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Кинокритик Долин назвал десять лучших фильмов года

22.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кинокритик Долин назвал десять лучших фильмов года
Антон Долин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Об этом сообщает «Афиша».

Первое место заняла драма «Дни» режиссера Цая Минляна. На второй строчке — анимационный фильм «Душа» студии Pixar режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса. На третьем месте оказалась кинокартина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.

Также в рейтинг вошли фильмы «Лаверс-рок» Стива МакКуина, «Мальмкрог» Кристи Пую, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученик» Чайтаньи Тамхане.

44-летний Антон Долин — главный редактор журнала «Искусство кино». Он также публикуется в «Медузе» и ведет эфиры на «Серебряном дожде».

Ранее сообщалось, что криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» стала самым популярным среди российских пользователей портала «Кино Mail.ru» фильмом в текущем году. Вторую строчку заняла кинокартина «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Фильм Кристофера Нолана «Довод» оказался на третьем месте.
 
 
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Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших художественных фильмов 2020 года.
 
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