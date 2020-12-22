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Автоинструкторы разобрали основные ошибки водителей в зимний период

22.12.2020 08:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Автоинструкторы разобрали основные ошибки водителей в зимний период
Иллюстративное фото
В зимний период водители должны быть особенно внимательные и сконцентрированы за рулем из-за сложных погодных условий. Несоблюдения ряда мер может привести к печальным последствиям. Специалисты по автовождению назвали популярные ошибки и рассказали, как правильно вести себя в холодное время года.

Так, в первую очередь необходимо соблюдать дистанцию на трассе, особенно важно делать это в гололедицу. Кроме того нельзя делать резкие необдуманные маневры или сильно жать на газ. В противном случае водитель рискует улететь с дороги.

Перед началом движения нужно проверить проверять давление в шинах и осмотреть их, очистить машину от снега и наледи, проверить работу стеклоочестителей, при этом заливать нужно качественную омывательную жидкость, которая должна соответствовать сезону. Кроме того эксепрты сделали акцент на одежде водителя, которая не должна сковывать его движений и быть удобной.
 
 
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Популярные ошибки, которые водители допускают зимой.
 
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