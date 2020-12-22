Названо имя предполагаемого убийцы Александра Тарайковского









поделилась отчетом по результатам предварительного расследования обстоятельств смерти Александра Тарайковского. Названо имя предполагаемого убийцы мирного демонстранта — это, заявляет БНТ, Никита Коровин, боец «Алмаза». Инициатива «Белорусский Народный Трибунал»отчетом по результатам предварительного расследования обстоятельств смерти Александра Тарайковского. Названо имя предполагаемого убийцы мирного демонстранта — это, заявляет БНТ, Никита Коровин, боец «Алмаза».





В основу расследования легли три видео, сделанных в момент смертельной стрельбы в Тарайковского. В ходе изучения роликов привлекалась помощь коллег члена БНТ, экс-бойца «Алмаза» Игоря Макара из стран ЕС и Швейцарии. Также была проделана отдельная аналитическая и оперативная работа по установлению личности преступника.





Описание событий того дня





10 августа 2020 года в 20:00 Александр Валерьевич Тарайковский вернулся домой после прогулки с дочерью.





Узнав о мирном митинге протеста у станции метро «Пушкинская», он решил посетить мероприятие.





В 22:30 Александр Тарайковский позвонил жене и сообщил что едет домой.





Около 23:00 Александр Тарайковский погиб у входа в метро от попадания резиновой пули с недопустимо близкого расстояния в область сердца, стоя с поднятыми руками перед строем бойцов элитного спецназа.





В тот же вечер последовало заявление МВД РБ о инциденте со смертельным исходом, произошедшим с неизвестным мужчиной у станции метро «Пушкинская». По утверждению МВД мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое он собирался бросить в сторону силовиков.





Проведенное расследование позволяет утверждать, что заявление МВД – откровенная и уверенная лож, целенаправленная попытка прикрыть очередное преступление своих сотрудников против Народа Беларуси.





Ход преступления





Анализ хода преступления произведен членом Трибунала Игорем Макаром на основании нескольких видео с места событий. Предварительное расследование велось в том числе с привлечением экспертов и информации, полученной от анонимных источников и оперативной деятельности, подробности которой в данный момент раскрыть не представляется возможным.





Александр Тарайковский двигался от входа в метро «Пушкинская» в сторону пикета силовиков одетый в белую майку и хорошо заметный.





Практически сразу он поднял руки вверх показывая, что он не опасен и не агрессивен.





С поднятыми руками он продолжил движение в сторону силовиков. На первом изученном видео есть момент, когда за ним взорвалась светошумовая граната. На фоне взрыва хорошо видно, что он не опуская рук шел в сторону бойцов СПБТ «Алмаз» и никаких взрывных устройств в его руках не было. Второй взрыв светошумовой гранаты у него за спиной показывает, что он все так же двигается с поднятыми руками.





После второго взрыва один из бойцов СПБТ «Алмаз», вооруженный неустановленным оружием оборудованным лазерным целеуказателем, произвел первый выстрел в Александра Тарайковского. Выстрел закончился промахом.





Как установлено в ходе расследования в этот момент Никита Коровин занимает позицию с карабином Сайга-12К и начинает тщательно целится в Александра Тарайковского.





Александр Тарайковский продолжает движение с поднятыми руками. За спиной у него взорвалась третья светошумовая граната.





В этот момент на переднем плане видеосъемки происходит взрыв спецсредства Заря-2 «М», световой эффект которой позволил точно определить момент выстрела на нескольких видео с разных ракурсов и выделить бойца СПБТ «Алмаз», который через долю секунды произвел выстрел в Александра Тарайковского. Таким образом была подтверждена информация анонимных источников, раскрыть которую в данный момент не представляется возможным, но которая привела к установлению личности убийцы.





Александр Тарайковский получает пулю в область сердца, его разворачивает в правую сторону. Он еще стоит на ногах. Но ранение в сердце гарантированно несовместимо с жизнью. На видео видна темная, густая кровь, судя по всему, был задет желудочек с венозной кровью.





Другой боец СПБТ «Алмаз» продолжает сопровождать цель лазерным целеуказателем, готовясь произвести при необходимости добивающий жертву выстрел. Никита Коровин внимательно наблюдает за умирающим Александром Тарайковским.





Второе видео позволяет более точно определить обстоятельства. В частности, оно позволяет быть точно уверенными, что Александр Тарайковский мог услышать приказ сотрудников силовых ведомств о остановке движения или предупреждение, но, судя по этого сделано не было. Так же это видео позволяет точно установить произведшего выстрел бойца СПБТ «Алмаз».





Установлено, что расстояние от сотрудника СПБТ «Алмаз» до стрелявшего в момент смерти Александра Тарайковского составляло около 10.5 м.





Оружием из которого был убит Александр Тарайковский является карабин Сайга-12К, разработанный на базе автомата Калашникова. Данный карабин состоит на вооружении СПБТ «Алмаз». Это подтверждают и другие видео, на которых в ходе расследования удалось отследить данного бойца.