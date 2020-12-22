|
В Минске открылись елочные базары
22.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Атмосфера праздника. В Минске открылись елочные базары. В этом году на живые деревья большой спрос, особенно популярны те, что в кадках. Откуда их везут и сколько они стоят – выяснил Денис Кошелев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году на живые деревья большой спрос, особенно популярны те, что в кадках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)