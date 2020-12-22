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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский После продолжительной болезни.

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.3 ноября стало известно о смерти создателя мультфильмов о Незнайке, художника Владимира Шафранюка. Ему было 85 лет.