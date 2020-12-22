Шведско-китайский, но не Geely. Первый в Беларуси тест-драйв электрокара Polestar 2

Источник материала: Tut.by

Четыре сотни лошадиных сил. Два электромотора. Батарея на 78 кВт/ч. Разгон до «сотни» за 4,7 секунды и запас хода 470 км. Так кратко можно описать электрокар Polestar 2. Но после тест-драйва оказалось, что у него еще масса «фишечек» и особенностей, о которых стоит знать. Поэтому дальше — в подробностях.

Опять «убийца Tesla?»

«Что вообще за Polestar такой?» — может возникнуть вопрос у многих читателей. Все просто. Много лет подразделение Polestar занималось подготовкой «горячих» версий Volvo — мощных и быстрых. Но на волне развития электрической темы его вывели в отдельный бренд, который занимается производством электромобилей и гибридов. Пока в модельном ряду у марки всего два автомобиля — это как раз-таки гибиридное 600-сильное купе Polestar 1 и полностью электрический фастбек Polestar 2.





Этот Polestar 2 привезла в Беларусь компания tesla-cars.by в качестве эксперимента и для изучения спроса. При этом по сути главным конкурентом шведского электрокара можно считать Tesla Model 3. Но есть нюанс — подавляющее большинство ввозимых в Беларусь «трешек» — это подбитые машины из США. А Polestar 2 — совершенно новый и стоит сейчас 54 тысячи евро. То, что продукт будет нишевым — это очевидно.

Крепко сбит и ладно скроен

Polestar — идеальный автомобиль для съемки. Фотогеничен, как Александр Скарсгард. И такой же крепко сбитый, мускулистый. Между прочим, спроектирован автомобиль в Гетеборге, в инженерно-техническом центре Geely. А в его основе лежит платформа CMA — та же, что у Volvo XC40.



Стоп-сигналы здесь адаптивные. Чем интенсивнее торможение, тем ярче они светят

Сложно сходу определить нишевую принадлежность Polestar 2. Его вполне можно отнести к кроссоверам или SUV — у него пластиковый обвес по периметру кузова, полный привод и клиренс… всего 151 мм. По кроссоверным меркам маловато.

Если не нравится кроссовер, то можно считать Polestar 2 просто лифтбеком (или фастбеком). У него подъемная дверь багажника, при этом в профиль автомобиль напоминает седан.

Не сказать, что Polestar понравится всем и каждому, но определенный шведский шарм у автомобиля точно есть. Можно сказать, что дизайн Polestar — полная противоположность Tesla. Причем как снаружи, так и внутри.



У интерьера интересная «пластика», а в отделке широко используются вторично переработанные материалы

Интерьер Polestar 2 — тоже своего рода образец минимализма, но не такого радикального, как у Tesla. У «шведа» в салоне более сложная «пластика» и разнообразные материалы отделки. Подчеркивая экологичность электрокара, многие элементы сделаны из переработанного пластика.

Без «планшета» на центральной консоли не обошлось. У него портретная ориентация и диагональ 11 дюймов. Но главное, что медиасистема автомобиля работает на Android. Владельцу будут доступны сервисы Google Assistant, Maps и Play Store. Акустика здесь от знаменитой фирмы Harman/Kardon — играет мощно.

К удобству посадки водителя возникла только одна претензия — хотелось бы чуть больше диапазон регулировки руля по вылету. Но это заметит только высокий водитель. В остальном все очень удобно и приятно. Ну, а то, что большинством функций придется управлять с экрана мультимедийной системы, уже давно не должно никого удивлять.



Сзади будет удобно только двум пассажирам, да и то не слишком высоким

Задний ряд сидений вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, запас пространства для ног достаточный. С другой — удивило присутствие широкого и высокого центрального тоннеля, хотя все электромобили стремятся от него избавиться. А это значит, что центральный пассажир здесь будет не самым желанным гостем. Вместо него лучше откинуть широкий подлокотник. И если для ног места достаточно, что вот с ростом больше 180 см голова уже будет в непосредственной близости от потолка. И в целом сзади есть некоторое ощущение сдавленности. Ну или защищенности, если хотите.



Багажник умеренно вместительный — 405 литров

Багажник умеренный — 405 литров в обычном состоянии и 1095 литров при сложенных спинках задних сидений. Открыть крышку багажника можно через мобильное приложение или взмахом ноги под бампером.

Едет… как электрокар



К динамике претензий нет, как и к звукоизоляции на высоких скоростях

Сложно как-то художественно описать ощущения от управления электромобилем. Это в обычном автомобиле обращаешь внимание на слаженность работы двигателя и трансмиссии, провалы тяги, задержки в переключениях — целый мир эмоций. А здесь достаточно сухих фактов — 4,7 секунды до 100 км/ч. Все просто — нажал и уехал. Разгон не стихает вплоть до 200 км/ч, которые достигаются за 10 секунд. Обгон — плевое дело. Хоть один автомобиль, хоть вереницу фур обгонять легко и просто.

Тишина. В принципе, этим могут похвастаться практически все электромобили. Но отсутствие ДВС обычно проявляет другие недостатки — например, слабую звукоизоляцию колесных арок. У Polestar 2 с этим все в порядке. Буквально с первых метров начинаешь ощущать, что над «шумкой» поработали хорошо — с ростом скорости звуковой фон в автомобиле практически не меняется.

Рулевое управление имеет три режима работы, но ни в одном из них натуральной обратной связи нет. В топовой версии Performance еще предусмотрены регулировки жесткости амортизаторов, но у нас машина была без них. Но «базовые» настройки шасси нам понравились. Отличный баланс между управляемостью и комфортом. На острых стыках низкопрофильные шины, конечно, заставляют вздрагивать кузов, но в большинстве ситуаций подвеска отрабатывает на «ура».

По сути, на этом можно и закончить. Если кратко — динамики хватает за глаза, управляется неплохо, уровень комфорта высокий. Так что самое время поговорить о главном — запас хода.





Как уже говорилось, производитель декларирует запас хода в 470 км в смешанном режиме и до 550 в городе. Почему в городе больше? Потому что в этом режиме помогает эффективный режим регенерации при торможении, да и на городских скоростях расход энергии меньше.

Первый тест-драйв, к сожалению, проходил не в городе, а на загородных дорогах. Причем далеко не в экономичном режиме — с обгонами, резкими ускорениями, четырьмя пассажирами на борту и включенными подогревами и климат-контролем. То есть все, как в обычной жизни. Итоговый расход энергии получился 25 кВт/ч на 100 км — это чуть больше 300 км пробега. Производитель заявляет о расходе 19 кВт/ч на «сотню». Наверное, при более благоприятных условиях можно было проехать немного экономичнее. Летом можно вполне приблизиться к заводским данным. Но зимой нужно быть готовым к тому, что запас хода сокращается на треть при езде с привычным уровнем динамики и комфорта.





С зарядкой никаких проблем нет. Бортовой чарджер здесь на 11 кВт. Можно заряжаться от трехфазной розетки. На быстрых станциях Polestar способен принимать заряд мощностью до 150 кВт. В этом случае зарядка с 0 до 80% займет 40 минут.

А что же цены?

Привезенный в Беларусь экземпляр в практически топовой комплектации стоит 54 тысячи евро. Производитель обещал в дальнейшем выпустить версии попроще и подешевле. Какие варианты могут быть? Например, с одним электромотором и менее емкой батареей. Можно также отказаться от стеклянной крыши и дорогой «музыки». Но пока таких машин нет.

Polestar 2 в деталях



Ключ Polestar 2 выглядит как-то уж слишком незатейливо



Камеры есть спереди, сзади и в зеркалах



Настройки всех вспомогательных систем нужно искать в меню мультимедиа



Бардачок внутри пластмассовый и не самый вместительный



Чтобы называться кроссовером, клиренс маловат — всего 151 мм



Светодиодные фары — в базовой версии



Зарядить автомобиль до 470 км пробега нам не удалось. Зимой в режиме «еду как хочу» запас хода составит чуть больше 300 км