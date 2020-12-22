В Уручье возле бывшего русла реки построили многоэтажку, а она наклонилась

Источник материала: Onliner

Человек природе не товарищ. Когда он вбивает колышек в землю и мечтательно говорит «Здесь будет город», природа уже обречена. Человек выпрямляет реки и заковывает их в коллекторы, рубит лес и строит высотки из прозрачного стекла, о которое птицы разбиваются вдребезги. Природа покоряется человеку, но надолго запоминает обиды. Вот уже год на Купревича, 16, стоит почти готовый дом, однако люди в нем не живут, не делают ремонты, не заносят в квартиры мебель: новостройка кренится под собственной тяжестью. Говорят, ее тянет на дно призрак ушедшей речки, которая раньше текла в этих болотистых местах. В честь речки человек и назвал это место Уручьем, но потом решил включить ее в хозяйственную деятельность. Ошеломленные этим варварством, речка с болотом ушли прочь, но их призраки затаились в недрах земли, чтобы однажды дать человеку сдачи.

То еще местечко

Люди рассказывают, что на месте современной улицы Купревича раньше было болото и проток реки Слепня (она же — Слепянка). Это подтверждает и старая карта речной сети, которую в Академии наук нанесли на современную карту Минска. Красной точкой на карте мы обозначили место, где возводят проблемную новостройку.







Речки и болота здесь больше нет. Из-за хозяйственной деятельности уровень воды в районе улицы Купревича постепенно снижался, но, видимо, не так быстро, как хотелось градостроителям. Подвалы гаражей на Скорины, 52А, и некоторых домов в радиусе 500 метров от стройки до сих пор подтапливаются грунтовыми водами, а в качестве напоминания о реке в 20 метрах от строящегося дома остался небольшой пруд с уточками, который очень любят местные жители.





Март 2019 года. Фото с форума Onliner

Ноябрь 2019 года. Фото с форума Onliner

Декабрь 2020 года. Фото с форума Onliner

В 2014 году детальный план застройки этой территории был вынесен на общественное обсуждение. Согласно проекту, со стороны Музея валунов собирались построить жилые дома, но на стадии экологической экспертизы в проект внесли изменения: буферную зону парка решили не трогать, а дома перенесли на другую сторону улицы.







Когда об этом узнали жители мапидовских столбиков на Купревича, то сразу забеспокоились о судьбе пруда и будущего дома, ведь нельзя же просто так взять и переставить здания на другую сторону улицы. Но власти заверяли, что все под контролем профессионалов, параметры застройки не изменились, а изменилось лишь ее местоположение (как будто это не ключевой момент).

Сначала за дело взялись геодезисты, затем возле пруда развернули строительный городок. Здесь, среди однообразных мапидовских свечек, Минский домостроительный комбинат начал возводить красивый монолитно-каркасный дом на 16 этажей. Людям сразу захотелось в нем поселиться: престижный район, хорошая экология, Музей валунов через дорогу, приемлемая цена метра (от $1068 до $1212), и при этом никаких льготников.





«Год назад я должен был получить ключи от квартиры, но продолжаю жить в съемной и платить по кредиту»

Денис несколько лет подбирал удачный вариант: искал район с хорошей водой, неплотной застройкой, при этом избегал панельных домов с социальным жилье. Вариант на Купревича вписался в его представления как нельзя лучше.





— Как только увидел информацию об этом доме, сразу понял, что хочу там жить, — рассказывает Денис. — В июле 2018 года, после опубликования первой декларации, заключил договор. Двухкомнатная квартира, которую я строю, стоит $72 тыс. В начале августа взял кредит, чтобы внести половину стоимости. А дальше в рассрочку до 2019 года мне предстояло выплачивать остаток средств. По договору застройщик намеревался построить дом в течение года — до июня 2019-го. Но незадолго до истечения этих сроков мне вручили уведомление, что сроки будут перенесены на декабрь.

Пришел декабрь 2019 года, и мы поняли, что что-то здесь неладно: дом вроде как мог бы в феврале уже сдаться, но нам прислали уведомление о приостановке строительства. Там было сказано, что возникла необходимость провести дополнительные мероприятия для гарантирования эксплуатационной надежности объекта.





Оказалось, что дом дает чрезмерную осадку, и необходимо разрабатывать проект усиления несущих конструкций. Поначалу все выглядело позитивно: застройщик убеждал нас, что к марту 2020 года он сдаст дом. Но когда сроки вновь перенесли, уже на май, стало понятно, что его методы не работают.

Застройщику нужно разработать проект усиления несущих конструкций здания, пройти с ним экспертизу и воплотить в жизнь. Но и в марте 2020 года, и в декабре он продолжает сдвигать сроки сдачи на несколько месяцев вперед, утверждая, что проект вот-вот разработают, вот-вот отправят на экспертизу, а дом вот-вот сдадут в эксплуатацию.





— Проект все еще не готов, — продолжает Денис. — Обещают успеть до конца года подать его на экспертизу, но мы слышим эти обещания с мая месяца. Сначала срок перенесли на август, потом на сентябрь, потом на январь, потом на май, а реального срока сдачи мы не знаем. С момента приостановки строительства прошел уже год. Все это время мы тихо ждем и стараемся не торопить застройщика. Вдруг он поспешит сдать дом как есть? Это, понятное дело, никому не нужно.

Дом по-прежнему не заселен, в нем нет ни людей, ни мебели, ни даже перегородок в квартирах, лишь монолитный каркас и внешние стены из керамзитобетона. Но даже под собственной тяжестью здание кренится. Известно, что уже к маю одна из его секций осела на 18 см, максимальный крен здания на последнем этаже составил 8 см, по фундаменту, стенам и колоннам пошли трещины. При этом дом продолжал деформироваться и врастать в землю и продолжает это делать до сих пор.





— Я уже планировал этим летом заселиться, сделать минимальный ремонт, но вместо этого продолжаю снимать квартиру за $250 и платить кредит за новостройку, — добавляет Денис. — Благо по кредитному договору до сдачи дома в эксплуатацию я могу возмещать только проценты за пользование кредитом — 350 рублей в месяц. Но вместо того чтобы гасить основной долг по кредиту, я уже 2,5 года выбрасываю эти деньги на ветер, оплачивая время, потерянное из-за строительных ошибок. Сейчас у меня нет возможности не только платить по основному долгу за кредит, но даже откладывать деньги на ремонт в новой квартире.

В договоре долевого строительства прописаны штрафные санкции в отношении застройщика: пеня составляет 0,03% за каждый день просрочки от суммы внесенных средств — это порядка $72. Но я понимаю, что шансов получить компенсацию не так много. Предложил директору МДК компенсировать затраты на съем жилья в досудебном порядке, тем более что это будет дешевле причитающейся мне компенсации. Но он сказал, что с государственными предприятиями такие вопросы решаются только через суд.





В суд Денис пока не подавал: как и многие другие дольщики, ждет сдачи дома. Однако ждать согласны не все: более 50 человек уже расторгли договор с застройщиком. Но для самого Дениса такой вариант неприемлем: как только договор будет расторгнут, несостоявшемуся хозяину «двушки» на Купревича закроют кредитную линию и получится, что эти 2,5 года он выбрасывал деньги на ветер.

«Расторг договор с застройщиком, вложил деньги в другую стройку, слегка потерял на комиссии»

Для Михаила история с новостройкой на Купревича уже в прошлом: бывший дольщик расторгнул договор, забрал деньги и вложился в другой проект.





— Похоже, застройщик сам не сознавал, какая работа ему предстоит, — рассуждает Михаил. — Он уже испробовал несколько методов усиления, но они не показали эффективности. Некоторые люди поняли это чуть раньше. В мае 2020 года началась первая волна расторжения договоров. А я подписал заявление в конце мая, попав во вторую волну. По закону застройщик должен был вернуть деньги в течение трех месяцев. Параллельно я искал новый вариант жилья и уже договорился с другим застройщиком. Пришел, объяснил ситуацию — так мол и так, готов купить квартиру за живые деньги, но деньги зависли на три месяца. Застройщик пошел мне навстречу, и мы заключили соглашение: я сразу вношу аванс, а остальную сумму — через три месяца.





Когда оставалась неделя до истечения трех месяцев, я начал переживать, потому что, не успев уйти из одной стройки, завяз в другой: что делать, если застройщик не вернет деньги? В бухгалтерии мне сказали, что у них начались задержки по выплатам, и предложили подождать. На приеме у директора я объяснил, что если успею отдать новому застройщику деньги в срок без штрафных санкций, то к старому претензий иметь не буду. На этой же неделе мне начали возвращать деньги частями. Первую часть вернули до истечения трехмесячного срока, две оставшиеся — в течение четвертого месяца. Старый застройщик не выполнил свои договорные обязательства, но новый пошел навстречу и без штрафных санкций продлил мне срок платежей.

Сумма сделки в договоре долевого строительства была привязана к долларовому эквиваленту, поэтому всю сумму Михаилу вернули по курсу Нацбанка на день возврата. Он потерял только 1500 рублей на комиссии за три платежа, поскольку застройщик возвращал деньги в три этапа.





— Новый застройщик обещает мне ключи от квартиры осенью 2021 года. Так что эта ситуация забрала у меня время, но почти не ударила финансово, — заключает Михаил.

Застройщик: «В лучшем случае сдадим дом в апреле»

За время строительства дома на Купревича в Минском домостроительном комбинате сменилось три директора. Первый умер, второй сел за взятки, третий сейчас пытается решить накопившиеся проблемы. Вот что он рассказал, комментируя ситуацию для Onliner.

— В декабре прошлого года мы собирались вводить дом в эксплуатацию, но геодезические измерения показали сверхнормативную осадку здания, — говорит Юрий Серегин, директор МДК. — Тогда было принято решение остановить все работы, пока мы не разберемся, что там происходит. Осадка продолжается до сих пор, хоть ее динамика уменьшилась. Весь этот год мы потратили на то, чтобы выработать проектное решение по усилению дома. Было рассмотрено четыре варианта усиления. Два решения во время испытаний показали неэффективность. Третье решение оказалось крайне сложным и очень долгим в плане исполнения.





Сейчас проектное решение фактически выработано. Расчеты и натурные испытания подтвердили, что данный вариант усиления будет эффективен. Он непрост, но нам понятно, как его воплотить. Первая часть проектного решения нам уже выдана, и мы с этой недели приступаем к работам по усилению существующих фундаментов. Эта часть проекта не нуждается в прохождении экспертизы и заключается в усилении грунтового основания под существующими ростверками. В грунт закачивается специальная растворная смесь, которая делает его более прочным. Эти работы мы планируем завершить до конца января, чтобы стабилизировать осадку.

Вторая часть проекта предполагает строительство новых фундаментов с дополнительными сваями, на которые будет перераспределяться нагрузка от здания. Как только эта часть будет разработана, мы отдадим ее на экспертизу, а с февраля начнем работы по устройству дополнительных ростверков, свай и так далее. К апрелю планируем эти работы завершить.





— Кто виноват в случившемся?

— Полагаю, что это ошибка, которая была допущена на начальном этапе стройки при проведении инженерно-геологических изысканий. С моей точки зрения, недостаточно были изучены грунты, оказалась нарушена технология производства работ. Полгода назад мы подали в суд на проектировщика, чей субподрядчик проводил геодезические изыскания, однако проиграли его. Возможно, впопыхах неверно сформулировали предмет иска. Сейчас думаем над тем, стоит ли подавать другой иск.

Новый срок сдачи дома намечен на апрель 2021 года. Срок очень напряженный, но, в принципе, пока реалистичный. Дом будет усилен без доплат для дольщиков, за счет оборотных средств МДК.