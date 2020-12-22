С фонтаном и атриумом. Рассказываем, когда достроят Здание «Белгазпромбанка» в Бресте

Источник материала: Tut.by

В Бресте заканчивается строительство здания Брестской дирекции Белгазпромбанка на улице Московской, сообщает «Вечерний Брест» .





Строение занимает площадь около 2800 квадратных метров. Предположительно, здесь будут оборудованы рабочие места для 80 сотрудников банка. Новостройка из четырех этажей, один из них — подземный. В здании будет атриум [внутреннее открытое пространство] на всю высоту сооружения с зенитным фонарем на его вершине, панорамный лифт, остекление фасада витражами на всю высоту. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории, на которой забьет фонтан.

Стройка напротив ЦМТ в Бресте началась 1 декабря 2019 года . По предварительной информации, сдача нового офисного здания запланирована на первый квартал 2021 года.