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Шведско-китайский, но не Geely. Первый в Беларуси тест-драйв электрокара Polestar 2
Источник материала: Tut.by
Четыре сотни лошадиных сил. Два электромотора. Батарея на 78 кВт/ч. Разгон до «сотни» за 4,7 секунды и запас хода 470 км. Так кратко можно описать электрокар Polestar 2. Но после тест-драйва оказалось, что у него еще масса «фишечек» и особенностей, о которых стоит знать. Поэтому дальше — в подробностях.
Опять «убийца Tesla?»
«Что вообще за Polestar такой?» — может возникнуть вопрос у многих читателей. Все просто. Много лет подразделение Polestar занималось подготовкой «горячих» версий Volvo — мощных и быстрых. Но на волне развития электрической темы его вывели в отдельный бренд, который занимается производством электромобилей и гибридов. Пока в модельном ряду у марки всего два автомобиля — это как раз-таки гибиридное 600-сильное купе Polestar 1 и полностью электрический фастбек Polestar 2.
Этот Polestar 2 привезла в Беларусь компания
Крепко сбит и ладно скроен
Polestar — идеальный автомобиль для съемки. Фотогеничен, как Александр Скарсгард. И такой же крепко сбитый, мускулистый. Между прочим, спроектирован автомобиль в Гетеборге, в инженерно-техническом центре Geely. А в его основе лежит платформа CMA — та же, что у Volvo XC40.
Сложно сходу определить нишевую принадлежность Polestar 2. Его вполне можно отнести к кроссоверам или SUV — у него пластиковый обвес по периметру кузова, полный привод и клиренс… всего 151 мм. По кроссоверным меркам маловато.
Если не нравится кроссовер, то можно считать Polestar 2 просто лифтбеком (или фастбеком). У него подъемная дверь багажника, при этом в профиль автомобиль напоминает седан.
Не сказать, что Polestar понравится всем и каждому, но определенный шведский шарм у автомобиля точно есть. Можно сказать, что дизайн Polestar — полная противоположность Tesla. Причем как снаружи, так и внутри.
Интерьер Polestar 2 — тоже своего рода образец минимализма, но не такого радикального, как у Tesla. У «шведа» в салоне более сложная «пластика» и разнообразные материалы отделки. Подчеркивая экологичность электрокара, многие элементы сделаны из переработанного пластика.
Без «планшета» на центральной консоли не обошлось. У него портретная ориентация и диагональ 11 дюймов. Но главное, что медиасистема автомобиля работает на Android. Владельцу будут доступны сервисы Google Assistant, Maps и Play Store. Акустика здесь от знаменитой фирмы Harman/Kardon — играет мощно.
К удобству посадки водителя возникла только одна претензия — хотелось бы чуть больше диапазон регулировки руля по вылету. Но это заметит только высокий водитель. В остальном все очень удобно и приятно. Ну, а то, что большинством функций придется управлять с экрана мультимедийной системы, уже давно не должно никого удивлять.
Задний ряд сидений вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, запас пространства для ног достаточный. С другой — удивило присутствие широкого и высокого центрального тоннеля, хотя все электромобили стремятся от него избавиться. А это значит, что центральный пассажир здесь будет не самым желанным гостем. Вместо него лучше откинуть широкий подлокотник. И если для ног места достаточно, что вот с ростом больше 180 см голова уже будет в непосредственной близости от потолка. И в целом сзади есть некоторое ощущение сдавленности. Ну или защищенности, если хотите.
Багажник умеренный — 405 литров в обычном состоянии и 1095 литров при сложенных спинках задних сидений. Открыть крышку багажника можно через мобильное приложение или взмахом ноги под бампером.
Едет… как электрокар
Сложно как-то художественно описать ощущения от управления электромобилем. Это в обычном автомобиле обращаешь внимание на слаженность работы двигателя и трансмиссии, провалы тяги, задержки в переключениях — целый мир эмоций. А здесь достаточно сухих фактов — 4,7 секунды до 100 км/ч. Все просто — нажал и уехал. Разгон не стихает вплоть до 200 км/ч, которые достигаются за 10 секунд. Обгон — плевое дело. Хоть один автомобиль, хоть вереницу фур обгонять легко и просто.
Тишина. В принципе, этим могут похвастаться практически все электромобили. Но отсутствие ДВС обычно проявляет другие недостатки — например, слабую звукоизоляцию колесных арок. У Polestar 2 с этим все в порядке. Буквально с первых метров начинаешь ощущать, что над «шумкой» поработали хорошо — с ростом скорости звуковой фон в автомобиле практически не меняется.
Рулевое управление имеет три режима работы, но ни в одном из них натуральной обратной связи нет. В топовой версии Performance еще предусмотрены регулировки жесткости амортизаторов, но у нас машина была без них. Но «базовые» настройки шасси нам понравились. Отличный баланс между управляемостью и комфортом. На острых стыках низкопрофильные шины, конечно, заставляют вздрагивать кузов, но в большинстве ситуаций подвеска отрабатывает на «ура».
По сути, на этом можно и закончить. Если кратко — динамики хватает за глаза, управляется неплохо, уровень комфорта высокий. Так что самое время поговорить о главном — запас хода.
Как уже говорилось, производитель декларирует запас хода в 470 км в смешанном режиме и до 550 в городе. Почему в городе больше? Потому что в этом режиме помогает эффективный режим регенерации при торможении, да и на городских скоростях расход энергии меньше.
Первый тест-драйв, к сожалению, проходил не в городе, а на загородных дорогах. Причем далеко не в экономичном режиме — с обгонами, резкими ускорениями, четырьмя пассажирами на борту и включенными подогревами и климат-контролем. То есть все, как в обычной жизни. Итоговый расход энергии получился 25 кВт/ч на 100 км — это чуть больше 300 км пробега. Производитель заявляет о расходе 19 кВт/ч на «сотню». Наверное, при более благоприятных условиях можно было проехать немного экономичнее. Летом можно вполне приблизиться к заводским данным. Но зимой нужно быть готовым к тому, что запас хода сокращается на треть при езде с привычным уровнем динамики и комфорта.
С зарядкой никаких проблем нет. Бортовой чарджер здесь на 11 кВт. Можно заряжаться от трехфазной розетки. На быстрых станциях Polestar способен принимать заряд мощностью до 150 кВт. В этом случае зарядка с 0 до 80% займет 40 минут.
А что же цены?
Привезенный в Беларусь экземпляр в практически топовой комплектации стоит 54 тысячи евро. Производитель обещал в дальнейшем выпустить версии попроще и подешевле. Какие варианты могут быть? Например, с одним электромотором и менее емкой батареей. Можно также отказаться от стеклянной крыши и дорогой «музыки». Но пока таких машин нет.
Polestar 2 в деталях
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AUTO.TUT.BY протестировал первый в Беларуси электрокар Polestar 2. Он спроектирован совместно Geely и Volvo в Швеции, а собран в Китае.
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