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Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

22.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Советский писатель, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет умер после продолжительной болезни. . Об этом его близкие сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 21 декабря.

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

3 ноября стало известно о смерти создателя мультфильмов о Незнайке, художника Владимира Шафранюка. Ему было 85 лет.
 
 
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