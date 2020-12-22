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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автоинструкторы разобрали основные ошибки водителей в зимний период Популярные ошибки, которые водители допускают зимой.

Так, в первую очередь необходимо соблюдать дистанцию на трассе, особенно важно делать это в гололедицу. Кроме того нельзя делать резкие необдуманные маневры или сильно жать на газ. В противном случае водитель рискует улететь с дороги.Перед началом движения нужно проверить проверять давление в шинах и осмотреть их, очистить машину от снега и наледи, проверить работу стеклоочестителей, при этом заливать нужно качественную омывательную жидкость, которая должна соответствовать сезону. Кроме того эксепрты сделали акцент на одежде водителя, которая не должна сковывать его движений и быть удобной.