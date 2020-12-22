Идеи подарков для него на Новый год

Источник материала: Onliner Очередная подборка с подарками, не менее важная. На этот раз выбираем сюрприз мужу, парню или другу. Ну или рассказываем, как побаловать полезными обновками себя любимого. Собрали идеи для подарков из разных категорий и под любой бюджет. Для корректного показа цен и описания, а также для правильного отображения виджетов рекомендуем отключать блокировщик рекламы.













Сияющий металлический седан эпохи больших двигателей и рок-звезд семидесятых. Тщательно проработанная структура двигателя под капотом. Чтобы запустить модель, нужно просто завести ручку в моторном отсеке и повернуть рычаг запуска. 123 детали, сборка без клея.





Бюджетный вариант из пластика — Italeri 1357 «Истребитель-бомбардировщик Jaguar Gr.3 “Big Cat” Special Colors» за 22 рубля . Jaguar был сконструирован в шестидесятые годы в ходе сотрудничества между французскими и британскими компаниями. Это один из самых знаменитых и «долгоживущих» самолетов ближней поддержки, использовавшийся Королевскими ВВС. Благодаря двум реактивным двигателям самолет способен развивать скорость в 1,6 Маха. Он использовался в условиях повышенной сложности, включая Балканы и Ирак. Jaguar Gr.3 является самой поздней версией. Одноместный всепогодный истребитель-бомбардировщик был оборудован улучшенной навигационной системой и другой авионикой. Для празднования окончания долгой боевой службы Jaguar была создана специальная окраска Big Cat. Обратите внимание, что клей и краски в комплект не входят, их нужно приобретать отдельно.

Тягач из дерева Ugears «Тягач VM-03» за 261 рубль . Для дальнобойщиков, которые скучают по визам и поездкам. 541 деталь, сборка без клея. Большой и мощный тягач оборудован работающим шестицилиндровым R6-двигателем, который приводится в движение резиномотором. На одном заводе модель может проделать до 5 метров пути. Коробка передач переключает грузовик в два режима движения (вперед или назад) и режим холостого хода. Амортизированные передние колеса поворачиваются, задавая направление движение автомобиля. Масштабируется с помощью дополнительного набора «Полуприцеп к тягачу VM-03».

Иногда причиной плохого самочувствия может быть чрезмерно сухой воздух, который беспощадно выжигается нашим отоплением. На глаз и не поймешь, какая влажность в комнате. Специальный датчик измеряет температуру и влажность, показывая данные на маленьком экране. Также эти данные по Bluetooth передаются в смартфон, где можно отслеживать динамику по времени суток, месяцам и полугодиям. Датчик можно использовать в сценариях умного дома: например, при понижении влажности может автоматически включаться увлажнитель воздуха.





Готовый набор для умного дома Xiaomi Mi Smart Sensor Set за 140 рублей . Хороший вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с вопросами совместимости, всяких протоколов и технологий. В наборе есть управляющий контроллер, датчики открытия окон/дверей, движения и умный выключатель. Очень простая настройка и установка. К набору можно докупать другие совместимые умные устройства. Сценариев использования невероятно много — несколько классных, кстати, описано в пользовательских отзывах в Каталоге.

Умная лампочка с управлением через «Алису» Yeelight за 55 рублей . Подсветка не очень яркая, зато многоцветная. В приложении можно выбирать режимы и цвета. Легко подключается к устройству с «Алисой». После этого можно управлять светом с помощью голоса, произнося «Включи торшер», «Включи максимальную яркость света», «Выключи лампу» и прочее. Можно создавать сценарии для разных случаев. Например, по команде «Пора спать» будет включаться легкий теплый свет и играть музыка для сна из колонки.

Электронный биометрический замок со сканером отпечатка пальца Volibel за 450 рублей . Открытие замка может осуществляться по отпечатку пальца, паролю, ключом или картой. Программируется на 100 отпечатков пальцев и паролей. Сохраняет работоспособность при температуре от −25°C до +50°C. Заряда батареек хватает более чем на год. Есть функция уведомления при разряде. Имеется возможность дистанционного мониторинга — просматривайте журнал активности посетителей, которые входили в ваш дом или выходили из него. Встроенная защитная сигнализация от демонтажа.

Отличный вариант в качестве первой гитары. Верхняя дека выполнена из ели, а обечайка — из меранти.





Проигрыватель ручной, с электронным выбором скоростей. Имеется встроенная акустика, что избавляет от необходимости брать дополнительные колонки. Все предустановлено с завода и готово к работе из коробки.





Начальная модель для более-менее серьезного прослушивания вашей коллекции винила — Denon DP-29F за 440 рублей . Полная автоматика и электронное переключение скорости вращения. Звукосниматель и тонарм в комплекте. Опорный диск сделан из литого алюминия, что сводит вибрации к минимуму.

Прелесть этой бритвы в том, что при необходимости она превращается в триммер для бороды. Под разные стили можно использовать всего один прибор. Модели есть чем похвастаться: три плавающих режущих элемента, возможность бритья с пеной, насадка-триммер с пятью гребнями, быстрая зарядка, немецкая сборка. Владельцы довольны качеством и мягкостью бритья, а также универсальностью прибора. Если влажное бритье некритично, то можно рассмотреть схожую модель без этой функции за 159 рублей.





Альтернатива для гладкого бритья без удара по карману — бритва Enchen Blackstone 3 за 69 рублей . Бренд из экосистемы Xiaomi. Гики будут довольны: порт USB Type-C для зарядки на месте. Из интересного стоит отметить два с половиной часа автономной работы — это очень долго. Кроме автономности, покупатели также отмечают хорошее качество бритья, малый вес и компактность. Если не смущает не самый известный бренд, то за свои деньги это будет отличный подарок.

Новый уровень бритья с бритвой-долгожителем Panasonic ES-RF41 за 280 рублей . Качество бритья обеспечивает бритвенная система с четырьмя дугообразными сетками, которые захватят каждый волосок на своем пути. Подвижная плавающая бритвенная головка способствует еще более аккуратному бритью, повторяя контуры лица пользователя. Среди преимуществ бритвы стоит перечислить лезвия из японской стали с заточкой 30° и функцию самоочищения бритвы под струей воды. Владельцы хвалят качество и скорость бритья, эргономичность, удобство использования и очистки, тихую работу и, конечно же, долговечность.

Основное преимущество этой модели — в ее универсальности: она подходит для стрижки волос на голове, подравнивания бороды и усов, а также для удаления растительности в носу и ушах. Такой комбайн «все в одном». На фоне более дешевых моделей ее выделяет не только богатая комплектация, но и технология аккумулятора: тут Li-Ion, а не более дешевый Ni-MH. Из интересного хочется отметить фишку «5 минут зарядки хватает на 1 бритье» и бритву Gillette Fusion5 ProGlide в комплекте для гладкого бритья. Кроме универсальности, владельцы отмечают хорошую эргономику, качество бритья, возможность мыть бритву под водой и продолжительность ее работы, при этом сетуют на отсутствие индикатора зарядки и насадок для тела. Этот триммер будет хорошим подарком для мужчины, который носит бороду.





Еще один мастер на все руки по более доступной цене — триммер Philips MG3740/15 за 89 рублей . По качеству бритья и функциональности модель похожа на предыдущий триммер, но есть несколько отличительных моментов. Аккумулятор здесь уже Ni-MH, а значит, заряжаться триммер будет очень долго. Время работы тоже меньше — всего час против часа и 40 минут. Еще нет водонепроницаемости, насадки нужно снимать и только потом мыть. Этот триммер будет хорошим подарком для мужчины с бородой и не ударит по бюджету.

Новый взгляд на бритье лица и тела с Philips OneBlade Pro за 219 рублей . Прибор предназначен для подравнивания бороды и усов, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Philips OneBlade — это гибрид, сочетающий в себе функции триммера для бороды и классической бритвы с лезвиями. Бреющая головка по форме похожа на кассету лезвийной бритвы, поэтому сам процесс бритья максимально похож на бритье станком. Однако вместо идеальной гладкой кожи получается такая полудневная щетина, которая заметна скорее только на ощупь. С помощью гребня с регулировкой длины устройство превращается в полноценный триммер для бороды.

Автор этих строк уже третий год пользуется таким прибором как альтернативной классическому станку для бритья лица и тела без раздражения кожи. Эффект дневной щетины добавляет немного брутальности. Нравится возможность использования в душе и наличие дисплея, который показывает остаток заряда. Триммер работает очень долго, его можно смело брать в отпуск как единственный прибор по удалению лишней растительности на лице и теле. Он станет отличным подарком как для мужчин с бородой, так и для тех, кто предпочитает легкую небритость.

Надежная и популярная модель с большим количеством отзывов и высоким рейтингом. Комплектуется двумя литиевыми 10,8-вольтовыми аккумуляторами с индикатором заряда и кейсом. Как отмечают наши пользователи, этот дерзкий малыш способен дать фору многим более крупным собратьям в повседневных домашних задачах.





Альтернативный вариант — дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE с двумя АКБ и кейсом за 251 рубль . В отзывах покупатели отмечают отсутствие биения патрона и удобный хват. Также имеется литиевый аккумулятор, что исключает быструю деградацию, но существенно снижает срок службы при использовании в мороз.

Бюджетный вариант — Bort BAB-10.8-P за 87 рублей . Аккумулятор здесь только один, но зато литиевый, что уже недурно за эту стоимость. Вполне неплохой компромиссный вариант для бытового использования.

Оптимальный набор для непрофессионального использования по соотношению цены и качества. Помимо набора трещоток и головок с битами, комплектуется еще и накидными и рожковыми ключами.





Альтернатива — Force 41082-5, 108 предметов за 265 рублей . Надежный набор инструментов от известного бренда. Пользователи отмечают живучесть металла. Хороший подарок для любителей повозиться с автомобилем в гараже.

Бюджетный набор WMC Tools 41082-5 за 87 рублей . Название повторяет известную модель выше, с надежностью и качеством металла могут быть вопросы. Однако для бытового использования время от времени вариант вполне сгодится. Не все же у соседа просить, в конце концов!

Пластиковый чемодан с большим отделением и двумя замками. Прекрасно подойдет для хранения и транспортировки электроинструмента. Пользователи отмечают достаточно высокое качество пластика и удобство хранения нескольких инструментов, например болгарки, шуруповерта и лобзика.





Ящик-органайзер Idea «Гефест» за 52 рубля позволит удобно хранить как оснастку, так и расходники. Достаточно вместительный, но при этом довольно легкий.

Мягкая фирменная сумка Bosch 1600A003BJ за 89 рублей подойдет тем, кто часто возит или носит с собой инструмент по долгу профессии. 40 литров, внешние и внутренние карманы, пластиковое дно и наплечный ремень.

Хорошее соотношение цены и качества. Удобная спинка и сиденье из сетки позволят не «прилипать» к креслу летом, как, например, это происходят с моделями из кожзама. Механизм качания — Top Gun. Гибкая поясничная поддержка с регулировкой. Чтобы кресло не царапало твердые покрытия вроде ламината или паркета, комплектуется резиновыми колесами, однако есть версия и с пластиковыми — для ковролина.

В качестве более дорогой альтернативы можно рассмотреть Everprof Valencia за 400 рублей . Спинка и сиденье выполнены из натуральной кожи бежевого цвета, однако доступны и другие исполнения. Также в качестве опции можно выбрать разные виды колес, как и у варианта выше. Механизм качания — мультиблок, рассчитан на более высокие нагрузки, чем Top Gun, а также позволяет регулировать жесткость и фиксировать положение наклона.

Вариант для геймера — «Бюрократ Viking-9/Bl+Red» за 236 рублей . Стильное игровое кресло выполнено из комбинации дышащего текстиля и кожи. Механизм качания Anyfix позволяет регулировать высоту, жесткость качания, а также фиксировать удобное положение. В отзывах пользователи хвалят модель за удобство при относительно невысокой стоимости и стильный дизайн.

Почему именно с ним? Прибор сам определит толщину мяса и выставит необходимое время для нужной степени прожарки. Хозяину нужно только купить стейк и выбрать автоматическую программу — все остальное сделает гриль. Специальный круговой индикатор уведомит о степени готовности. Еще есть шесть автоматических программ, с помощью которых можно приготовить бургеры, курицу, сэндвичи, сосиски и рыбу. В ручном режиме доступны четыре регулировки температуры, есть функция разморозки для продуктов из морозилки. Владельцы хвалят прибор за простоту готовки, легкость ухода благодаря съемным пластинам и, конечно же, вкусную и полезную еду.

Еще больше возможностей с грилем DeLonghi CGH1012D . Эта модель, как и предыдущая, может похвастаться качественным антипригарным покрытием, съемными панелями, которые можно мыть в посудомоечной машине, большой мощностью и простотой электронного управления. Но у нее есть ряд оригинальных технических особенностей: независимая регулировка нагрева панелей, звуковая индикация, а также нагревательный элемент, встроенный в саму панель. Хочется также отметить большую рабочую площадь панелей благодаря работе в открытом режиме и возможность отдельно приобрести панели для приготовления толстых вафель. Еще доступно приложение, которое содержит рецепты и рекомендации по приготовлению многих видов продуктов.

Вариант без упора на стейки — Bosch TFB3302V за 189 рублей . Эта модель не такая мощная и умная, чтобы стать идеальным вариантом для стейков. Нет, она также сможет приготовить стейк, но будет делать это дольше и не так просто. А вот что касается овощей, курицы или рыбы — сравнимо. Стоит этот гриль заметно дешевле, при этом вы также получите помощника в приготовлении здоровой пищи, ведь жарка происходит полностью или почти без масла. Владельцы отмечают, что съемные пластины легко моются, в гриле удобно разогревать еду, а овощи и курица получаются как на костре.

Подарочный бокс-коробка для бутылки вина. В комплекте поставляются аэратор, пробка, штопор-открывашка и бутылочное кольцо для ловли капель. Выполнен из дерева.





Набор из фляги и четырех стопок BergHOFF Onliner за 53 рубля станет также оригинальным подарком или сувениром. Выполнен в сдержанном стиле из нержавеющей стали.

Лидер продаж в своей категории — Подарочный набор «Экспедиция. Набор для виски „Держать крепость“» за 65 рублей . Идеальный подарок для ценителей крепких напитков. В комплект, помимо двух бокалов и короба ручной работы, также входит шесть камней для виски, которые заменяют лед для охлаждения. При этом они не тают и не влияют на вкус напитка.

Такой низкой цены на нестандартные расцветки в Каталоге еще не было. Геймпады, кроме, очевидно, черного, доступны в белом, красном и темно-синем цветах. На игровой опыт новый геймпад никак не повлияет, да и материал корпуса точно такой же, как в комплектном DualShock, но зато настроение точно поднимется. Да и с друзьями теперь можно будет играть вместе, ведь геймпадов в доме будет несколько.





Зарядная станция для двух геймпадов Sony за 60 рублей . Очевидно, что несколько геймпадов надо будет как-то заряжать. Чтобы не устраивать кабельную оргию, можно использовать простое фирменное зарядное устройство.

Обновленный геймпад для Xbox и PC за 145 рублей . Вместе с новыми приставками Microsoft показала и новую версию своего фирменного геймпада. Данная модель очень популярна и среди PC-игроков. Появилась кнопка «Поделиться», изменилась крестовина, а на курках появилось текстурное покрытие. В остальном это такой же геймпад, как и раньше.

Аксессуары для счастливых обладателей PS5 — камера Sony за 170 рублей . Sony выпустила несколько устройств для PlayStation 5, улучшающих взаимодействие с приставкой, — например, камеру с разрешением Full HD. Есть также специальный пульт и зарядное устройство для двух DualSense .

Популярная модель игровой клавиатуры. Пользователи в отзывах одобряют компактные размеры, плавное нажатие на клавиши и надежную конструкцию. Подсветка только красная, но с несколькими режимами свечения. Используются переключатели Cherry MX Red, у которых нет тактильного отклика, а нажатие происходит плавно. Для повторного нажатия клавиши этим переключателям не нужно возвращаться в исходное положение, что дает больше скорости.





Альтернатива — недорогая игровая клавиатура Genesis Thor 300 Limited за 107 рублей . Полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой. Установлены механические переключатели Outemu Blue с отчетливым тактильным кликом.

Вариант с тихими и быстрыми переключателями Romer-G Tactile — Logitech G413 за 199 рублей . Алюминиевый корпус, многоцветная подсветка и направляющие каналы для кабелей мыши и гарнитуры на нижней панели. Имеется также сквозной USB-порт. Клавиатура G413 поставляется с 12 дополнительными гранеными колпачками.

Чувствительность настраивается в пределах от 200 до 8000 dpi. Конструкция классическая, с двумя дополнительными кнопками сбоку. Специальный софт позволяет регулировать подсветку, настраивать клавиши и создавать макросы.





Альтернатива — простая игровая мышь с переключением разрешения A4Tech X-710BK за 40 рублей . На боковой грани находятся клавиши для навигации вперед и назад, а рядом с левой кнопкой — тройной клик. Длинный кабель поставляется в оплетке для надежности и долговечности. Хорошее вложение в простую выносливую мышку для игр и работы.

Вариант с плавным и чутким трекингом и чувствительностью 16 000 dpi — HyperX Pulsefire Surge за 140 рублей . Встроенная память сохраняет ваш игровой профиль при смене ПК или ноутбука. Датчик Pixart 3389 обеспечивает высокую точность наведения.

Народная модель 2 в 1 из экосистемы Xiaomi: видеорегистратор и GPS-информатор. Модуль GPS служит для наложения координат и скорости на видео, что может помочь при возникновении спорных ситуаций. Благодаря качественной матрице от Sony модель может снимать видео до 5 мегапикселей с углом обзора 140 градусов. Имеет встроенный аккумулятор на 500 мА·ч. Ролики можно скачивать на смартфон с помощью фирменного приложения.





Популярная модель. Питание от прикуривателя, длина кабеля — почти 4 метра. Имеет функцию контроля давления и автоотключения по достижении необходимого уровня подкачки. Упакован в удобный футляр для хранения и транспортировки.





Альтернатива попроще — AVS Turbo KA 580 за 45 рублей . Также популярная модель с большим количеством отзывов. Китайский компрессор со встроенным манометром. Как и в случае выше, поставляется вместе с сумкой для хранения.

Компактное устройство для пуска авто с севшим аккумулятором. Имеет встроенный фонарик. Заряжается через USB Type-C. Поставляется в чехле.





Устройство, сочетающее в себе пауэрбанк и пусковое устройство для автомобиля. Имеет три выхода USB A, один USB Type-C, а также выход автомобильного пускового устройства на 12 В. Поддерживает быструю зарядку мобильных гаджетов.





Крепится на вентрешетку автомобиля. Поддерживает беспроводную зарядку высокой мощности — 20 Вт. В корпус встроен вентилятор, который охлаждает смартфон при зарядке.





Вариант дешевле — Baseus SUYL-J01 за 29 рублей . Держатель обыкновенный, без зарядки. Место установки — слот для компакт-дисков.

Компромиссный вариант в соотношении «цена/функциональность» — 70mai Wireless Car Charger Mount за 45 рублей . Поддерживает беспроводную зарядку смартфонов. Крепится, как и Yoobao, в вентрешетку.

Популярная модель — выбор наших пользователей. Вышла на рынок в 2018 году, но все еще актуальна. Максимальное разрешение записи — 4K, имеет электронную стабилизацию. Корпус камеры обладает влагозащитой при погружении до 10 метров. Поддерживаются голосовые команды для управления. Может доукомплектовываться дополнительными аксессуарами и креплениями.





Альтернатива от Sony — FDR-X3000 (корпус + водонепроницаемый чехол) за 1059 рублей . Подходит как для любителей активного отдыха, так и для домашнего использования или ведения блога. В комплект входят аквабокс и крепление-площадка, но, как и модель выше, в дальнейшем могут потребоваться дополнительные аксессуары в зависимости от сценариев использования. Стабилизатор изображения оптический. Умеет снимать видео в 4K. Версия с дистанционным управлением обойдется чуть дороже.

Бюджетный вариант — Yi 4K Action Camera за 502 рубля . Качество видео, возможно, будет чуть хуже, чем у вариантов выше. Управляется с помощью сенсорного экрана и удобного фирменного приложения. Время работы от встроенного аккумулятора — до 8 часов. Благодаря тому что бренд YI входит в экосистему Xiaomi, для модели на рынке выпускается большое количество бюджетных совместимых аксессуаров.

Антикражный рюкзак с большим количеством различных отделений — отличный выбор для путешествий. Особый материал со стекловолокном в составе устойчив к порезам. Имеются вместительное отделение с отсеками для ноутбука и планшета, а также потайной карман для ценностей. Предусмотрена возможность крепления рюкзака на чемодане.





Популярная среди наших пользователей альтернатива городскому рюкзаку — Xiaomi Mi Classic Business Backpack за 69 рублей . Также имеет отделение для ноутбука и выполнен в строгом, минималистичном дизайне. Пользователи в отзывах отмечают надежность замков и стойкость к изнашиванию и изменению формы.

Чуть более спортивный вариант от известного бренда для любителей активного отдыха — Thule Crossover 32L TCBP-417 . Оборудован ортопедической спинкой. Имеет два основных отделения, отсек для ноутбука и боковые карманы. Выполнен из водонепроницаемой ткани. Объем 32 литра позволяет разместить в рюкзаке много разнообразных вещей, будь то техника, документы или одежда. Предусмотрено даже отделение для очков.

Раскладывается пополам. Внутри два отдела для купюр, отделение для монет на кнопке, потайной карман, два кармана для документов, а также четыре кармана для пластиковых карт.





Зажим для денег Collezione 7.8.1 из натуральной кожи за 65 рублей также станет отличным подарком для вашей второй половинки. Имеет внешний карман на кнопке с отделением для пластиковых карт.

Популярный мужской аромат с узнаваемым запахом, выпущенный в 2007 году. В отзывах отмечают, что туалетная вода подойдет скорее взрослому мужчине, чем молодому парню, но тут уже дело вкуса, привычки и предпочтений.





Альтернатива — Paco Rabanne Invictus за 169 рублей . В 2013 году бренд Paco Rabanne запустил аромат для мужчин — Invictus. Спортивная композиция до сих пор популярна и весьма актуальна. Invictus переводится с латыни как «непобедимый», воплощает собой силу и энергию. Аромат открывается свежим грейпфрутом и морскими аккордами, за которыми следует сердце из ароматического лаврового листа и жасминового гедеона. Древесная база композиции включает гваяковое дерево, пачули, дубовый мох и серую амбру. Флакон нового издания выполнен в виде кубка-трофея.

Carolina Herrera 212 NYC Men за 165 рублей — аромат для настоящего мужчины, созданный в далеком 1999 году. Сочетает в себе истинную мужественность и элегантность. Вместе с тем это легкий и утонченный аромат, обладающий сильным характером. Он создан для стильного, современного, уверенного в себе мужчины. Аромат для ежедневного использования. Элегантный запах выгодно подчеркнет строгость и серьезность.

Конструктор Ford Mustang от LEGO — это настоящая репродукция всемирно известного ретроавтомобиля американской марки Ford шестидесятых годов. Под капотом спрятаны проработанный до мельчайших деталей двигатель 390 V8, аккумулятор, шланги и воздушный фильтр. Состоит из 1471 детали. Двери, капот и багажник открываются.

LEGO Creator Old Trafford за 899 рублей — отличный подарок для фанатов «Манчестер Юнайтед». Станет великолепным украшением дома или офиса и подарит незабываемые эмоции в процессе сборки. 3898 деталей максимально реалистично передают вид известного стадиона. В конструкции предусмотрено несколько характерных реалистичных элементов, в том числе туннель и памятник троице «Юнайтед».

Дрон сконструирован при поддержке компании DJI. Разрешение видео — HD, управляется с мобильного устройства. Несмотря на относительно низкую стоимость, модель поддерживает некоторые смарт-функции, такие как автоматический возврат на место взлета, вид от первого лица (FPV), планирование маршрута (Waypoints), автоматический взлет, автоматическая посадка, 3D-пилотирование. Также интересна реализация некоторых автоматических «трюков» при съемке: в режиме «Воздушный шар» дрон проводит съемку, отлетая от объекта назад и вверх, режим «Мячик» позволяет вести съемку во время движения вверх и вниз, режим «Круг» позволяет сделать облет вокруг объекта, а режим «Самолетик» запускает коптер броском и помогает приземлиться на руку.

Вариант для более продвинутых «пилотов» — DJI Mavic Mini Fly More Combo за 1549 рублей . Имеет более продвинутую оптику, а следовательно, помогает получить действительно классные ролики при весьма компактных размерах. Как и модель выше, имеет несколько предустановленных режимов, таких как Dronie (съемка с удалением от объекта по диагонали), Circle (съемка с облетом вокруг объекта), Helix (съемка с облетом объекта по спирали), Rocket (съемка объекта во время набора высоты с камерой, направленной вертикально вниз), кинематографический режим. Плавности видео добавляет трехосевой подвес стабилизации. Расширенный комплект Fly More Combo включает устройство, пульт ДУ, три аккумулятора на 2400 мА·ч, 12 дополнительных лопастей (6 пропеллеров), комплект защиты лопастей, комплект USB-кабелей, двухстороннюю зарядную станцию для пульта ДУ, защиту для стабилизатора, адаптер питания (18 В), пару дополнительных стиков для пульта ДУ, чехол для переноски, отвертку и 18 шурупов.

Один из покупателей в отзывах называет модель «типичным ножом выживальщика». Идеальный инструмент для туризма и активного отдыха. Нож с фиксированным клинком оснащен огнивом, стеклобоем, стропорезом и точилкой. Стропорез и точильный камень размещены на многофункциональным чехле, для получения огня используется огниво в комбинации с клинком. Сам клинок изготовлен из нержавеющей стали 7Cr17MoV с твердостью 56—58 HRC, длина клинка — 115 мм, а толщина у обуха — 5 мм. Отличный нож для любителей долгих походов и отдыха на природе.





Альтернативный вариант — качественный швейцарский мультитул Victorinox Climber за 80 рублей . Имеет 14 инструментов для повседневного использования: ножи, штопор, ножницы, открывашка, консервный нож, шило и другие, — при этом достаточно компактный. Отличный выбор для постоянного ношения с собой по версии покупателей.