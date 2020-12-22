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Идеи подарков для него на Новый год

22.12.2020 08:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередная подборка с подарками, не менее важная. На этот раз выбираем сюрприз мужу, парню или другу. Ну или рассказываем, как побаловать полезными обновками себя любимого. Собрали идеи для подарков из разных категорий и под любой бюджет. Для корректного показа цен и описания, а также для правильного отображения виджетов рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Идеи подарков для него на Новый год

Идеи подарков для него на Новый год

Идеи подарков для него на Новый год

Сборная модель из блестящего металла Time for Machine «Королевский вояджер» за 210 рублей

Сияющий металлический седан эпохи больших двигателей и рок-звезд семидесятых. Тщательно проработанная структура двигателя под капотом. Чтобы запустить модель, нужно просто завести ручку в моторном отсеке и повернуть рычаг запуска. 123 детали, сборка без клея.

Идеи подарков для него на Новый год

Бюджетный вариант из пластика — Italeri 1357 «Истребитель-бомбардировщик Jaguar Gr.3 “Big Cat” Special Colors» за 22 рубля. Jaguar был сконструирован в шестидесятые годы в ходе сотрудничества между французскими и британскими компаниями. Это один из самых знаменитых и «долгоживущих» самолетов ближней поддержки, использовавшийся Королевскими ВВС. Благодаря двум реактивным двигателям самолет способен развивать скорость в 1,6 Маха. Он использовался в условиях повышенной сложности, включая Балканы и Ирак. Jaguar Gr.3 является самой поздней версией. Одноместный всепогодный истребитель-бомбардировщик был оборудован улучшенной навигационной системой и другой авионикой. Для празднования окончания долгой боевой службы Jaguar была создана специальная окраска Big Cat. Обратите внимание, что клей и краски в комплект не входят, их нужно приобретать отдельно.

Тягач из дерева Ugears «Тягач VM-03» за 261 рубль. Для дальнобойщиков, которые скучают по визам и поездкам. 541 деталь, сборка без клея. Большой и мощный тягач оборудован работающим шестицилиндровым R6-двигателем, который приводится в движение резиномотором. На одном заводе модель может проделать до 5 метров пути. Коробка передач переключает грузовик в два режима движения (вперед или назад) и режим холостого хода. Амортизированные передние колеса поворачиваются, задавая направление движение автомобиля. Масштабируется с помощью дополнительного набора «Полуприцеп к тягачу VM-03».

3Д-пазл Time for Machine Королевский вояджер
123 детали, металл, сборка без клея, длина 17.5 см
Нет в наличии
Сборная модель Italeri 1357 Истребитель-бомбардировщик JAGUAR Gr.3 BIG CAT Sp. Colors
пластик, 1:72, длина 23.3 см
22,00 р.
6 предложений
3Д-пазл Ugears Тягач VM-03
541 деталь, дерево, сборка без клея, длина 38 см
–14%220 р.
2 предложения
3Д-пазл Ugears Полуприцеп к Тягачу VM-03
138 деталей, дерево, сборка без клея, длина 36.5 см
94,14 р.
2 предложения
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Маленький шаг в умный дом — мониторинг температуры и влажности с датчиком Xiaomi за 19 рублей

Иногда причиной плохого самочувствия может быть чрезмерно сухой воздух, который беспощадно выжигается нашим отоплением. На глаз и не поймешь, какая влажность в комнате. Специальный датчик измеряет температуру и влажность, показывая данные на маленьком экране. Также эти данные по Bluetooth передаются в смартфон, где можно отслеживать динамику по времени суток, месяцам и полугодиям. Датчик можно использовать в сценариях умного дома: например, при понижении влажности может автоматически включаться увлажнитель воздуха.

Идеи подарков для него на Новый год

Готовый набор для умного дома Xiaomi Mi Smart Sensor Set за 140 рублей. Хороший вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с вопросами совместимости, всяких протоколов и технологий. В наборе есть управляющий контроллер, датчики открытия окон/дверей, движения и умный выключатель. Очень простая настройка и установка. К набору можно докупать другие совместимые умные устройства. Сценариев использования невероятно много — несколько классных, кстати, описано в пользовательских отзывах в Каталоге.

Умная лампочка с управлением через «Алису» Yeelight за 55 рублей. Подсветка не очень яркая, зато многоцветная. В приложении можно выбирать режимы и цвета. Легко подключается к устройству с «Алисой». После этого можно управлять светом с помощью голоса, произнося «Включи торшер», «Включи максимальную яркость света», «Выключи лампу» и прочее. Можно создавать сценарии для разных случаев. Например, по команде «Пора спать» будет включаться легкий теплый свет и играть музыка для сна из колонки.

Электронный биометрический замок со сканером отпечатка пальца Volibel за 450 рублей. Открытие замка может осуществляться по отпечатку пальца, паролю, ключом или картой. Программируется на 100 отпечатков пальцев и паролей. Сохраняет работоспособность при температуре от −25°C до +50°C. Заряда батареек хватает более чем на год. Есть функция уведомления при разряде. Имеется возможность дистанционного мониторинга — просматривайте журнал активности посетителей, которые входили в ваш дом или выходили из него. Встроенная защитная сигнализация от демонтажа.

Термогигрометр Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 LYWSD03MMC
9 отзывов
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Mi Home, Bluetooth, питание: батарейки
19,00 р.
5 предложений
Набор умного дома Xiaomi Mi Smart Sensor Set
7 отзывов
датчик открытия дверей/окон/движения (PIR), соединение ZigBee, управление через Mi Home, питание: сеть 220В (хаба)
–13%139 р.
14 предложений
Светодиодная лампа Yeelight Smart Led Bulb 1S Color YLDP13YL E27 8.5 Вт 1700-6500K
2 отзыва
умная светодиодная лампа с регулировкой яркости, 800 Лм, поверхность матовая, напряжение 220 В
55,00 р.
4 предложения
Дверной замок Volibel Intelligent Lock Tuya X9s
3 отзыва
датчик сканер отпечатка пальца, соединение Wi-Fi, размещение уличное/внутри помещения, питание: батарейка (4xAA)
450 р.
2 предложения

Гитара с хорошим звуком для начинающих Yamaha C40 за 350 рублей

Отличный вариант в качестве первой гитары. Верхняя дека выполнена из ели, а обечайка — из меранти.


Акустическая гитара Yamaha C40 (матовый натуральный)
2 отзыва
акустическая, классическая, правосторонняя, 6 струн, 19 ладов, мензура 25.6", CG (classic guitar), ель/меранти
350 р.
3 предложения

Проигрыватель винила для начинающих меломанов Crosley Voyager за 286 рублей в олдскульном оформлении в виде чемоданчика

Проигрыватель ручной, с электронным выбором скоростей. Имеется встроенная акустика, что избавляет от необходимости брать дополнительные колонки. Все предустановлено с завода и готово к работе из коробки.

Идеи подарков для него на Новый год

Начальная модель для более-менее серьезного прослушивания вашей коллекции винила — Denon DP-29F за 440 рублей. Полная автоматика и электронное переключение скорости вращения. Звукосниматель и тонарм в комплекте. Опорный диск сделан из литого алюминия, что сводит вибрации к минимуму.

Виниловый проигрыватель Crosley Voyager (серый)
ременной привод, 33 1/3, 45 и 78 об/мин, электронное переключение скоростей, встроенный фонокорректор, тонарм поворотный (прямой), картридж с подвижным магнитом (MM), цвет серый
289 р.
4 предложения
Виниловый проигрыватель Denon DP-29F (черный)
2 отзыва
ременной привод, 33 1/3, 45 об/мин, электронное переключение скоростей, встроенный фонокорректор, тонарм поворотный (прямой), картридж с подвижным магнитом (MM), цвет черный
440 р.
1 предложение
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Гладкое бритье без раздражения или уход за бородой с бритвой Braun 3 в 13010BT за 205 рублей

Прелесть этой бритвы в том, что при необходимости она превращается в триммер для бороды. Под разные стили можно использовать всего один прибор. Модели есть чем похвастаться: три плавающих режущих элемента, возможность бритья с пеной, насадка-триммер с пятью гребнями, быстрая зарядка, немецкая сборка. Владельцы довольны качеством и мягкостью бритья, а также универсальностью прибора. Если влажное бритье некритично, то можно рассмотреть схожую модель без этой функции за 159 рублей.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива для гладкого бритья без удара по карману — бритва Enchen Blackstone 3 за 69 рублей. Бренд из экосистемы Xiaomi. Гики будут довольны: порт USB Type-C для зарядки на месте. Из интересного стоит отметить два с половиной часа автономной работы — это очень долго. Кроме автономности, покупатели также отмечают хорошее качество бритья, малый вес и компактность. Если не смущает не самый известный бренд, то за свои деньги это будет отличный подарок.

Новый уровень бритья с бритвой-долгожителем Panasonic ES-RF41 за 280 рублей. Качество бритья обеспечивает бритвенная система с четырьмя дугообразными сетками, которые захватят каждый волосок на своем пути. Подвижная плавающая бритвенная головка способствует еще более аккуратному бритью, повторяя контуры лица пользователя. Среди преимуществ бритвы стоит перечислить лезвия из японской стали с заточкой 30° и функцию самоочищения бритвы под струей воды. Владельцы хвалят качество и скорость бритья, эргономичность, удобство использования и очистки, тихую работу и, конечно же, долговечность.

Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 3010BT Wet&Dry
17 отзывов
сеточная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 45 минут автономной работы
205 р.
27 предложений
Электробритва Enchen Blackstone 3 ES-2001
3 отзыва
роторная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 2 часа 30 минут автономной работы
69,00 р.
15 предложений
Электробритва Panasonic ES-RF41
25 отзывов
сеточная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 1 час 5 минут автономной работы
280 р.
24 предложения
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Уход за бородой и не только с универсальным триммером Braun MGK5260 за 108 рублей

Основное преимущество этой модели — в ее универсальности: она подходит для стрижки волос на голове, подравнивания бороды и усов, а также для удаления растительности в носу и ушах. Такой комбайн «все в одном». На фоне более дешевых моделей ее выделяет не только богатая комплектация, но и технология аккумулятора: тут Li-Ion, а не более дешевый Ni-MH. Из интересного хочется отметить фишку «5 минут зарядки хватает на 1 бритье» и бритву Gillette Fusion5 ProGlide в комплекте для гладкого бритья. Кроме универсальности, владельцы отмечают хорошую эргономику, качество бритья, возможность мыть бритву под водой и продолжительность ее работы, при этом сетуют на отсутствие индикатора зарядки и насадок для тела. Этот триммер будет хорошим подарком для мужчины, который носит бороду.

Идеи подарков для него на Новый год

Еще один мастер на все руки по более доступной цене — триммер Philips MG3740/15 за 89 рублей. По качеству бритья и функциональности модель похожа на предыдущий триммер, но есть несколько отличительных моментов. Аккумулятор здесь уже Ni-MH, а значит, заряжаться триммер будет очень долго. Время работы тоже меньше — всего час против часа и 40 минут. Еще нет водонепроницаемости, насадки нужно снимать и только потом мыть. Этот триммер будет хорошим подарком для мужчины с бородой и не ударит по бюджету.

Новый взгляд на бритье лица и тела с Philips OneBlade Pro за 219 рублей. Прибор предназначен для подравнивания бороды и усов, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Philips OneBlade — это гибрид, сочетающий в себе функции триммера для бороды и классической бритвы с лезвиями. Бреющая головка по форме похожа на кассету лезвийной бритвы, поэтому сам процесс бритья максимально похож на бритье станком. Однако вместо идеальной гладкой кожи получается такая полудневная щетина, которая заметна скорее только на ощупь. С помощью гребня с регулировкой длины устройство превращается в полноценный триммер для бороды.

Автор этих строк уже третий год пользуется таким прибором как альтернативной классическому станку для бритья лица и тела без раздражения кожи. Эффект дневной щетины добавляет немного брутальности. Нравится возможность использования в душе и наличие дисплея, который показывает остаток заряда. Триммер работает очень долго, его можно смело брать в отпуск как единственный прибор по удалению лишней растительности на лице и теле. Он станет отличным подарком как для мужчин с бородой, так и для тех, кто предпочитает легкую небритость.

Универсальный триммер Braun MGK5260
для прически/для бороды и усов/для носа и ушей, длина стрижки: 0.5–21 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час 40 минут, влажная чистка
129 р.
14 предложений
Универсальный триммер Philips MG3740/15
1 отзыв
для прически/для бороды и усов/для носа и ушей, длина стрижки: 1–16 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час, не требует смазки
–25%89,00 р.
25 предложений
Триммер для бороды и усов Philips OneBlade QP6520/20
2 отзыва
для бороды и усов, длина стрижки: 0.4–10 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час 30 минут, влажная чистка, не требует смазки
219 р.
20 предложений
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Компактный домашний шуруповерт — лидер продаж Metabo PowerMaxx BS Basic с двумя АКБ и кейсом за 210 рублей

Надежная и популярная модель с большим количеством отзывов и высоким рейтингом. Комплектуется двумя литиевыми 10,8-вольтовыми аккумуляторами с индикатором заряда и кейсом. Как отмечают наши пользователи, этот дерзкий малыш способен дать фору многим более крупным собратьям в повседневных домашних задачах.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернативный вариант — дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE с двумя АКБ и кейсом за 251 рубль. В отзывах покупатели отмечают отсутствие биения патрона и удобный хват. Также имеется литиевый аккумулятор, что исключает быструю деградацию, но существенно снижает срок службы при использовании в мороз.

Бюджетный вариант — Bort BAB-10.8-P за 87 рублей. Аккумулятор здесь только один, но зато литиевый, что уже недурно за эту стоимость. Вполне неплохой компромиссный вариант для бытового использования.

Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (с 2-мя АКБ 2 Ah)
68 отзывов
питание: аккумулятор, Li-ion, 1400 об/мин, напряжение аккумулятора: 10.8 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, 800 г
210 р.
19 предложений
Дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE (с 2-мя АКБ, кейс)
2 отзыва
питание: аккумулятор, Li-ion, 1700 об/мин, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, 1100 г
251 р.
19 предложений
Дрель-шуруповерт Bort BAB-10.8-P
4 отзыва
питание: аккумулятор, Li-ion, 550 об/мин, напряжение аккумулятора: 10.8 В, ёмкость аккумулятора: 1.3 А·ч, 1000 г
87,00 р.
16 предложений
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Популярный набор инструментов для автомобилиста на 216 предметов Yato YT-38841 за 298 рублей

Оптимальный набор для непрофессионального использования по соотношению цены и качества. Помимо набора трещоток и головок с битами, комплектуется еще и накидными и рожковыми ключами.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива — Force 41082-5, 108 предметов за 265 рублей. Надежный набор инструментов от известного бренда. Пользователи отмечают живучесть металла. Хороший подарок для любителей повозиться с автомобилем в гараже.

Бюджетный набор WMC Tools 41082-5 за 87 рублей. Название повторяет известную модель выше, с надежностью и качеством металла могут быть вопросы. Однако для бытового использования время от времени вариант вполне сгодится. Не все же у соседа просить, в конце концов!

Универсальный набор инструментов Yato YT-38841 (216 предметов)
23 отзыва
универсальный набор, 1/4", 3/8", 1/2", 216 предметов
298 р.
14 предложений
Универсальный набор инструментов Force 41082-5 108 предметов
36 отзывов
универсальный набор, 1/4", 1/2", 108 предметов
265 р.
8 предложений
Универсальный набор инструментов WMC Tools 41082-5 (108 предметов)
универсальный набор, 1/4", 1/2", 108 предметов
–11%87,00 р.
9 предложений
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Кейс для инструментов Bosch SystemBox за 41 рубль

Пластиковый чемодан с большим отделением и двумя замками. Прекрасно подойдет для хранения и транспортировки электроинструмента. Пользователи отмечают достаточно высокое качество пластика и удобство хранения нескольких инструментов, например болгарки, шуруповерта и лобзика.

Идеи подарков для него на Новый год

Ящик-органайзер Idea «Гефест» за 52 рубля позволит удобно хранить как оснастку, так и расходники. Достаточно вместительный, но при этом довольно легкий.

Мягкая фирменная сумка Bosch 1600A003BJ за 89 рублей подойдет тем, кто часто возит или носит с собой инструмент по долгу профессии. 40 литров, внешние и внутренние карманы, пластиковое дно и наплечный ремень.

Кейс Bosch SystemBox 1600A016CT
3 отзыва
кейс, пластик, 1 отделение, 390×121×343 мм
41,35 р.
8 предложений
Ящик для инструментов Idea Гефест [М2945]
2 отзыва
ящик, пластик, 3 отделения, 530×275×290 мм
56,31 р.
8 предложений
Сумка для инструментов Bosch 1600A003BJ
2 отзыва
сумка, полиэстер, 1 отделение, 480×300×280 мм
89,38 р.
9 предложений
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Удобное кресло для работы дома Metta S-BK 8 за 315 рублей

Хорошее соотношение цены и качества. Удобная спинка и сиденье из сетки позволят не «прилипать» к креслу летом, как, например, это происходят с моделями из кожзама. Механизм качания — Top Gun. Гибкая поясничная поддержка с регулировкой. Чтобы кресло не царапало твердые покрытия вроде ламината или паркета, комплектуется резиновыми колесами, однако есть версия и с пластиковыми — для ковролина.

В качестве более дорогой альтернативы можно рассмотреть Everprof Valencia за 400 рублей. Спинка и сиденье выполнены из натуральной кожи бежевого цвета, однако доступны и другие исполнения. Также в качестве опции можно выбрать разные виды колес, как и у варианта выше. Механизм качания — мультиблок, рассчитан на более высокие нагрузки, чем Top Gun, а также позволяет регулировать жесткость и фиксировать положение наклона.

Вариант для геймера — «Бюрократ Viking-9/Bl+Red» за 236 рублей. Стильное игровое кресло выполнено из комбинации дышащего текстиля и кожи. Механизм качания Anyfix позволяет регулировать высоту, жесткость качания, а также фиксировать удобное положение. В отзывах пользователи хвалят модель за удобство при относительно невысокой стоимости и стильный дизайн.

Кресло Metta S-BK 8, Ch ов/сечен (резиновые ролики, черный)
1 отзыв
для руководителя, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 120 кг
315 р.
6 предложений
Кресло Everprof Valencia (кожа, резиновые ролики, кремовый)
15 отзывов
для руководителя, механизм мультиблок, максимальная нагрузка 130 кг
400 р.
11 предложений
Кресло Бюрократ VIKING-9/BL+RED (черный/красный)
6 отзывов
игровое, механизм DMSL (анификс), максимальная нагрузка 181 кг
237 р.
6 предложений
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Идеальный стейк с электрогрилем Tefal GC712D34

Почему именно с ним? Прибор сам определит толщину мяса и выставит необходимое время для нужной степени прожарки. Хозяину нужно только купить стейк и выбрать автоматическую программу — все остальное сделает гриль. Специальный круговой индикатор уведомит о степени готовности. Еще есть шесть автоматических программ, с помощью которых можно приготовить бургеры, курицу, сэндвичи, сосиски и рыбу. В ручном режиме доступны четыре регулировки температуры, есть функция разморозки для продуктов из морозилки. Владельцы хвалят прибор за простоту готовки, легкость ухода благодаря съемным пластинам и, конечно же, вкусную и полезную еду.

Еще больше возможностей с грилем DeLonghi CGH1012D. Эта модель, как и предыдущая, может похвастаться качественным антипригарным покрытием, съемными панелями, которые можно мыть в посудомоечной машине, большой мощностью и простотой электронного управления. Но у нее есть ряд оригинальных технических особенностей: независимая регулировка нагрева панелей, звуковая индикация, а также нагревательный элемент, встроенный в саму панель. Хочется также отметить большую рабочую площадь панелей благодаря работе в открытом режиме и возможность отдельно приобрести панели для приготовления толстых вафель. Еще доступно приложение, которое содержит рецепты и рекомендации по приготовлению многих видов продуктов.

Вариант без упора на стейки — Bosch TFB3302V за 189 рублей. Эта модель не такая мощная и умная, чтобы стать идеальным вариантом для стейков. Нет, она также сможет приготовить стейк, но будет делать это дольше и не так просто. А вот что касается овощей, курицы или рыбы — сравнимо. Стоит этот гриль заметно дешевле, при этом вы также получите помощника в приготовлении здоровой пищи, ведь жарка происходит полностью или почти без масла. Владельцы отмечают, что съемные пластины легко моются, в гриле удобно разогревать еду, а овощи и курица получаются как на костре.

Электрогриль Tefal GC712D34
25 отзывов
2180 Вт, закрытый, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 365x365 мм, рабочая поверхность 220x320 мм
420 р.
30 предложений
Электрогриль DeLonghi CGH1012D
30 отзывов
2000 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 458x343 мм
505 р.
34 предложения
Электрогриль Bosch TFB3302V
7 отзывов
1800 Вт, закрытый, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 325x390 мм, рабочая поверхность 310x220 мм
196 р.
20 предложений
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Набор для бара для ценителя вина Grunwerg 5WBS/BB за 120 рублей

Подарочный бокс-коробка для бутылки вина. В комплекте поставляются аэратор, пробка, штопор-открывашка и бутылочное кольцо для ловли капель. Выполнен из дерева.

Идеи подарков для него на Новый год

Набор из фляги и четырех стопок BergHOFF Onliner за 53 рубля станет также оригинальным подарком или сувениром. Выполнен в сдержанном стиле из нержавеющей стали.

Лидер продаж в своей категории — Подарочный набор «Экспедиция. Набор для виски „Держать крепость“» за 65 рублей. Идеальный подарок для ценителей крепких напитков. В комплект, помимо двух бокалов и короба ручной работы, также входит шесть камней для виски, которые заменяют лед для охлаждения. При этом они не тают и не влияют на вкус напитка.

Набор для бара Grunwerg 5WBS/BB
набор для бара (аэратор/кольцо/пробка для бутылки/штопор), дерево/сталь
120 р.
1 предложение
Набор стопок (шотов) BergHOFF Outdoor 8500223
4 шт, объем 30 мл, нержавеющая сталь
52,60 р.
3 предложения
Подарочный набор Экспедиция Набор для виски подарочный Держать крепость
на любой праздник для мужчины, содержание набора: 2 бокала, 6 камней для виски
65,00 р.
1 предложение
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Порадуйте молодого человека новым красивым геймпадом для его приставки — Sony DualShock 4 за 99 рублей

Такой низкой цены на нестандартные расцветки в Каталоге еще не было. Геймпады, кроме, очевидно, черного, доступны в белом, красном и темно-синем цветах. На игровой опыт новый геймпад никак не повлияет, да и материал корпуса точно такой же, как в комплектном DualShock, но зато настроение точно поднимется. Да и с друзьями теперь можно будет играть вместе, ведь геймпадов в доме будет несколько.

Идеи подарков для него на Новый год

Зарядная станция для двух геймпадов Sony за 60 рублей. Очевидно, что несколько геймпадов надо будет как-то заряжать. Чтобы не устраивать кабельную оргию, можно использовать простое фирменное зарядное устройство.

Обновленный геймпад для Xbox и PC за 145 рублей. Вместе с новыми приставками Microsoft показала и новую версию своего фирменного геймпада. Данная модель очень популярна и среди PC-игроков. Появилась кнопка «Поделиться», изменилась крестовина, а на курках появилось текстурное покрытие. В остальном это такой же геймпад, как и раньше.

Аксессуары для счастливых обладателей PS5 — камера Sony за 170 рублей. Sony выпустила несколько устройств для PlayStation 5, улучшающих взаимодействие с приставкой, — например, камеру с разрешением Full HD. Есть также специальный пульт и зарядное устройство для двух DualSense.

Геймпад Sony DualShock 4 v2 (синяя полночь)
28 отзывов
для Sony PlayStation 4, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
–19%99,99 р.
18 предложений
Зарядное устройство Sony CUH-ZDC1/E
для Sony PlayStation 4, проводной
59,00 р.
15 предложений
Геймпад Microsoft Xbox (черный)
5 отзывов
для Microsoft Xbox Series X/S/Microsoft Xbox One/iOS/Android/PC, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
145 р.
7 предложений
Камера Sony HD Camera CFI-ZEY1
для Sony PlayStation 5, проводной
169 р.
4 предложения
Зарядное устройство Sony DualSense Charging Station CFI-ZDS1
для Sony PlayStation 5
119 р.
1 предложение
Пульт ДУ Sony PS5 Media Remote CFI-ZMR1
для Sony PlayStation 5, беспроводной
84,99 р.
3 предложения

Игровая механика с красной подсветкой — HyperX Alloy FPS Pro за 220 рублей

Популярная модель игровой клавиатуры. Пользователи в отзывах одобряют компактные размеры, плавное нажатие на клавиши и надежную конструкцию. Подсветка только красная, но с несколькими режимами свечения. Используются переключатели Cherry MX Red, у которых нет тактильного отклика, а нажатие происходит плавно. Для повторного нажатия клавиши этим переключателям не нужно возвращаться в исходное положение, что дает больше скорости.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива — недорогая игровая клавиатура Genesis Thor 300 Limited за 107 рублей. Полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой. Установлены механические переключатели Outemu Blue с отчетливым тактильным кликом.

Вариант с тихими и быстрыми переключателями Romer-G Tactile — Logitech G413 за 199 рублей. Алюминиевый корпус, многоцветная подсветка и направляющие каналы для кабелей мыши и гарнитуры на нижней панели. Имеется также сквозной USB-порт. Клавиатура G413 поставляется с 12 дополнительными гранеными колпачками.

Клавиатура HyperX Alloy FPS Pro (с переключателями Cherry MX Red)
21 отзыв
игровая для ПК, механическая, Cherry MX Red, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
–17%220 р.
19 предложений
Клавиатура Genesis Thor 300 Limited (Outemu Blue)
2 отзыва
игровая для ПК, механическая, Outemu Blue, пластик, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
118 р.
1 предложение
Клавиатура Logitech G413 (черный)
31 отзыв
игровая для ПК, механическая, Romer-G Tactile, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, USB-хаб, цвет черный
–11%199 р.
15 предложений
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Проводная игровая мышь с подсветкой Logitech G102 Lightsync за 70 рублей

Чувствительность настраивается в пределах от 200 до 8000 dpi. Конструкция классическая, с двумя дополнительными кнопками сбоку. Специальный софт позволяет регулировать подсветку, настраивать клавиши и создавать макросы.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива — простая игровая мышь с переключением разрешения A4Tech X-710BK за 40 рублей. На боковой грани находятся клавиши для навигации вперед и назад, а рядом с левой кнопкой — тройной клик. Длинный кабель поставляется в оплетке для надежности и долговечности. Хорошее вложение в простую выносливую мышку для игр и работы.

Вариант с плавным и чутким трекингом и чувствительностью 16 000 dpi — HyperX Pulsefire Surge за 140 рублей. Встроенная память сохраняет ваш игровой профиль при смене ПК или ноутбука. Датчик Pixart 3389 обеспечивает высокую точность наведения.

Игровая мышь Logitech G102 Lightsync (черный)
18 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 8000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
69,00 р.
19 предложений
Игровая мышь A4Tech X-710BK
25 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 2000 dpi, 7 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
39,42 р.
16 предложений
Игровая мышь HyperX Pulsefire Surge
26 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 16000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
–14%141 р.
20 предложений
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Видеорегистратор — лидер продаж 70mai Dash Cam Pro Midrive D02, русская версия с GPS-модулем за 240 рублей

Народная модель 2 в 1 из экосистемы Xiaomi: видеорегистратор и GPS-информатор. Модуль GPS служит для наложения координат и скорости на видео, что может помочь при возникновении спорных ситуаций. Благодаря качественной матрице от Sony модель может снимать видео до 5 мегапикселей с углом обзора 140 градусов. Имеет встроенный аккумулятор на 500 мА·ч. Ролики можно скачивать на смартфон с помощью фирменного приложения.


Автомобильный видеорегистратор 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 + GPS-модуль (русская версия)
77 отзывов
основная камера: 1/2.8" 5 Мп 140°, видео 2592x1944 H.264/H.265, GPS, G-сенсор, экран 2" 320 x 240
240 р.
8 предложений

Автомобильный компрессор 70mai Air Compressor Midrive TP01 за 146 рублей

Популярная модель. Питание от прикуривателя, длина кабеля — почти 4 метра. Имеет функцию контроля давления и автоотключения по достижении необходимого уровня подкачки. Упакован в удобный футляр для хранения и транспортировки.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива попроще — AVS Turbo KA 580 за 45 рублей. Также популярная модель с большим количеством отзывов. Китайский компрессор со встроенным манометром. Как и в случае выше, поставляется вместе с сумкой для хранения.

70mai Air Compressor Midrive TP01
1 отзыв
максимальное давление: 7 атм, уровень шума: 72 дБ, длина кабеля питания: 3.7 м
147 р.
14 предложений
AVS Turbo KA 580
16 отзывов
максимальное давление: 10 атм
44,50 р.
15 предложений
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Портативное пусковое устройство 70mai Jump Starter PS01 за 149 рублей

Компактное устройство для пуска авто с севшим аккумулятором. Имеет встроенный фонарик. Заряжается через USB Type-C. Поставляется в чехле.


Портативное пусковое устройство 70mai Jump Starter PS01
1 отзыв
портативное пусковое устройство, масса: 0.41 кг
149 р.
9 предложений

Портативный пауэрбанк Yoobao PD150C за 261 рубль

Устройство, сочетающее в себе пауэрбанк и пусковое устройство для автомобиля. Имеет три выхода USB A, один USB Type-C, а также выход автомобильного пускового устройства на 12 В. Поддерживает быструю зарядку мобильных гаджетов.


Портативное зарядное устройство Yoobao PD150C (черный)
48000 мАч (150 Вт·ч), выходы: 4 x 5V/9V/12V/20V (3000 мА), фонарь
261 р.
1 предложение

Автомобильный держатель Xiaomi Mi Wireless Car Charger за 109 рублей

Крепится на вентрешетку автомобиля. Поддерживает беспроводную зарядку высокой мощности — 20 Вт. В корпус встроен вентилятор, который охлаждает смартфон при зарядке.

Идеи подарков для него на Новый год

Вариант дешевле — Baseus SUYL-J01 за 29 рублей. Держатель обыкновенный, без зарядки. Место установки — слот для компакт-дисков.

Компромиссный вариант в соотношении «цена/функциональность» — 70mai Wireless Car Charger Mount за 45 рублей. Поддерживает беспроводную зарядку смартфонов. Крепится, как и Yoobao, в вентрешетку.

Xiaomi Mi Wireless Car Charger WCJ02ZM (китайская версия)
7 отзывов
монолитная конструкция, крепление устройства: зажим, установка в вентрешетку, зарядка беспроводная
109 р.
8 предложений
Baseus SUYL-J01 (черный)
3 отзыва
шарнирная конструкция, крепление устройства: зажим, установка в CD слот
29,00 р.
2 предложения
70mai Wireless Car Charger Mount PB01
монолитная конструкция, крепление устройства: зажим, установка в вентрешетку, зарядка
45,00 р.
11 предложений
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Экшен-камера для любителей активного отдыха GoPro HERO7 Black за 815 рублей

Популярная модель — выбор наших пользователей. Вышла на рынок в 2018 году, но все еще актуальна. Максимальное разрешение записи — 4K, имеет электронную стабилизацию. Корпус камеры обладает влагозащитой при погружении до 10 метров. Поддерживаются голосовые команды для управления. Может доукомплектовываться дополнительными аксессуарами и креплениями.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива от Sony — FDR-X3000 (корпус + водонепроницаемый чехол) за 1059 рублей. Подходит как для любителей активного отдыха, так и для домашнего использования или ведения блога. В комплект входят аквабокс и крепление-площадка, но, как и модель выше, в дальнейшем могут потребоваться дополнительные аксессуары в зависимости от сценариев использования. Стабилизатор изображения оптический. Умеет снимать видео в 4K. Версия с дистанционным управлением обойдется чуть дороже.

Бюджетный вариант — Yi 4K Action Camera за 502 рубля. Качество видео, возможно, будет чуть хуже, чем у вариантов выше. Управляется с помощью сенсорного экрана и удобного фирменного приложения. Время работы от встроенного аккумулятора — до 8 часов. Благодаря тому что бренд YI входит в экосистему Xiaomi, для модели на рынке выпускается большое количество бюджетных совместимых аксессуаров.

Экшен-камера GoPro HERO7 Black
12 отзывов
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
815 р.
13 предложений
Экшен-камера Sony FDR-X3000 (корпус + водонепроницаемый чехол)
15 отзывов
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
1059 р.
15 предложений
Экшен-камера YI 4K Action Camera (черный)
8 отзывов
стандартная, 4K, матрица 1/2.3", Timelapse
502 р.
3 предложения
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Рюкзак «БелАЗ BL70» с отделением для ноутбука за 125 рублей

Антикражный рюкзак с большим количеством различных отделений — отличный выбор для путешествий. Особый материал со стекловолокном в составе устойчив к порезам. Имеются вместительное отделение с отсеками для ноутбука и планшета, а также потайной карман для ценностей. Предусмотрена возможность крепления рюкзака на чемодане.

Идеи подарков для него на Новый год

Популярная среди наших пользователей альтернатива городскому рюкзаку — Xiaomi Mi Classic Business Backpack за 69 рублей. Также имеет отделение для ноутбука и выполнен в строгом, минималистичном дизайне. Пользователи в отзывах отмечают надежность замков и стойкость к изнашиванию и изменению формы.

Чуть более спортивный вариант от известного бренда для любителей активного отдыха — Thule Crossover 32L TCBP-417. Оборудован ортопедической спинкой. Имеет два основных отделения, отсек для ноутбука и боковые карманы. Выполнен из водонепроницаемой ткани. Объем 32 литра позволяет разместить в рюкзаке много разнообразных вещей, будь то техника, документы или одежда. Предусмотрено даже отделение для очков.

Рюкзак БЕЛАЗ BL70 15.6
14 отзывов
городской, унисекс; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
125 р.
1 предложение
Рюкзак Xiaomi Mi Classic Business Backpack (черный)
22 отзыва
городской, унисекс; 17 л; 1 отделение
79,16 р.
5 предложений
Рюкзак Thule Crossover 32L TCBP-417 (черный)
6 отзывов
городской, унисекс; 32 л; 2 отделения, ортопедическая спинка
353 р.
13 предложений
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Стильный кошелек из натуральной кожи коричневого цвета Gianni Conti за 135 рублей

Раскладывается пополам. Внутри два отдела для купюр, отделение для монет на кнопке, потайной карман, два кармана для документов, а также четыре кармана для пластиковых карт.

Идеи подарков для него на Новый год

Зажим для денег Collezione 7.8.1 из натуральной кожи за 65 рублей также станет отличным подарком для вашей второй половинки. Имеет внешний карман на кнопке с отделением для пластиковых карт.

Кошелек Gianni Conti 917020 (dark brown)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 120×95 мм
135 р.
1 предложение
Зажим для денег Collezione 7.8.1 (черный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 110×80 мм
64,99 р.
1 предложение

Если закончился парфюм — Antonio Banderas Blue Seduction за 59 рублей

Популярный мужской аромат с узнаваемым запахом, выпущенный в 2007 году. В отзывах отмечают, что туалетная вода подойдет скорее взрослому мужчине, чем молодому парню, но тут уже дело вкуса, привычки и предпочтений.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернатива — Paco Rabanne Invictus за 169 рублей. В 2013 году бренд Paco Rabanne запустил аромат для мужчин — Invictus. Спортивная композиция до сих пор популярна и весьма актуальна. Invictus переводится с латыни как «непобедимый», воплощает собой силу и энергию. Аромат открывается свежим грейпфрутом и морскими аккордами, за которыми следует сердце из ароматического лаврового листа и жасминового гедеона. Древесная база композиции включает гваяковое дерево, пачули, дубовый мох и серую амбру. Флакон нового издания выполнен в виде кубка-трофея.

Carolina Herrera 212 NYC Men за 165 рублей — аромат для настоящего мужчины, созданный в далеком 1999 году. Сочетает в себе истинную мужественность и элегантность. Вместе с тем это легкий и утонченный аромат, обладающий сильным характером. Он создан для стильного, современного, уверенного в себе мужчины. Аромат для ежедневного использования. Элегантный запах выгодно подчеркнет строгость и серьезность.

Antonio Banderas Blue Seduction for men EdT (100 мл)
5 отзывов
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/фруктовые/водные/пряные/древесные, 100 мл
59,00 р.
15 предложений
Paco Rabanne Invictus EdT (100 мл)
1 отзыв
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/водные/древесные, 100 мл
169 р.
8 предложений
Carolina Herrera 212 NYC MEN EdT (100 мл)
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/зеленые/пряные/древесные/мускусные, 100 мл
167 р.
5 предложений
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Для тех, кто еще ребенок в душе, — LEGO Creator Ford Mustang за 449 рублей

Конструктор Ford Mustang от LEGO — это настоящая репродукция всемирно известного ретроавтомобиля американской марки Ford шестидесятых годов. Под капотом спрятаны проработанный до мельчайших деталей двигатель 390 V8, аккумулятор, шланги и воздушный фильтр. Состоит из 1471 детали. Двери, капот и багажник открываются.

LEGO Creator Old Trafford за 899 рублей — отличный подарок для фанатов «Манчестер Юнайтед». Станет великолепным украшением дома или офиса и подарит незабываемые эмоции в процессе сборки. 3898 деталей максимально реалистично передают вид известного стадиона. В конструкции предусмотрено несколько характерных реалистичных элементов, в том числе туннель и памятник троице «Юнайтед».

Конструктор LEGO Creator 10265 Форд Мустанг
2 отзыва
Creator, рекомендуемый возраст 16 лет, 1471 деталь
449 р.
7 предложений
Конструктор LEGO Creator 10272 Олд Траффорд - стадион «Манчестер Юнайтед»
Creator, рекомендуемый возраст 16 лет, 3898 деталей
899 р.
2 предложения

Идеальный вариант первого квадрокоптера — Ryze Tech Tello за 360 рублей

Дрон сконструирован при поддержке компании DJI. Разрешение видео — HD, управляется с мобильного устройства. Несмотря на относительно низкую стоимость, модель поддерживает некоторые смарт-функции, такие как автоматический возврат на место взлета, вид от первого лица (FPV), планирование маршрута (Waypoints), автоматический взлет, автоматическая посадка, 3D-пилотирование. Также интересна реализация некоторых автоматических «трюков» при съемке: в режиме «Воздушный шар» дрон проводит съемку, отлетая от объекта назад и вверх, режим «Мячик» позволяет вести съемку во время движения вверх и вниз, режим «Круг» позволяет сделать облет вокруг объекта, а режим «Самолетик» запускает коптер броском и помогает приземлиться на руку.

Вариант для более продвинутых «пилотов» — DJI Mavic Mini Fly More Combo за 1549 рублей. Имеет более продвинутую оптику, а следовательно, помогает получить действительно классные ролики при весьма компактных размерах. Как и модель выше, имеет несколько предустановленных режимов, таких как Dronie (съемка с удалением от объекта по диагонали), Circle (съемка с облетом вокруг объекта), Helix (съемка с облетом объекта по спирали), Rocket (съемка объекта во время набора высоты с камерой, направленной вертикально вниз), кинематографический режим. Плавности видео добавляет трехосевой подвес стабилизации. Расширенный комплект Fly More Combo включает устройство, пульт ДУ, три аккумулятора на 2400 мА·ч, 12 дополнительных лопастей (6 пропеллеров), комплект защиты лопастей, комплект USB-кабелей, двухстороннюю зарядную станцию для пульта ДУ, защиту для стабилизатора, адаптер питания (18 В), пару дополнительных стиков для пульта ДУ, чехол для переноски, отвертку и 18 шурупов.

Квадрокоптер Ryze Tech Tello
7 отзывов
квадрокоптер, двигатель коллекторный, частота: 2.4 ГГц, управление с планшета/смартфона, камера 5 Мп (макс. 30 fps), время полета: 13 мин, дальность: 100 м
360 р.
4 предложения
Квадрокоптер DJI Mavic Mini Fly More Combo
10 отзывов
квадрокоптер, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, управление с планшета/смартфона, камера 12 Мп (макс. 60 fps), время полета: 30 мин, дальность: 4000 м
1549 р.
7 предложений
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Нож Ganzo G8012-DY за 115 рублей

Один из покупателей в отзывах называет модель «типичным ножом выживальщика». Идеальный инструмент для туризма и активного отдыха. Нож с фиксированным клинком оснащен огнивом, стеклобоем, стропорезом и точилкой. Стропорез и точильный камень размещены на многофункциональным чехле, для получения огня используется огниво в комбинации с клинком. Сам клинок изготовлен из нержавеющей стали 7Cr17MoV с твердостью 56—58 HRC, длина клинка — 115 мм, а толщина у обуха — 5 мм. Отличный нож для любителей долгих походов и отдыха на природе.

Идеи подарков для него на Новый год

Альтернативный вариант — качественный швейцарский мультитул Victorinox Climber за 80 рублей. Имеет 14 инструментов для повседневного использования: ножи, штопор, ножницы, открывашка, консервный нож, шило и другие, — при этом достаточно компактный. Отличный выбор для постоянного ношения с собой по версии покупателей.

Нож Ganzo G8012-DY
2 отзыва
нож с фиксированным лезвием, длина: 115 мм, сталь: 7Cr17, рукоять: пластик, бежевый цвет, 3 инструмента
115 р.
4 предложения
Мультитул Victorinox Climber (1.3703)
3 отзыва
мультитул, длина: 91 мм, рукоять: пластик, красный цвет, 14 инструментов
80,00 р.
17 предложений
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