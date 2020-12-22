«Фрося Хижинкова», которая увязалась за первой красавицей страны. Трогательные истории о спасении животных

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» был придуман для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и тепла. А еще чтобы мы не забывали о тех, кто нуждается в нашей помощи. Кажется, сейчас это актуально как никогда. Мы переходим на формат еженедельных публикаций и принимаем ваши истории о любимых питомцах по адресу mehmeh@tut.by

Пожалуйста, пусть ваши истории о дружбе будут интересными и развернутыми (кто ж лучше вас расскажет про характер и проделки вашего питомца!), а фотографии — удачными и качественными.

Ждем ваших писем, а пока делимся новыми историями о том, как жизнь животных разделилась на «до» и «после», когда они встретили своего человека.

Как породистая и дорогая кошка умирала на улице и была никому не нужна

— Я волонтер, помогаю бездомным животным, и хочу поделиться одной счастливой историей, непосредственной участницей которой я оказалась. Начиналась она так.

Холодно. Осень октябрьским покрывалом укутала дворы. На асфальте стынут лапки. Ей некуда идти. Сколько кошачьих жизней она живет под скамейкой? От людей, что проходят мимо, вкусно пахнет домом. Что ей сделать, чтобы они обернулись?





— Посмотри! Там сидит киса! — детский голос разорвал морозный воздух. Сердце кошки радостно забилось.

— Отойди от нее! Разве не видишь, она вся облезлая и блохастая?

Холодно. От ее шикарной шубки не осталось и следа. Она стала забывать вкус еды. Душа еле-еле держится в кошачьем теле. Приближается точка невозврата. Сколько ей осталось: день-два? И завтра для нее уже не наступит.

Близоруко щурясь, девушка остановилась у вороха припорошенных инеем осенних листьев. Утро было морозным, — 6. Листья сгребли горкой, и прямо на макушке этой горки, как сломанная игрушка, лежала кошка. Закоченевшая, тощая, облезлая, но живая.





В день, когда ее нашли, кошка весила 1,5 кг. Останься она на улице, умерла бы от истощения и обезвоживания. Грязная, вся в блошиных экскрементах и плотно сбившихся колтунах. Кожа тонкая, будто пергамент. Она была настолько худой, что на УЗИ было видно, как пульсирует кровь в сосудах. Было страшно потерять ее… Но кошка оказалась бойцом. Прошла сложный курс лечения, была на грани переливания крови, но выкарабкалась. Назвали ее Лантаной или Тусей, Тусечкой.

Мария — фотограф, она помогает спасать животных, перечисляя благотворительные пожертвования, проводит фотоссесии подопечных «Зоошанса». История кошки потрясла ее. В семье уже есть питомец, 16-летний перс. Но Лантана не выходила из головы, и на семейном совете решили: где один кот, там и второму место найдется.







Мы с Марией на связи. Она делится со мной историями из жизни ее котиков и фотографиями. Тусечку теперь не узнать. Со снимков на меня смотрит шикарнейшая, счастливая кошка. Любовь творит чудеса.





Кто-то зажигает свечи, кто- то — звезды, а мы — жизнь в глазах обреченных животных. Пусть не гаснет огонь доброты и милосердия в человеческих душах.

Кот, который ждал своего человека в приюте целых семь лет

— Мишенька родился поздней осенью в подвале одной из минских школ. Его мама, бездомная кошка, принесла четверых котят: двое мальчиков и две девочки. Понятно, что школьный подвал, не самое лучшее место для новорожденных — сыро, темно и, самое страшное, они оказались там фактически постоянно закрыты. Свет котята видели, только когда в подвале проводились какие то работы. Очень скоро у малышей начались проблемы с глазками.

Сырость, темнота, недоедание не лучшим образом сказались на их здоровье. Пока они были крохами, хватало молока мамы, которая какими-то непонятными ходами выбиралась наружу покушать. Детки подрастали, их нужно было докармливать, молока уже не хватало. И началось наше мытарство — один раз в три дня, вернее ночи, меня пускали в подвал положить еду, налить водички, промыть глазки и просто включить свет.

Сами понимаете, то, что котята живут в подвале, не удалось скрыть. И директор школы с доблестным завхозом начали искать людей, которые бы «избавили» их от присутствия котят… за ящик вина. Об этом мне рассказал один местный дворник, к которому наш директор и обращался.

Я понимала, что нужно их доставать оттуда и увозить, но вопрос: «Где найти передержку?» — всегда трудный. И вот удача! Нашлась передержка, правда, платная!

Представляете, платная передержка на пятерых котов? Но выбора не было. Несколькими заходами извлекла всех котят из подвала. А потом и маму. Через полтора месяца вся семейка переехала на бесплатную передержку, где они приучались к людям, отъедались и впервые понимали, что может быть свой теплый мягкий диван, своя мисочка, в которой всегда корм, человек, который ухаживает, а не пугает. И солнечный свет, на котором быстрее заживают больные глазки.

Первыми нашли дом сестрички Миши. А он сам и его мамочка снова переехали — в домик, кошачий приют.



Миша с братиком

Началась новая часть Мишкиной жизни: в домике его любили, кормили, приучали к рукам. Но все же это приют… Не дом, где одного-двух котиков холят и лелеют… И Миша ждал… Ждал, когда придут люди и заберут его домой. Видел, как забирали других, и очень надеялся, что в следующий раз выберут именно его. Не верите?

А вы видели котиков в приюте? Видели, как они себя ведут, когда приходят семьи, чтобы подобрать себе питомца? Как хотят понравиться, как ластятся, как заискивают?! Вскоре уехала домой мама Миши — миниатюрная кошечка очень понравилась молодой семейной паре!

Миша же по-прежнему никому не был нужен. После того, как маму забрали, он сник, загрустил, потом заболел. Долго лечился.





Так прошло более шести лет…

И вот однажды в домик выбрать себе питомца приехала девушка, очень хорошая, она уже брала кота из приюта, но к сожалению, он заболел, спасти не смогли… Она приехала вновь выбрать себе друга! И — чудо — ей приглянулся Мишенька! Как он старался понравиться, как подставлял щечки и ушки для почесонов, как ходил вокруг ног, как пытался показать, что он самый хороший, ласковый и послушный! Старался настолько, насколько ему позволяло его огромное сердечко. Меня позвали, чтобы я рассказала о нем, о его жизни, привычках, здоровье. Я всегда людям, которым отдаю котиков, говорю правду. Последний вопрос был такой:

— А сколько ему лет?

Я ответила, что «около 7…». И после этого наступила пауза. Рука девушки, которая мгновение назад так ласково гладила Мишу, замерла. И она ответила:

— Нет, мне он не подходит, он уже слишком взрослый.

И очень быстро отошла смотреть других котиков. Понятно, что подобные ответы я уже слышала.

Но вот Миша не понял, что произошло. Мордочка стала грустная-прегрустная: «Почему она отошла? Она ведь такая хорошая, я ведь ей понравился, что я сделал не так?» Не поверите, но всё это смятение, эти вопросы, вина непонятно за что, всё это читалось в глазках моего Мишеньки.





Я взяла его на руки, сказала, что он лучший кот на свете и пообещала, что у него будет дом. Прорыдала сутки. На следующий день дома был очень серьезный разговор с моей семьей, я все рассказала о Мише, попросила понимания и разрешения забрать мальчика домой… Спасибо моим родным!

Мой Мишка живет теперь в компании моих питомцев. Я переживала, как они его примут, но он так вписался в общую компанию, что даже непонятно, кто из них появился первый, а кто только недавно приехал домой!

Я очень надеюсь, что у меня дома Миша счастлив! Всегда приходит спать под бочок моих мальчиков — Лелика и Мяушки. Может, он думает, что это его братики… Я буду очень стараться, чтобы мой Мишаня и все мои коты не знали нужды, жили в ласке и любви.



Мишка в первый день дом

Я всех прошу! Люди, пожалуйста, прежде чем купить дорогого питомца, вспомните, что есть приюты, где одинокие и несчастные животинки очень ждут и надеятся встретить своего человека! Один раз, но на всю долгую и счастливую жизнь.

Марте не давали ни одного шанса, но она удивила даже супер-ветеринара

— Я часто подкармливала животных во дворе, но почему-то никогда не предполагала, что принесу кошку к себе домой — возможно, с детства не была приучена к животным в доме. Да еще и любовь к путешествиям… Куда девать кота во время поездок? Но Марта всё изменила.

Хотя тогда она была не Мартой, а какой-то тряпочкой, которая лежала в снегу. Был конец января — внезапно ударили морозы. Конечно, сердце сжалось — принесла ей корм. Но кошка на него не отреагировала, даже не подняла голову. Стало ясно, что дело совсем плохо.





Видимо, была на таком стрессе, что не помню даже, как мы доехали до ветеринарной клиники. Вердикт врача был неутешительным: кошка не выживет. Мы не сдались так сразу, поехали в одну из лучших частных ветклиник Минска. Главврач подтвердил: грыжа от удара — наименьшая из проблем. А вот поражение 80% легких практически не оставляет кошке шансов. «Но если хотите, пробуйте. Начнет сама есть — значит, случилось чудо».

Мы начали экспериментальное лечение и боролись за жизнь Марты, без всяких надежд, а уж тем более гарантий, до 8-го марта. Собственно, благодаря этой дате она и получила свое имя. В этот день Марта сделала мне подарок — и сама попросила кушать. Решила жить.





С тех пор кошка начала меняться на глазах: появились силы, интерес к жизни. Ветеринар, который практически не оставлял нам шансов, глазам своим не поверил. Теперь Марта выросла в настоящую кошачью принцессу: знает себе цену! И покапризничать может, как же без этого…





Правда, поводов мы ей для этого практически не даем: всё, что кошачьей душеньке угодно, у нее есть. Одна только причина для недовольств у Марты — со временем в нашей семье появился и второй спасенный котик. Потому что мы поняли: не только мы спасаем животных, но и они спасают нас.

Традиционно рассказываем о животных, которые все еще находятся в поиске дома

Фросенька Хижинкова





— Фросю на передержке шутя называют по фамилии ее спасительницы — Ольги Хижинковой.

Фросеньку Ольга встретила во время прогулки со своим питомцем. «Все разошлись, а мы с Фроськой остались», — вспоминала она в интервью.

Фрося молодая, очень активная, энергичная и любвеобильная собака. Она обожает людей и готова зацеловать каждого, кто проявит к ней участие! Веселая, звонкая, игривая — идеальный антидепрессант для наших тяжелых времен. С другими собаками Фроська дружит, а вот с котиками пока есть нюансы.





Фроська знает, что нужно ждать выгула — всегда терпит дома. Старается быть хорошей собакой. Правда, иногда непреодолимое желание что-нибудь сгрызть берет верх, но с этим вовсю работает кинолог.





Он отмечает, что собака очень умная и мгновенно усваивает информацию, она легко адаптируется к новым обстоятельствам, а еще совершенно не способна на агрессию. Правда, важно давать ей «выбегаться», играть с ней и занимать ее пытливый ум — тогда и поведение будет на десятку!





Для Фросеньки мы ищем вариант проживания в частном доме или в утепленном вольере с двухразовым выгулом.

Телефон для уточнения информации:

+375 44 598 86 68 — Полина

Муся

— Муся участница классического дачного романа.





Будучи повелительницей диванов, оказалась на улице. Летом кормилась у дачников, зимой как-то выживала.

Ветеринар сказал: пять лет, барышне.

Из последнего приплода удалось спасти только одного мальчишку с леопардовым пузом.

Мы решили, что страдалица заслужила достойную жизнь. Еще одну зиму — удача не так благосклонна к дачным хвостатым беспризорникам. Не выживет. К тому же ее стали гонять молодые кошки, задирали коты.





Стерилизовали, осмотрели у ветеринара, протравили от глистов и прочего.

Муся с первых минут поразила своей ласковостью и добротой. Кошка самого спокойного нрава. Ведет себя благородно согласно возрасту и статусу многодетной мамы. Не скачет по полкам, не лезет на стол. Любит лежать на диване, а еще больше делать это с вами. Забирается, мнет лапами и благодарно урчит.

Очень чистоплотна. В еде неприхотлива. И очень нуждается в добром слове и почесывании.





Очень ждет таких же добрых и спокойных людей. Будучи не сварливой, вероятнее всего, уживется со вторым котом или кошкой. Ей будет веселее.

+375 29 254 07 67 — Елена

Ариша





— Милая Аришка — резвая котишка ищет дом в качестве любимого члена семьи! Необычайно уютная и ласковая, игривая и активная, но не навязчивая. Любит спать рядышком, трогая человека лапкой.





Есть навык парикмахера — с удовольствием поправит вам прическу и создаст настроение! Отлично ладит с сородичами и может стать прекрасным компаньоном для вашего питомца.





Молода, 8 месяцев, здорова, стерилизована, привита, лоток и когтеточка на отлично. Отдается в семью без маленьких детей.

+375292645483 — Любовь

Нюша





Белоснежная красавица в поисках любящей семьи! Молоденькая, 7 месяцев, стерилизована и вакцинирована, обучена всем кошачьим премудростям.





Нюша — мягкая и нежная. В меру шустрая и игривая, как и все котодетки ее возраста. Любит мурлыкать и разговаривать. Котенок отлично ладит с другими животными. Может стать прекрасным компаньоном к уже имеющемуся питомцу. Наша Нюшенька немного пуглива и застенчива, но ведь это не беда, если она встретит любовь, терпение и понимание своей семьи!





Нюша раскроется и покажет свой настоящий характер — веселый, приветливый и ласковый.

+375292645483 — Любовь