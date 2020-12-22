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Координационный совет будет добиваться международной оценки действий Генпрокуратуры, возбудившей новые дела против членов КС
Источник материала: Навiны
Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса намерен добиваться международной оценки действий Генеральной прокуратуры, возбудившей в отношении членов КС несколько новых уголовных дел, сообщила находящаяся в вынужденной эмиграции член президиума совета Ольга Ковалькова на youtube-канале КС 21 декабря.
«Мы будем обращаться для оценки и в международные институции, — сказала она. — Координационный совет внутри белорусского общества, в резолюции Европарламента признан представительным органом белорусского общества. Акт о демократии в Беларуси, который в ближайшие дни должен быть принят Сенатом США, также говорит о роли КС в жизни Беларуси как представительного органа белорусского общества и площадки для переговоров».
Ковалькова отметила, что КС был создан как «площадка для переговоров, преодоления политического кризиса, обеспечения единения в обществе, защиты независимости и суверенитета Беларуси».
«И вот против площадки, которая использовала в своей работе только правовые инструменты и основывалась на Конституции, Генпрокуратура возбуждает новые уголовные дела — по статье 361-1 и части 1 статьи 357 Уголовного кодекса, — сказала она. — Очевидно, что это новый — очередной — инструмент давления на активных граждан, людей, которые хотят действовать в своей стране, защищать свой выбор, себя и свои права. Власть продолжает действовать неправовыми методами».
«Очевидно, люди, которые пытаются удерживать власть, против которых и нужно возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности, нервничают, пытаются продолжать активные репрессии в отношении гражданского общества. Но эти люди не понимают, что людей, которые с ними не согласны, большинство и они никогда не смирятся и не полюбят тех, кто осуществляет в отношении них противоправные действия и репрессии», — считает Ковалькова.
21 декабря Генпрокуратура
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Координационный совет будет добиваться международной оценки действий Генпрокуратуры, возбудившей новые дела против членов КС
Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса намерен добиваться международной оценки действий Генеральной прокуратуры, возбудившей в...
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