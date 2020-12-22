﻿ С фонтаном и атриумом. Рассказываем, когда достроят Здание «Белгазпромбанка» в Бресте. 21.by
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С фонтаном и атриумом. Рассказываем, когда достроят Здание «Белгазпромбанка» в Бресте

22.12.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте заканчивается строительство здания Брестской дирекции Белгазпромбанка на улице Московской, сообщает «Вечерний Брест».


Строение занимает площадь около 2800 квадратных метров. Предположительно, здесь будут оборудованы рабочие места для 80 сотрудников банка. Новостройка из четырех этажей, один из них — подземный. В здании будет атриум [внутреннее открытое пространство] на всю высоту сооружения с зенитным фонарем на его вершине, панорамный лифт, остекление фасада витражами на всю высоту. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории, на которой забьет фонтан.

Стройка напротив ЦМТ в Бресте началась 1 декабря 2019 года. По предварительной информации, сдача нового офисного здания запланирована на первый квартал 2021 года.

 
Теги: Брест
 
 
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