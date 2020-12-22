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Митт Ромни. Фото: Erin Scott / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американский сенатор отказался считать Россию страной и назвал ее бензоколонкой Отметив, что Китай является куда более весомой угрозой для США

Комментируя недавние кибератаки на госучреждения США, якобы совершенные русскими хакерами, Ромни заявил, что новый избранный президент США Джо Байден — «трезвомыслящий и умный человек» и надлежащим образом оценит угрозу со стороны России.«Но я также думаю, что он признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Россия — это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих», — заявил политик. Ромни подчеркнул, что Китай становится все сильнее и представляет собой более серьезную угрозу процветанию США.Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден задумал ответить на «российские» кибератаки, которым подверглись американские федеральные ведомства. По данным агентства Reuters, после инаугурации в январе 2021 года политик вместе с советниками намерен рассмотреть несколько вариантов реакции на взлом компьютерных систем американских властей. Среди возможных мер рассматриваются усиление противодействия киберугрозам в США, ответные кибератаки и финансовые санкции.Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.