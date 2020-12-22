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Рядом с домом Домрачевой на Минском море скоро начнется стройка комплекса. Кто и что строит?
Источник материала: Tut.by
На месте бывшей школы в Лапоровичах, рядом с домом Дарьи Домрачевой построят многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Как он будет выглядеть, когда его планируют создать и кто из бизнесменов реализует этот проект — в материале REALTY.TUT.BY.
Что это за земля и что там сейчас?
Участок площадью в 1,28 гектара находится в престижной деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Вот его примерные границы:
Раньше здесь была школа, но из-за слабой наполняемости она закрылась. Потом ее купила частная компания, но ничего на этом месте так и не появилось. В итоге в 2019 году объект выкупила компания «ЭКВИТИ Групп», учрежденная в числе прочих крупным бизнесменом Андреем Шихлиным и, вероятно, внуком экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Русланом Петровым. Годовая арендная плата за участок — 3 290,5 рубля. Сейчас эта земля и деревянное здание школы выглядят так:
Что и когда тут планируют построить?
«ЭКВИТИ Групп» планирует создать тут туристический и спортивно-оздоровительный комплекс. Он будет состоять из нескольких корпусов, где будут 14 номеров для гостей, помещения для занятий спортом, зоны рекреации, сауны и вспомогательные помещения. Обустроят тут и спортивные площадки на открытом воздухе, а также беседки и автостоянку. На рендерах комплекс выглядит современно и по стилю пересекается с некоторыми соседними домами.
Общая площадь зданий — 2,56 тысячи квадратных метров, или 0,256 гектара, что составляет 19,7% от общей площади участка. Схематически здания расположат так:
Сейчас
Чьи дома находятся рядом?
От будущего комплекса до Минского моря — около двухсот метров.
Рядом также находятся дома
Чуть дальше расположен
Кто владеет «ЭКВИТИ Групп»?
Согласно выписке из Госрегистра юрлиц, компания «ЭКВИТИ Групп» создана накануне покупки здания школы в Лапоровичах летом 2019 года. Она учреждена четырьмя людьми на паритетных началах.
Среди них — бизнесмен Андрей Шихлин. Он является соучредителем компании «Парагис», которая управляет торгово-развлекательным комплексом
Еще один сооснователь «ЭКВИТИ Групп» — Руслан Петров. Ранее на основании ряда фактов naviny.by
Кроме них, соучредителями «ЭКВИТИ Групп» являются Алексей Киселев и Дмитрий Баско (не путать с Дмитрием Басковым. — Прим. TUT.BY).
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Площадь участка - почти 1,3 гектара.
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