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Рядом с домом Домрачевой на Минском море скоро начнется стройка комплекса. Кто и что строит?

22.12.2020 07:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На месте бывшей школы в Лапоровичах, рядом с домом Дарьи Домрачевой построят многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Как он будет выглядеть, когда его планируют создать и кто из бизнесменов реализует этот проект — в материале REALTY.TUT.BY.


Что это за земля и что там сейчас?

Участок площадью в 1,28 гектара находится в престижной деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Вот его примерные границы:

Раньше здесь была школа, но из-за слабой наполняемости она закрылась. Потом ее купила частная компания, но ничего на этом месте так и не появилось. В итоге в 2019 году объект выкупила компания «ЭКВИТИ Групп», учрежденная в числе прочих крупным бизнесменом Андреем Шихлиным и, вероятно, внуком экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Русланом Петровым. Годовая арендная плата за участок — 3 290,5 рубля. Сейчас эта земля и деревянное здание школы выглядят так:




Что и когда тут планируют построить?

«ЭКВИТИ Групп» планирует создать тут туристический и спортивно-оздоровительный комплекс. Он будет состоять из нескольких корпусов, где будут 14 номеров для гостей, помещения для занятий спортом, зоны рекреации, сауны и вспомогательные помещения. Обустроят тут и спортивные площадки на открытом воздухе, а также беседки и автостоянку. На рендерах комплекс выглядит современно и по стилю пересекается с некоторыми соседними домами.






Общая площадь зданий — 2,56 тысячи квадратных метров, или 0,256 гектара, что составляет 19,7% от общей площади участка. Схематически здания расположат так:


Сейчас проходит общественное обсуждение этого проекта. Как рассказали в «ЭКВИТИ Групп», если все будет нормально, то начать строительство планируют весной 2021 года и построить комплекс примерно за год.

Чьи дома находятся рядом?

От будущего комплекса до Минского моря — около двухсот метров.


Рядом также находятся дома Дарьи Домрачевой и председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.


Дом Домрачевой — белый

Чуть дальше расположен участок Жерара Депардье, на котором никто так и не начал ничего строить.

Кто владеет «ЭКВИТИ Групп»?

Согласно выписке из Госрегистра юрлиц, компания «ЭКВИТИ Групп» создана накануне покупки здания школы в Лапоровичах летом 2019 года. Она учреждена четырьмя людьми на паритетных началах.

Среди них — бизнесмен Андрей Шихлин. Он является соучредителем компании «Парагис», которая управляет торгово-развлекательным комплексом Arena City, бизнес-центром Kiroff и многофункциональным комплексом CENTROPOL. Он также является заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств.

Еще один сооснователь «ЭКВИТИ Групп» — Руслан Петров. Ранее на основании ряда фактов naviny.by пришли к выводу, что за Русланом Петровым может скрываться внук бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Руслан Бакиев — сын Марата Бакиева, который был экс-помощником председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Отметим, что Руслан Петров является партнером Андрея Шихлина и по другим бизнес-проектам.

Кроме них, соучредителями «ЭКВИТИ Групп» являются Алексей Киселев и Дмитрий Баско (не путать с Дмитрием Басковым. — Прим. TUT.BY).

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