Стали известны новые подробности о строительстве железной дороги из Минска в аэропорт

Источник материала: Tut.by

Проект строительства железной дороги в Национальный аэропорт планируют сделать в 2021—2024 годах и только потом принимать решение о сроках ее строительства. Это следует из Отчета о воздействии будущей магистрали на окружающую среду, опубликованном на сайте Минского райисполкома. Там же есть другие подробности и схема прокладки путей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В мае 2019 года Александр Лукашенко поручил правительству в сжатые сроки построить железную дорогу из Минска в Национальный аэропорт через индустриальный парк «Великий камень». Но, судя по документам, сделать это быстро не выйдет, ведь только проектирование будет идти три года — с 2021 по 2024-й. Решение же о сроках строительства будет принято после разработки проектной документации.

Где будет проходить дорога?

Железная дорога должна пройти по существующему пути от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой в сторону аэропорта планируют достроить 18 км новых железнодорожных путей. Перед аэропортом также предусмотрен остановочный пункт «Великий камень».





Протяженность всего маршрута — около 41 километра. Ориентировочное время в пути — 30 минут.

Что для этого надо сделать?

Для этого на участке Степянка — Городище предпроектными решениями предусмотрено строительство третьего, главного, железнодорожного пути вдоль существующих двух главных путей. Надо будет также расширить мосты, путепроводы и удлинить водопроводные трубы.

На участке Городище (остановка Слобода) — Национальный аэропорт Минск предусмотрено строительство однопутного железнодорожного участка железной дороги с правой стороны от автомобильной трассы М-2 в сторону аэропорта. Тут тоже надо строить железнодорожные путепроводы через автомобильные дороги и мосты через реку Уша.

Конечная остановка «Национальный аэропорт Минск» будет расположена в одном уровне с дорогой М-2 с правой стороны от въезда на автомобильную эстакаду аэропорта.

А что с шумом?

Судя по отчету, для строительства железной дороги в аэропорт сносить дома или дачи не нужно. Но вот вопрос шума для находящихся рядом населенных пунктов становится более актуальным.

Ближе всего к новой ветке находятся садовые товарищества «Надежда «АРДИ» и «Березка» на станции «Слобода». Согласно исследованию, на границе железнодорожной насыпи в сторону этих садовых товариществ надо построить ограждение высотой два метра.

На остальных же участках проектируемого пути ничего подобного делать не нужно, потому что жилая застройка находится на расстоянии более ста метров от железной дороги. К тому же по ней будет ездить не очень шумный поезд «Штадлер».

Сколько это стоит и у кого хотели брать деньги?

Размер инвестиций на объект оценивался в 100 млн долларов. Из них 40 млн закладывалось на покупку трех поездов.

В конце 2019 года правительство Беларуси предложило Всемирному банку принять участие в финансировании этого проекта.