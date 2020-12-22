Спорт для них закончился? Что сейчас с карьерами спортсменов, осудивших насилие и фальсификации

Источник материала: Tut.by

Подписание письма против насилия и за новые выборы для некоторых спортсменов и тренеров обернулось лишением работы или утратой стипендии. С августа 2020 года за помощью только в Белорусский фонд спортивной солидарности обратилось 50 представителей индустрии спорта. TUT.BY вспоминает самые громкие случаи давления на спортсменов из-за их гражданской позиции, а также рассказывает, как складываются карьеры этих людей сейчас.

Николай Козеко и Александра Романовская



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко и его подопечная, чемпионка мира Александра Романовская, одними из первых осудили насилие в отношении мирных граждан после президентских выборов в Беларуси.

В сентябре стало известно , что, согласно приказу Министерства спорта и туризма, Николай Козеко лишен президентской стипендии. Также с Николая Ивановича в досудебном порядке взыскивают средства в связи с административным правонарушением годичной давности.

В начале октября появилась информация об увольнении из нацкоманды топ-фристайлистки Александры Романовской. Официальная причина — «прогулы».

— Саша Романовская высказалась по поводу событий в стране, сделав это достаточно смело. Видимо, этим возмутилось руководство. Но чем там можно возмущаться? Ведь ничего антиконституционного она не сказала. Мы просто хотели верить, что у нас в стране работает Конституция, верили, что люди имеют права, — недоумевал Николай Козеко.



Фото из личного архива Михаила Курловича

— Меня увольнение Саши дико возмущает, оскорбляет, обижает. Кого вы увольняете? Гордость нашего коллектива, к словам которой все прислушиваются. Она авторитет. И ее убирают за один прогул. Причем по уважительной причине: Саша повезла в больницу отца, у которого случился инсульт. Что это такое? Это ни в какие ворота.

Формально Романовская все еще числится в нацкоманде, так как находится на больничном, восстанавливаясь после операции на колено. По законодательству в таком случае сотрудника нельзя уволить. Но приказ на ее увольнение, как она сама утверждает, подписан, поэтому первый день после больничного, вероятно, станет последним рабочим днем чемпионки мира.

70-летний Николай Козеко продолжает занимать должность главного тренера. Правда, в конце ноября Николая Ивановича не взяли на выездной сбор нацкоманды в Финляндию. Причина — проверка «законности получения заслуженным тренером государственных наград».

Андрей Кравченко



Фото: Reuters

Призер Олимпийских игр в Пекине Андрей Кравченко 15 лет отслужил в КГБ, дослужился до звания майора, но после августовских событий и подписания письма за новые, честные выборы столкнулся с давлением.

Из Минспорта его откомандировали в комитет, где Кравченко отказался оправдываться за свои взгляды и написал рапорт на увольнение.

Таким образом, одномоментно десятиборец лишился работы, зарплаты, выслуги лет и места в нацкоманде.

— Все прекрасно понимали, против кого мы выступаем и какие могут быть последствия. Видели, что закон работает в одну сторону — против народа. И страх в любом случае присутствовал. Если человек бесстрашен, то он уже, наверное, и не человек, — говорил Андрей Кравченко в интервью TUT.BY в октябре.

— Но лично я видел для себя два варианта: либо ты отстаиваешь свою позицию, либо ты, как и некоторые спортсмены, сидишь и ждешь, куда ветер подует. Этот вариант не для меня.



Андрей Кравченко возвращается домой после 10 суток ареста.

8 ноября легкоатлета задержали в Минске в машине на парковке у «МакДональдса». В тот день Кравченко не принимал участия в марше, тем не менее его осудили на 10 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Титулованный спортсмен отсидел свой срок в жодинской тюрьме.

Несмотря на увольнение, Кравченко не объявлял о завершении карьеры: он продолжает тренироваться, а Белорусский фонд спортивной солидарности осуществляет благотворительный сбор на подготовку спортсмена.

Светлана Куделич

Серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике и рекордсменка Беларуси в беге на 3000 метров Светлана Куделич публично осудила насилие и фальсификации на выборах.



Фото из инстаграма Светланы Куделич

В августе она подписала письмо с требованиями к власти. После этого, по ее словам, в МЧС, где на протяжении восьми лет была трудоустроена спортсменка, дали понять: трудовой контракт с ней продлевать не намерены.

— Мне пояснили, что первый пункт (в нем говорится о требовании признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. — Прим. TUT.BY) неприемлем, ведь я служу Республике Беларусь и ношу погоны. На что я ответила, что Беларусь — это народ, поэтому, можно сказать, я служу народу, — рассказывала в сентябрьском интервью Куделич.

В итоге Светлана подписала рапорт на увольнение, а позже узнала, что уволена из нацкоманды. Ее супруг и по совместительству личный тренер Игорь Жаворонок также предупрежден о непродлении контракта в РЦОП по легкой атлетике.

В начале декабря Куделич объявила о том, что готова консультировать и тренировать любителей, которые «мечтают стать лучшей версией себя». При этом Светлана продолжает свой собственный тренировочный процесс и рассчитывает отобраться на Игры в Токио.

Дарья Борисевич



Фото: БФЛА

Легкоатлетка Дарья Борисевич — одна из лучших бегуний страны. После подписания августовского письма серебряного призера чемпионата мира-2017 откомандировали в часть для выполнения задач по охране государственной границы.

— Я восемь лет служила в пограничных войсках, достигла звания лейтенанта, но никто за это время не нуждался в моих услугах по охране границы. Я все это время занималась исключительно спортом, на соревнованиях защищала честь своей структуры, — рассказывала Борисевич. — Хотя я спортсмен-инструктор органов пограничной службы, моя непосредственная обязанность — тренироваться и выступать на соревнованиях, так что мы и так все эти годы выполняли свои обязанности.

В конце ноября ее контракт в погранкомитете истек, автоматически Борисевич лишилась и места в нацкоманде. При этом у Дарьи — именная лицензия на Олимпийские игры. Она продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио при поддержке БФСС и не жалеет о подписании письма с требованиями к власти.

— Мне вообще кажется, что давление на спортсменов, наоборот, как-то еще больше мотивировало идти дальше, сражаться до конца. Любое действие порождает противодействие. К тому же я люблю доводить любое свое начинание до конца, — отмечала Борисевич.

Ольга Мазуренок



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В похожей ситуации оказалась еще одна обладательница именной олимпийской лицензии Ольга Мазуренок. Марафонка была в числе активных критиков насилия после президентских выборов.

На августовской встрече с министром спорта Ковальчуком, где Ольга высказала свою позицию относительно происходящего в Беларуси, ее и других спортсменов заверили, что никаких репрессий за мнение и подписание письма не будет. Однако спустя некоторое время Мазуренок откомандировали в Минобороны, где с 2012 года она работала по контракту.

— Откомандировали для идеологического воспитания, — подчеркивает марафонка.

Ольга надеялась, что Минспорта обратно откомандирует ее и других спортсменов, которые оказались в похожей ситуации, но этого не случилось. Из-за невозможности продолжать тренировочный процесс, работая на полную занятость в Вооруженных силах, Мазуренок написала рапорт на увольнение. Автоматически она лишилась и своего места в национальной команде.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Мне пришлось уволиться, чтобы дальше тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, — говорит Мазуренок. — Ковальчук, хоть и министр спорта, но всё-таки не тот человек, который должен влиять на мою судьбу. Да, меня попытались зажать в такие рамки, чтобы я не смогла тренироваться и закончила карьеру, но не на ту нарвались.

В августе у Ольги Мазуренок истек срок действия президентской стипендии.

— Хотя, лишись ее после Игр-2016, все равно должна была бы получать деньги как чемпионка Европы 2018 года, — подчеркивала Ольга.

Таким образом, титулованная легкоатлетка осталась без места в сборной и финансирования. Однако обладательница именной лицензии продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио благодаря поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности. Сейчас Ольга находится на сборах.

Марина Арзамасова



Фото: Reuters via TUT.BY

Чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова в августе подписала письмо против насилия и фальсификаций. Она отмечала, что происходящее в стране стало для нее «точкой кипения».

— Я не углублялась ни в политику, ни в экономику. Но власть вынудила нас стать «политологами»: люди читают, следят и начинают все понимать.

При этом после августовской встречи белорусских легкоатлетов с замминистра спорта и туризма Александром Бараулей Арзамасова заявила , что прекращает публично комментировать происходящее в стране.

— Я изначально приняла для себя решение, что в первую очередь я занимаюсь спортом. Да, я высказала свою гражданскую позицию, воспользовавшись своим правом по Конституции, подписала письмо и высказалась в интервью, но на этом в принципе я заканчиваю.

Позже чемпионка мира отозвала свою подпись из письма спортсменов с требованиями к власти, пояснив это тем, что «четко начала понимать свои перспективы».

— Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере.



Фото: Reuters via TUT.BY

Хотя на тот момент сама Марина Арзамасова говорила, что «отзыв подписи уже не поможет».

— Я пойду под санкции, — предполагала спортсменка.

Так и произошло: 19 ноября она сообщила, что лишилась работы. А 4 декабря бегунья объявила о том, что вынуждена приостановить профессиональную карьеру из-за того, что ее признали виновной в употреблении допинга.

Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк

Титулованные белорусские дзюдоисты Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк подписали письмо за новые выборы еще в августе, а спустя некоторое время узнали, что исключены из сборной на следующий год.

— За два последних олимпийских цикла я был единственным мужчиной-дзюдоистом в Беларуси, который с официальных стартов привозил медали, — и тут меня не аттестовали. По-моему, это вообще бред, — недоумевал Шершань.

Минспорта откомандировало спортсменов на службу: Ваховяка — в департамент охраны МВД, Шершня — в погранкомитет.

Осознав, что совмещать полноценную службу со спортом нереально, оба решили уволиться. Дмитрий Шершань разошелся с пограничным комитетом по соглашению сторон.

Александру Ваховяку сообщили, что такой расклад невозможен. В итоге он просто не вышел на службу — и призера международных соревнований уволили за прогулы по статье. На тот момент Ваховяк уже находился в звании капитана.

На вопрос, не жалеют ли дзюдоисты о том, что поставили подпись под августовским письмом, они отвечают отрицательно.

— Помимо денег, квартир и всего остального есть еще более ценные вещи. И чем-то нужно жертвовать ради своих идеалов. А договоры с совестью ничем хорошим никогда не заканчиваются. С этим же жить еще потом. Честно, когда поставили подписи, нам стало намного легче, как будто камень с души упал. В таком режиме, в такой системе жить и работать уже было просто невозможно. Мы полностью поддерживаем все пункты письма, там все максимально четко написано, — подчеркивал в интервью Дмитрий Шершань.

Оба спортсмена планируют завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио. Александр Ваховяк при поддержке Фонда спортивной солидарности уже находится на сборах за границей. Дмитрию Шершню БФСС также нашел спонсора для продолжения тренировочного процесса.

Владислав Ковалев

Лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев подписал августовское письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Он отмечал, что раньше был аполитичным человеком, а выборы-2020 — первые, в которых принял участие.

Владислав никогда не высказывал своего мнения на общественно-политические темы публично. «Но то, что произошло после выборов, нормальному человеку трудно понять», — говорил гроссмейстер.





В октябре Ковалев отказался подписывать нашумевшее допсоглашение к контракту с РЦОП по шашкам и шахматам (в частности, согласно этому соглашению спортсмен не имеет права выступать в СМИ без согласования с нанимателем, а также использовать неутвержденную символику). После чего 26-летний шахматист узнал, что трудовой контракт на следующий год с ним продлевать не планируют.

— Не уверен, что сегодня власть интересует международный имидж страны. Руководство увольняет ведущих спортсменов только потому, что у них другая точка зрения. Эта политика означает, что для них важнее другое, а не признание спорта страны, — говорил Владислав в интервью.

В ноябре лучший шахматист страны анонсировал набор в свою школу, «где любой желающий, независимо от возраста, начального уровня и не выходя из дома, сможет обучиться игре в шахматы и довести свои навыки до совершенства».