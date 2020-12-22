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Нападающий Егор Шарангович покинул хоккейный клуб «Динамо-Минск»
Источник материала: ОНТ
Минское «Динамо» отправилось на матч Континентальной хоккейной лиги без Франсиса Паре и Егора Шаранговича.
Паре остался в Минске по семейным обстоятельствам. А Шарангович, который является лучшим бомбардиром «Динамо», покинул клуб. Белорусский нападающий отправился за океан в тренировочный лагерь команды НХЛ – «Нью-Джерси Дэвилс». В этом сезоне в 34 матчах КХЛ Шарангович набрал 25 очков, забросив 17 шайб при показателе полезности «+11». Завтра минское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым», матч начнётся в 17 часов.
ФОТО: hockey.by
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Минское «Динамо» отправилось на матч Континентальной хоккейной лиги без Франсиса Паре и Егора Шаранговича. Паре остался в Минске по семейным обстоятельствам. А...
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