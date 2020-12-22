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Ученые объяснили невозможность остановить пандемию с помощью масок

22.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые объяснили невозможность остановить пандемию с помощью масок
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Этот феномен изданию The Daily Mail объяснили опрошенные ученые.

Вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард указал, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Если человек кашляет или чихает, содержащийся в каплях вирус попадает в воздух. Сами частицы вируса слишком малы и легко преодолевают ткань, но если вирус находится в крупных водяных каплях, он уже не может преодолеть барьер.

Маски эффективны, если их правильно носить, то есть рот и нос человека должны быть прикрыты, отметил профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Если некоторые люди носят средства защиты неправильно, будет сложно определить их эффективность. «Мы точно не знаем, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает, что их стоит носить», — добавил он.

Ранее американские исследователи выяснили, какие маски наиболее эффективны в пандемию. Согласно результатам исследования, разные типы масок кардинально отличаются друг от друга. Так, наибольшую защиту от вируса обеспечивают респираторы N95, следом идут хирургические маски с завязками и процедурные маски с дополнительной защитой в виде нейлонового чулка сверху и закрепленные канцелярскими резинками. Среди бытовых масок хорошие результаты показали двуслойные нейлоновые маски. На 50 процентов и менее защищают хлопковые банданы, маски из полиэстера, балаклавы. Самые низкие результаты у масок из нетканого полипропилена и трехслойных хлопковых.
 
 
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Ношение защитных масок не может остановить пандемию коронавируса.
 
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