до мозга костей – работает там с середины 90-х.

Своей главной задачей новый глава комитета считает развитие электронной таможни. Цифровые инструменты делают так, что белорусский экспорт улетает, что называется, со свистом. На злобу дня интересуемся: повлияет ли прикрытие наземных границ на грузопоток?

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета: «Мы думаем, что на грузопотоке не отразится. Несмотря на пандемию, в этом году и транзит, и грузопоток внутри страны не уменьшился. Он остался на уровне прошлого года. Те люди, которые оформляли перемещение физических лиц через границу, усилят сейчас грузовое направление. И это позитивно скажется на оформлении грузов. Да даже и пять лет назад импортный товар оформлялся сутки–двое, сейчас порядка 80–85% импорта оформляется в течение двух часов».

Кадровые ротации – вопросы, конечно, светские, но и здесь есть место делам околорелигиозным. Отныне Александр Румак – новый уполномоченный по делам религий и национальностей. Его хорошо знают те, кто следит за социальной сферой. В Минтруда Румак отвечал за социальное обслуживание, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями. Ещё недавно казалось, вещам светским в храме не место, тем более – политике. А может, церковь и государство взаимодействовали так плотно, что кто-то забылся?

В общем, уполномоченный – своего рода посредник между верующими и государством. Беларусь по праву гордится межконфессиональным миром. Церкви и костёлы буквально через дорогу, а храм и вера – дело личного, не навязанного государством выбора. К слову, выбор этот из 25 конфессий.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: «Вся работа моя на новой должности будет направлена на то, чтобы у нас сохранялось конфессиональное согласие, и чтобы конфессии участвовали в социальном служении, а в обществе – любом – много людей, которые нуждаются в социальной поддержке. И это не только ответственность государственных организаций, но, как показывает мировой опыт, религиозные организации участвуют и в благотворительности, и в социальной поддержке людей, которые нуждаются в этом».

А вот в местной вертикали перестановки, прямо скажем, не самые заметные. В том смысле, что менять прописку назначенцам не придётся. Новый председатель Березинского райисполкома переезжает туда из Столбцов – область-то одна, а двое других чиновников и вовсе остаются в том же городе – Витебске, просто становятся главами новых для себя районов, меняясь местами.

Президент против таких горизонтальных ротаций – из этих шашек не вырваться в дамки. К слову, Александр Лукашенко частенько спрашивает кандидатов, хотят ли те работать на предлагаемых должностях, хоть безотказность руководители обычно ценят.

Словом, и в этом кабинете есть предложения, от которых можно отказаться. В Витебске Президент бывает регулярно, так что там не забалуешь. Да и Березино на виду – в местных лесах главе райисполкома не затеряться.

Новый председатель Березинского райисполкома – молодой, но опытный аграрий. Руководил сначала отдельным хозяйством, теперь – целым районом.

Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома: «Всегда готов, всегда открыт, мне очень интересны люди. Тем более что каждая часть Беларуси (даже анализирую по Минской области), есть люди самобытные. Я всегда открыт для разговора. Я думаю, что у нас должно всё получиться».

В рабочем порядке, то есть без личного присутствия, согласованы заместители сразу в нескольких министерствах – здравоохранения, труда и экономики. Для всех это карьерный рост. Так что, возможно, понедельник не такой уж тяжёлый, как о нём принято думать.

ФОТО: БЕЛТА

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