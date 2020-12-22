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Расчлененного человека нашли в пакетах под Петербургом

22.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Расчлененного человека нашли в пакетах под Петербургом
Фото: Globallookpress.com
Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пакеты были обнаружены 20 декабря в подвале жилого дома в Гатчине. В них находились мумифицированные останки: череп и кости.

По предварительным данным, человек скончался более года назад. Останки направлены на экспертизу для установления личности погибшего, а также его пола. На месте происшествия полицейские изъяли истлевшие фрагменты рабочего комбинезона, резиновый сапог, перчатку и бутылку.

Возбуждено уголовное дело.

15 октября сообщалось, что в Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что это останки 33-летнего рабочего одного из заводов. Мужчина погиб в результате ссоры со своим 33-летним коллегой, который нанес ему удар ножом в шею. После случившегося, желая скрыть улики, он разрезал тело с помощью ножовки и расфасовал его по капроновым пакетам, которые позже утопил в акватории рядом с заводом.
 
 
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Под Санкт-Петербургом нашли расчлененное тело человека, разложенное по пакетам.
 
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