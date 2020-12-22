Домашний тиран, который не любил детей и лишил дочь наследства. Каким был «папа» Крокодила Гены и Матроскина

Источник материала: Tut.by

«Я всегда знал, что буду писать для детей. Начал с каких-то стихов, печатать меня не хотели. Говорили, что это плохо, какая-то развлекалочка, сплошные считалки. Говорили, надо писать что-то серьезное для детей, как Агния Барто. Она мне тоже это говорила. А у меня серьезное не писалось», — как-то то ли в шутку, то ли всерьез жаловался Эдуард Успенский.

Ну, и отлично, что не писалось, — скажем мы. Иначе миллионы детей остались бы без веселых повестей про простоквашинцев, добрых историй про Чебурашку и уморительных приключений гарантийных человечков и Маши Филипенко. Сегодня, в день рождения детского писателя Эдуарда Успенского, вспоминаем его непростую биографию.

Эдуард Успенский появился на свет в городе Егорьевск, в 1937-м году. Отец работал кинологом в охотничьем отделе ЦК КПСС, а мать — инженером-машиностроителем. Кроме Эдуарда в семье было еще двое сыновей.

— Почему-то смутно помню свое раннее детство. В те годы, совпавшие с войной, я был за Уралом на озере Балтым — туда из Москвы эвакуировали детей. У меня практически не было ни книг, ни игрушек. Из развлечений — просто гулянье на природе. Это сейчас дворы пустые. А тогда с утра до вечера там кипела жизнь. Особенно летом. В одном углу играли в лапту. В другом — в казаки-разбойники. В третьем — на деньги в пристенок.

А в совсем укромном месте, подальше от родительских глаз, — в карты. Да и в учебное время года: сделал уроки — и тут же во двор. В этом бурлящем, многоголосном «котле» шел обмен информацией, умением, опытом. И это было очень важно.

Из эвакуации Эдуард снова вернулся в Москву: ходил в школу (где учился довольно средне) и много озорничал. Смерть отца заставила десятилетнего мальчика пересмотреть взгляды на жизнь. Будущий писатель видел себя в перспективе академиком, или, как минимум, — министром. И вскоре успеваемость улучшилась: молодой человек изо всех налег на математику и другие дисциплины. А еще — увлекся чтением.

— По-настоящему серьезно начал читать в классе шестом. Отчим покупал очень много книг, ставил их в книжные шкафы и запирал на висячие замки. Книги были для него средством помещения капитала. Мы с братом отодвигали шкаф, отвинчивали заднюю фанерную стенку, доставали книжки и читали целыми днями Майн Рида, Джека Лондона, Виктора Гюго и так далее. За два года мы с ним освоили всю домашнюю библиотеку. Нравились и сказки. С удовольствием читал «Оловянного солдатика», «Снежную королеву». Очень сильное впечатление произвела на меня сказка про человека с каменным сердцем. Её название вселяло ощущение некоторого ужаса.

Свою первую сказку Успенский сочинил в пионерском лагере. За приз — большой пирог. Вдвоем с приятелем Эдуард придумал историю про огромного великана, горло которого напоминало метро.

Высшее образование Успенский пошел получать в Московский авиационный институт. После окончания учебного заведения работал инженером. Только вот сочинять истории и рассказы для детей ему было гораздо интереснее.

— Поначалу для студенческого театра писал какие-то сценки, а после, в течение нескольких лет, работал для эстрады. Это хорошая школа и для писателя-юмориста, и для писателя-сказочника — учит емко выражать мысль во фразе. Потом собрался с силами и вырвался из эстрады. А многие хорошие авторы там так и погибли. В 1965-м году вышла книжка стихов «Смешной слоненок». Но в принципе первая книжка, которая прогремела по всей стране, конечно же, «Крокодил Гена…».

Прообразами героев «Крокодила Гены» были реально существующие вещи и персонажи. Чебурашкой звали бракованную игрушку, которую в детстве так любил Успенский: «Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат». Прототипом Крокодила Гены стал советский композитор-песенник Ян Френкель, а Старуху Шапокляк Успенский списал то ли со своей первой жены, то ли с тещи своего приятеля — художника Леонида Шварцмана.

Сказочная повесть «Крокодил Гена и его друзья» вышла в свет в 1966-м году, а уже в 1969-м на экраны вышел кукольный мультипликационный фильм «Крокодил Гена», а годами позже «Чебурашка» и «Шапокляк». Это был потрясающий успех. Весьма удачными оказались и песни композитора Владимира Шаинского, написанные специально для анимации: вскоре композицию про «Голубой вагон» распевал весь Союз. А «Пусть бегут неуклюже…» стала «нашим ответом» западному «Happy birthday to you».

Успенский не заставил своих маленьких читателей долго томиться в ожидании нового литературного хита. И в 1974-м году увидела свет книга «Дядя Федор, пес и кот».

Интересный факт: дядя Федор сначала был взрослым, который работал лесником и жил вместе с котом и собакой. Но однажды другой писатель — Борис Заходер — посоветовал: «Дядя Федор должен быть мальчиком». Эдуард Успенский, что нечасто с ним случалось, прислушался к его мнению и переписал всю книжку.

Кота Матроскина писатель увидел в своем приятеле, сотруднике сатирического киножурнала «Фитиль» — Анатолии Тараскине. Тот, говорят, был таким же практичным, рассудительным и хозяйственным.

— Звоню Толе: «Хочу назвать кота твоей фамилией. Не возражаешь?» — «Да ты что? На всю Москву меня высмеешь!» — рассказывал Успенский. Пришлось кота Тараскина спешно переименовывать в Матроскина.

— Какой же я был дурак! Фамилию пожалел дать! Так хоть бы в историю вошел, — жалел потом Тараскин о своем решении. Об истории с Тараскиным сегодня почти никто не знает, а кот Матроскин прочно ассоциируется у детей и взрослых с актером Олегом Табаковым, который озвучил кота в мультипликационном фильме про приключения не по годам взрослого мальчика и его четвероногих друзей.

— Мои произведения — это проповеди, — позже рассказывал Успенский. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть. А она требует героя. Крокодил Гена — это проповедь о том, что есть животные, и они полноправные члены сообщества на Земле. Дядя Федор — проповедь «давайте детям больше свободы». Мои проповеди очень простые: всегда должно быть уважение к матери, к Родине, к учителю, ко всему живому. Их всего штук пять-шесть.

«Пяти-шести» проповедей хватило почти на сотню книг, которые были переведены более чем на 20 языков мира и ежегодно переиздаются миллионными тиражами. Самые известные из них (помимо историй про Чебурашку и Простоквашино) стали «Меховой интернат», «Про Веру и Анфису», «25 профессий Маши Филипенко», ужастик «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы», прообразы современных Фиксиков — «Гарантийные человечки» и «Следствие ведут колобки», подарившие нам целый мир Братьев Пилотов.

Безусловно на популярность книг Успенского повлиял тот факт, что многие из них получили свое анимационное воплощение. Случалось и так, что автор писал изначально сценарии для мультфильмов, которые позже становились книгами. В основном это происходило с его стихами: «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Пластилиновая ворона» и многими другими.

Успенский также был одним из соавторов программ «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», «В нашу гавань заходили корабли». Писал сценарии для кинофильмов и сочинял пьесы. Удивительно плодовитый в своем творчестве ни разу не скатился в ремесленничество. Мнений о том, что «Успенский — списался» не было слышно ни от одного литературного критика.

Чужие дети его обожали, а вот со своими отношения не ладились. Писатель четыре раза был женат. Третий брак завершился ужасным скандалом: супруга так долго раздавала оскорбительные интервью в СМИ, что довольно долго молчавший писатель наконец не выдержал и всеуслышание объявил, что у бывшей, оказывается, огромные долги, которые он не захотел оплачивать.

От первого брака у него родилась единственная родная дочь Татьяна, во втором — пара удочерила девочек-двойняшек. После смерти отца Татьяна (получившая лишь крохи из огромного наследства отца) обвинит отца в домашнем насилии и невероятной жадности:

— Не любил детей и не помогал своим внукам материально, — рассказала она. Он неизменно повторял: «Она парикмахер — вот и пусть стрижет людей, зарабатывает сама. Все люди должны зарабатывать. Я не собираюсь давать деньги просто так — она избалуется и вообще перестанет что-то делать».

Но куда страшнее рассказы Татьяны о том, как Успенский отправлял ее в трудовой лагерь, который по сути своей был сектой, в которой применялось физическое насилие к детям. Знал ли Успенский о том, что происходило в лагере? Татьяна утверждает, что прекрасно знал. Сам Успенский уже не ответит, но известно, что он считал свое поведением не тиранией, а воспитанием.

Здоровье подводило его все чаще: 5 лет писатель боролся с онкологией. До самого конца с ним оставалась вторая и одновременно четвертая супруга Елена. Пара сумела вновь найти общий язык и снова поженилась. Забрезжила надежда на выздоровление, но — увы — 14 августа 2018 года Эдуард Успенский скончался. Одно из его последних интервью, звучит как завещание подрастающему поколению (не без фирменного авторского юмора)

— За одну хорошую книгу я бы мог отдать пять телевизоров. И если ребенок завален книгами, у него появляется воображение. А если он завален телевизорами, у него появляются шишки. Ребята, читайте больше и больше.