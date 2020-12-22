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Мокрый снег и дождь ожидается во вторник
Источник материала: Навiны
22 декабря погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Днем по западу скажется влияние фронтального раздела.
Ожидается облачно с прояснениями. Выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь).
В отдельных районах сгустится туман; будет гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый.
Погода в регионах:
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22 декабря погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Днем по западу...
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