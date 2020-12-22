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Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Источник материала: UDF
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.
В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.
3 ноября стало известно о смерти создателя мультфильмов о Незнайке, художника Владимира Шафранюка. Ему было 85 лет.
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