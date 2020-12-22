Источник материала: UDF

Фото: CSIRO / A. Cherney

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зафиксирован возможный инопланетный сигнал с ближайшей звезды Источник радиоволн, возможно, принадлежит инопланетной цивилизации, хотя вероятность этого очень низка.

Наблюдения велись в течение 30 часов с помощью радиотелескопа в обсерватории Паркса в Австралии в апреле и мае прошлого года. Хотя источником сигнала может быть наземное оборудование или орбитальный спутник, сдвиг в частоте радиоволн соответствуют движению планеты. Это указывает на то, что источник радиоволн, возможно, принадлежит инопланетной цивилизации, хотя вероятность этого очень низка.Хотя полоса 980 мегагерц остается свободной от искусственных сигналов земного происхождения, астрономы полагают, что еще одним возможным источником может быть комета или облако водорода.Вокруг Проксимы Центавра вращается один газовый гигант и одна скалистая планета, которая на 17 процентов больше Земли. Поскольку ближайшая к Солнцу звезда относится к красным карликам, на ней возможны мощные вспышки, делающие жизнь на экзопланете невозможной.