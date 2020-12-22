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Нападающий Егор Шарангович покинул хоккейный клуб «Динамо-Минск»

22.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нападающий Егор Шарангович покинул хоккейный клуб «Динамо-Минск»

Минское «Динамо» отправилось на матч Континентальной хоккейной лиги без Франсиса Паре и Егора Шаранговича. 

Паре остался в Минске по семейным обстоятельствам. А Шарангович, который является лучшим бомбардиром «Динамо», покинул клуб. Белорусский нападающий отправился за океан в тренировочный лагерь команды НХЛ – «Нью-Джерси Дэвилс». В этом сезоне в 34 матчах КХЛ Шарангович набрал 25 очков, забросив 17 шайб при показателе полезности «+11». Завтра минское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым», матч начнётся в 17 часов. 

ФОТО: hockey.by

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» отправилось на матч Континентальной хоккейной лиги без Франсиса Паре и Егора Шаранговича.  Паре остался в Минске по семейным обстоятельствам. А...
 
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